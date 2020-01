Abel Murrieta… Cajeme ¿Bavispe a la vista?

Creo sin lugar a dudas una buena noticia ante el clima de inseguridad que priva en la entidad y el país, fue la relacionada al caso ‘Las Moritas’, municipio de Bavispe, donde murieron 9 integrantes de la familias LeBarón y Langfod, cuando ellos, me imagino investigaron y tomaron la decisión de que un abogado sonorense los asesorara, Abel Murrieta, exprocurador en dos gobiernos estatales, de Eduardo Bours y la mitad del de Guillermo Padrés. Sin lugar a dudas una distinción para este prestigiado abogado sonorense que demuestra su profesionalismo, probidad, honestidad y sobre todo resultados, que lo vimos durante su gestión como procurador.

Obvio esto eleva sus bonos, su currículum y vaya también la lectura política que hay que darle a este nombramiento a Abel, de las personas cercanas de confianza del primer círculo del exalcalde Ricardo Bours, virtual candidato del MC a la gubernatura del Estado, formará parte de su equipo y eso es bien visto no nomás por la población y sectores cajemenses, sino en toda la entidad, uno más de los integrantes de primer nivel que tendrá Bours, rumbo al 2021.

Seguramente este domingo Abel Murrieta, estará en Bavispe, en ‘Las Moritas’, cuando los LeBarón y Langford, sostengan reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, al parecer se confirmarán noticias de par de detenciones en EUA de par de autores materiales del crimen.

Por lo pronto ya Abel, se presentó en oficinas del fiscal Alejandro Gertz Manero, para presentarse como asesor de las familias y conocer de los expedientes y tengan por seguro que irá en búsqueda de la verdad y no permitirá que surjan ‘chivos expiatorios’ en este caso.

Mi reconocimiento para Abel y pues si lugar a dudas se pondrá mejor ‘Abelandia’ el próximo fin de semana con el par de anfitriones, el hoy asesor del caso más sonado en los últimos meses y con un virtual candidato a la gubernatura, Ricardo Bours… casa llena.

CAJEME ¿BAVISPE A LA VISTA?

Preocupante el incremento de incidencia de crímenes, sobre todo desde la segunda quincena del mes de diciembre del año pasado, así como la parsimonia del alcalde Sergio Pablo Mariscal y autoridades federales encabezadas por Alfonso Durazo, ante lo que sucede en el sur de la entidad, que por lo visto, estrategia fallida el nombramientos de militares.

Pocos días antes de Navidad, un joven conocido empresario fue privado de su libertad, a Dios gracias volvió sano y salvo a su casa, pero lo grave y complicado por venir es un par de desapariciones suscitadas a fines de diciembre, esas si van a desatar una reacción encarnizada, no anticipo nada bueno para Cajeme, región incluso en otras entidades.

El crimen organizado no perdona, y más si se meten con familiares, rompiendo pactos, códigos, así que más vale que Alfonso Durazo, se deje venir a Cajeme, o que vengan cuerpos de élite de la Sedena, Marina, porque el panorama luce complicado y de terror para una sociedad y sectores ajenos a esto.

¿O van a esperar a que suceda algo como en ‘Las Moritas’?, es de imaginar que la señora gobernadora Claudia Pavlovich, está bien informada ya de lo que sucedió y está pasando en el sur, que tiene rebasadas a las famosas Mesas de la Paz, que con todo respeto no han servido para nada, no hay resultados.

Por cierto patético ver como reporteros perseguían en la calle, cerca de Palacio a un personaje, un tal Jaime Valenzuela, para entrevistarlo, que para mi sorpresa resultó ser quien es el coordinador de Mesas de la Paz en Sonora.

¿Quién es? No es policía, ni militar, ni estratega, no conoce de políticas públicas en la materia y luego a los días lo veo en una foto junto a la gobernadora, en una más de las reuniones de las precitadas mesas, donde la mandataria estatal una vez más, pide cambios, resultados… que no hay.

¿Y cómo va haber con ese tipo de coordinadores? Un improvisado, seguramente amigo de Taddei, Durazo o de Mendoza, o de quien sea, pero es evidente que es una persona que no debe estar ahí ¿qué pensarán los militares que asisten a esas reuniones sobre este personaje?

Ahí nomós para dar cuenta cómo y por qué están las cosas tan mal en materia de seguridad, sobre todo en el sur, la matadera sigue y seguirá, por cierto un exdirector operativo de Cajeme, Margarito Álvarez, la vio venir, repelió una agresión y acribilló al sicario.

Él la libro ¿cómo andan los demás? En una corporación donde cerca de 200 elementos no pasaron exámenes de control confianza. ¿Cuántos la deben?

¡YA BASTA DE PERMISOS!

Bien por la reacción de regidores al negar un segundo permiso para ausentarse de su cargo al coronel Jorge Solís, dizque para atender asuntos personales, nada de eso, salió huyendo, miedo al estar solo en medio de una corporación contaminada, cárteles poderosos peleándose la plaza, pues miedo a perder la vida o alguno de sus familiares.

Recuerdo cuando tomó protesta como titular de Seguridad, las caras del alcalde Sergio Pablo Mariscal y de Francisco Cano Castro, adustas, enojados, les habían quitado la plaza y lo que significaba eso.

Se viene el primer permiso y de manera inconcebible e inaudita, el alcalde Mariscal, lo concede mientras en el municipio crímenes dolosos todos los días y obvio, Cano Castro, tomó el control y todo vuelve a la normalidad ($$) menos los crímenes, estos en ascenso y rumbo a romper otro récord este 2020.

Y luego se deja venir a fines de diciembre, despichado el coronel Solís, y vuelve a pedir otro permiso y a los 3 días de la solicitud y encuentro, el mismo alcalde Sergio Pablo Mariscal, en su cuenta de twitter sube que con “mucho gusto” se lo concede y enseguida de Solís, en la foto Cano Castro, con una cara de felicidad como diciendo “qué bueno que te vas, la plaza es nuestra”.

Y pues ante la situación que se vive y lo que viene, reitero bien por los regidores; Víctor Ibarra, Rosendo Arrayales, Rafael Delgadillo, Rodrigo Bours, Emeterio Ochoa, Gustavo Almada y todos los demás se deben sumar ¡ya basta!

Es facultad del alcalde Sergio Pablo Mariscal, proponer una terna, lo que si les digo, si se queda Cano Castro, va a estar de horror todo lo que quede de la actual administración y se pondrá en riesgo mucha gente inocente.

No sé si vaya a meter la mano Durazo, si vendrá otro militar, pero si surge de corporación local… ¡Hasta la vista baby! y que Dios agarre confesados a los cajemenses.

Creo que la gobernadora Claudia Pavlovich, debe exigir acciones a las altas autoridades en Ciudad de México y mientras pues el titular estatal de Seguridad David Anaya, coordinar y articular acciones con la Guardia Nacional, y hacer lo que se pueda con policías municipales del sur no pueden contar.

DURAZO

Y Alfonso Durazo, reiteradamente en discursos y en su cuenta de twitter señalando que hay que combatir el “crimen uniformado”. ¿Y qué se ha hecho? Nada, alcaldes como Célida López, necesitan recursos para liquidarlos, lo reconoce ella y los cuerpos policiales de Guaymas, Cajeme, Empalme y Navojoa, están infestados de agentes al servicio del crimen, basta de rollo, acciones y recursos.

También señala Alfonso, que en este Gobierno Federal, no habrá “Genaros García Luna”… ¿What? Ni que fuera gripe, ojalá así fuera, pero date una vuelta por el sur o solicita informes de ‘genaritos’ que hay por acá ¡por favor!

Y habrá que ver la ‘sopa’ que suelte Genaro García Luna, en su juicio que llevará en Nueva York, obvio se acogerá algún programa de protección para obtener beneficios de rebaja de condena. ¿Cuántos políticos mexicanos saldrán a relucir? Y todo eso información clave para; CIA, DEA y Donald Trump.

¿Y GUAYMAS?

Y el Puerto en las mismas en materia de inseguridad, otro policía municipal muerto, una novela que inició cuando a principios de la administración de Sara Valle, policías locales ‘pusieron’ a tres jóvenes de la región del Mayo, y vinieron las consecuencias que hasta el día de hoy no terminan… ni terminarán.

Una alcaldesa que se la vive entre la Zona Naval, la Casa de Piedra y el mayor tiempo en Hermosillo, me ha tocado ver los ‘convoys’ que ni el presidente ni la gobernadora Pavlovich, los tiene… Suburbans, pickups, ametralladoras artilladas y una veintena de militares con el capitán Andrés Ahuir, al frente ¿y Guaymas? Bien gracias, Santiago Luna, manejando los hilos del poder y componendas.

Por cierto, por inaugurar el exalcalde y actual regidor, Lorenzo de Cima, una plaza comercial y al parecer hay otras dos en proceso, en donde aparecen como dueños gente cercana al exedil ¿prestanombres?, vayan a ustedes a saber, lo que sí ¿de dónde las mulas Pedro? No cabe duda que redituable es ser funcionario público.

Ahora se entiende las complacencias y componendas con la alcaldesa Sara Valle, las complicidades, la maldita corrupción e impunidad que se solapan en acuerdos y pactos la clase política, mientras las ciudades se caen por falta de infraestructura.

Y para acabarla de amolar, inician el año con el titular de Obras Víctor Marín, arreglando la calle donde supuestamente vive la alcaldesa Sara Valle, y quién sabe si lo haga, el 15 de septiembre del 2021 la ‘carroza se convertirá en calabaza’ y ya no habrá Ahuir, ni convoy que la proteja.

Obviamente la gente molesta, protestan por el estado de las calles, no privativo de Guaymas, cabe aclarar, es en todos, es un solo ‘bache’ y no hay recursos, Morena y el presidente todo para programas clientelares.

ASTORIA

Tal como comentamos, salió el Crucero ‘Astoria’ de Puerto Peñasco, sin lugar a dudas, un buen logro de la gobernadora Claudia Pavlovich y del secretario de Economía, Jorge Vidal, derrama económica y vendido el boletaje para los 3 viajes que saldrán cada 11 días.

El punto y cuestionamiento y lo reitero, no me cansaré es el que tengan que abordar vía cabotaje, el barco anclado a un kilómetro porqué. ¡No hay Home Port! Una obra crucial que impacta y detona cualquier Puerto en el país y en el mundo y no lo hay porque el excomisionado de Turismo del sexenio pasado, Javier Tapia Camou, hizo a tres días de terminar la administración de Padrés, una transferencia ilegal de 54 millones a una constructora, Comsa de Colima, cuando la licitación la había ganado otra, Ipidsa que se inconformó y entró en un proceso legal el asunto que no tiene para cuando.

Quien sabe si esos 54 millones llegaron a esa constructora y obvio ‘mochada’ de por medio, estaba en la polla uno de los Dagnino, también el hecho es que ahí está el Home Port tirado, derruyéndose, oxidándose.

La gobernadora Claudia Pavlovich, por dos años consecutivos ha intentado etiquetar recursos en el PEF para continuar con obras, pero AMLO y Morena dicen no, aunado a los problemas legales y pues así seguirá sin Home Port, uno de los principales polos turísticos, sin una obra tan importante que impactaría, pero la corrupción e impunidad no tienen freno en este país.

La FAS me confirmó la transferencia ilegal, pero el recurso asignado era federal, habría que recurrir a la PGR, para hacer denuncia respectiva, lo que el nuevo comisionado Antonio Berumen, no hizo por razones obvias.

Ahora lo que preocupa es que el ‘Astoria’ llegará a Guaymas, el día 18 ¿qué atractivo verán los turistas ahí? No hay nada que presumir, ‘baches’, pestilencia aguas negras… y la inseguridad, espero que a la alcaldesa Sara Valle, sea prudente y no se le ocurra pararse a recibir con su ‘convoy’ de guaruras y metralletas a los turistas, por ningún motivo hay que ponerlos en riesgo.

Ojalá el secretario de Economía, Jorge Vidal y el comisionado de Turismo Luis Núñez, operen e inmediatamente se lleven a los turistas a San Carlos, si se quedan en Guaymas, pésima imagen se llevarán.

DIRIGENCIA UNIDAD

Todo parece indicar que la fórmula para dirigir el PRI en Cajeme, será de ‘unidad’, creo que hacen bien porque partidos políticos son horrorosos en procesos internos, nunca han sido democráticos y cargan para un lado o a otro, según intereses de grupos de poder.

La pregunta es ¿unidad con quién o quiénes? ¿Con los que se siente dueños del PRI-Cajeme? De ser así, habrá reacciones de los militantes, de corriente crítica encabezada por Chuy Partida y de sociedad misma.

Si salen con los mismos reciclados personajes, los van hacer giras en medios, redes sociales, el PAN y su dirigente, Carlos ‘Kala’, y ni se diga MC y el virtual candidato Ricardo Bours, que conoce bien al PRI, actores y sus entrañas.

Así que ojalá al dirigente CDE Ernesto de Lucas, le entre en Cajeme, el segundo municipio más importante en la entidad y electoralmente, lo ‘revolucionario, y no institucional’ si es copado por grupos de poder, menudo favor a quien será el candidato del PRI a la gubernatura, Ernesto Gándara, andaría como el ‘Pípila’ cargando lastre por todos lados.