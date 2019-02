AMLO en Sonora; ¿seguirá en campaña?

Habrá qué admitir que la curva de aprendizaje aunado a las buenas y malas intenciones de algunos promotores de la llamada ‘Cuarta Transformación’, comienzan a generar problemas en Sonora y lo que más dolerá, es cuando ‘pegue’ en los bolsillos de la gente.

El problema que explotó más recientemente, fue esa medida de reducir el presupuesto a las instituciones de Educación Media Superior. La consecuencia es que no alcanza ni para pagar la nómina y por lo pronto, 25 mil estudiantes de los planteles de Cecytes en el Estado paralizaron actividades académicas y administrativas desde ayer.

No solo eso, el problema se ha extendido hacia los colegios de bachilleres y si no hay pago para este miércoles, los planteles de este sistema serán llevados también a un paro generalizado.

Estos problemas, se unen a otros que siguen caminando. Las estancias infantiles mueren de inanición en Sonora y ya han desaparecido más de 21, sobre todo en las zonas donde hay registro de mayor pobreza, como Etchojoa.

El presidente López Obrador estará en Hermosillo este sábado 2 de marzo. Solo está programado un acto público, masivo, en el estacionamiento del gimnasio de la Universidad de Sonora. De manera oficial, se anuncia que entregará apoyos a estudiantes y adultos mayores.

Es más que evidente que será cuestionado acerca de temas sensibles, como los mencionados aquí y otros más, entre ellos, el alza disparatada de tarifas eléctricas en poblaciones de la frontera y la suspensión del fondo minero.

La gran pregunta es si el presidente López Obrador se comportará como un candidato o si empezará a ‘caerle el veinte’ de que ya es presidente y necesita resolver problemas.

Ya lo veremos. Si repite lo que tantas veces ha repetido estaremos viendo a un candidato que no deja ni dejará de serlo.

Si actúa como presidente, podría girar instrucciones para resolver problemas.

Sonora y los sonorenses se han portado bien con López Obrador. Inclusive la gobernadora Pavlovich, ha manifestado su respeto y apoyo al presidente para trabajar de manera conjunta.

Quizá eso permita ofrecer de parte del señor López, un mejor trato a esta tierra y sus habitantes.

La titular de la Fiscalía General de Justicia, Claudia Indira Contreras, está hablando mucho pero con resultados… En realidad, este debiera ser el lenguaje de fiscales y jueces, porque su función no es hacer declaraciones, sino procurar y administrar justicia… Ahora sí que por sus hechos, los calificaremos… Por lo pronto, no ha pasado semana alguna en los últimos 60 días, sin que la fiscal Contreras, anuncie un resultado fuerte de su trabajo con detenciones… Nada más y nada menos, en las últimas horas dio a conocer el aseguramiento de responsables de desaparición y asesinato de personas en el sur del Estado.

Ayer trascendió que el periodista México-estadounidense de la cadena Univisión, Jorge Ramos, fue detenido por la seguridad personal del presidente venezolano, Nicolás Maduro, simple y sencillamente porque no gustaron al dictador las preguntas que le hacía el periodista en una entrevista… De inmediato, la información rebasó fronteras y la empresa donde Ramos labora, se abrió ante el mundo para difundir la noticia… Recordamos que a finales de la década de los años setenta, Anastasio Somoza en Nicaragua oponía férrea resistencia al Ejército sandinista y ciudadanos de Nicaragua que odiaban la dictadura… No fue sino hasta que esbirros de Somoza asesinaron a un periodista estadounidense, que el mundo se volcó en contra del presidente nicaragüense y no tuvo más remedio que renunciar y huir del país… Guardadas las proporciones, pero esta actitud de Nicolás Maduro en Venezuela podría ser el pretexto ideal para que el Gobierno de los Estados Unidos llevara a cabo una violenta acción contra el dictador... Habrá qué estar muy pendientes… Ya tarde trascendió la información de que Ramos y todo su equipo, retenidos en el Palacio de Miraflores, en Caracas, había sido liberado… Maduro detuvo el mundo que se le venía encima, pero esto que podría tomarse como darse un balazo en su propio pie, le traerá consecuencias negativas y no pasará mucho tiempo para verlo.