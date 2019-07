Aberración y ensayo de BCN… la encuesta en Santa Ana

Creo que lo hecho por el Congreso de BCN de ampliar el término de mandato que el TEPJ había confirmado por 2 años, que de no rectificar la SCJN, aparte de pisotear la Constitución, creará un mal precedente, podrá por ejemplo que el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, solicite ampliar su término que fue de 4 años, para empatar elección en el 2021 y un ensayo para el presidente Andrés Manuel López Obrador para intentar reelegirse en el 2024, de por si aparecerá en la boleta en el 2021, con lo de la revocación de mandato.

¿Qué sucedió? Muy sencillo, Morena arrasó en la elección, se llevó todo y el gobernador electo, Jaime Bonilla, famoso porque fue expulsado de la liga de beisbol por vender juegos de los Potros de Tijuana, hace años, seguramente ‘pactó’ con el gobernador, Kiko Vega, quien hizo un pésimo Gobierno, igual que el de Guillermo Padrés y para cuidarse las espaldas, actuó en consecuencia.

Lo que se hizo fue cooptar y coaccionar a los diputados que ya se van, mayoría del PAN, PRI, solo había 3 de Morena se presentó una iniciativa para ampliar el término y lo aprobaron, toda una aberración jurídica, que atenta contra a democracia, con todo y que arrasó Morena; la gente votó por un gobernador por 2 años y que confirmó el TEPJF.

Se habla de un ‘cañonazo’ de ¡1 millón de dólares!, para cada diputado, cantidad que me parece exorbitante, pero de que hubo moche de por medio, lo hubo, para darnos cuenta lo que se hace con el dinero público, la corrupción e impunidad que no distingue colores, partidos, ¡qué cochinero, que mugrero!, y pues una población, sociedad, sectores, que se desencantan aún más de los partidos políticos.

Se confirma la alianza Primor, aunque el dirigente nacional del PAN, Mako Cortez, anunció ya el proco de expulsión de los diputados locales del PAN, veremos posición del PRI, y aún preocupa más el silencio y aval del presidente, Andrés Manuel López Obrador, veremos que resuelve la SCJN.

REDADAS

Ha iniciado oficialmente redadas en las entidades de EUA, calculan que aparte de los que ya están detenidos en refugios de autoridades y en albergues, cuya primera deportación viene en agosto, calculan 60 mil, van por ¡1 millón!, y con eso de que nuestro país en la negociación quedó como el ‘seguro’ para migrantes, ya sabrán lo que nos espera en las próximas semanas, meses, para mí, una verdadera crisis humanitaria y de seguridad.

Advierten Gobernadores de la Frontera, incluida la gobernadora Claudia Pavlovich, no tener recursos para paliar el problema, social y de seguridad que se viene, son miles los que deportarán, que andarán deambulando y luego se dispersarán a municipios del interior de Sonora y demás entidades, vaya problema.

VILLAS DEL PAPA

A propósito de migrantes, en el Poblado Miguel Alemán, de la Costa de Hermosillo, con gran flotación de jornaleros y de migrantes en busca de trabajo en campos agrícolas, se acaba de inaugurar un albergue, Villas del Papa, gestión hecha por la gobernadora Claudia Pavlovich, con apoyo de productores agrícolas, patronato que preside Gilberto Salazar.

Se había cuestionado a la gobernadora, porque un evento donde estuvo Placido Domingo, el recurso que se generó era para esto y no lo veían, bueno pues aquí está ya, se estuvo trabajando, y callada de boca, ni en redes sociales hubo reacción.

El complejo y albergue tendrá capacidad para cientos de niños, habrá escuela y lo necesario para que padres de familia, mientras trabajan pueden estar tranquilos de que recibirán atención, y estarán alejados de vicios, muy común en esa zona.

Por cierto, la señora Margarita Ibarra de Torres, se separa de la presidencia del DIF y que mejor viendo realizada esta magna obra, para volver a actividades altruistas que realizaba, seguirá coadyuvando pues, bien por ella y será la directora del DIF, Karina Zárate, que dé continuidad al trabajo.

GIRA DEL POTRILLO

El que anduvo por el sur, fue el secretario de Gobierno y aspirante a la candidatura del PRI a la gubernatura, Miguel Pompa, primeramente en Cajeme, donde hasta patrullas entregó y en el Puerto, actividades en Maquilas Tetakawi y de Registro Civil, y así lo veremos durante todo el año, midiéndolo a ver si le da para la candidatura.

Pero políticamente no le fue muy bien que digamos en Cajeme, sostuvo reunión con productores del DDRY y ahí fue muy cuestionado por todos, por el asunto del trasvase de agua del Novillo a la capital, obvio lleva años, juicios en la SCJN, resoluciones que no se acatan y no se ha resuelto la lucha de ellos, MCA y Tribu Yaqui.

O sea pues, fue a sobar el lomo, por aquello de que se está construyendo la Desaladora en el ‘Cochórit’ que resolverá el abasto de Guaymas, Empalme, San Carlos, lo que parece bien y forma parte del acuerdo que se hizo con la gobernadora Claudia Pavlovich, pero lo que les interesa, es el tramo a Hermosillo, y que cada cuenca resuelva su problema de abasto y ahí está el problema.

Creo en este asunto, rumbo al 2021, el candidato que logre mediar y presentar propuesta para resolver este problema y división que hay entre Cajeme y capital, se va a llevar la carretada de votos para ganar la gubernatura, ahí para que tomen nota Ricardo Bours, Ernesto Gándara, Antonio Astiazarán y quien surja de Morena.

Después vino un golpe duro y directo en el semanario Primera Plana de Javier Ruiz Quirrín, colaborador también de TRIBUNA, en entrevista hecha al exprocurador Rodolfo Montes de Oca, este señaló al reportero que Pompa, quería utilizar a la dependencia para golpeteo político y que él no se prestó.

Lo interesante hubiera sido que hubiera dado nombres, pero generalmente no lo hacen los políticos que lanzan acusaciones, pero ahí quedó registrado esto y para cerrar, en gira por Santa Ana, en encuesta hecha entre reporteros, para que opinaran, ¿quién debe ser el candidato del PRI? Resultó ganador por abrumadora mayoría, Ernesto Gándara.

Esto no es novedoso, el ‘Borrego’ está en la mente y sentir de mayoría de priístas, lo interesante y que me hizo ruido es que el ‘Potrillo’ no recibió ninguna mención.

Los reporteros y columnitas, en su trabajo palpan y miden el sentir de políticos que entrevistan y población, así que ahí queda ese dato, que para mí y muchos, queda claro, Ernesto Gándara, es el más competitivo, cualquier otro con el derecho que tenga de serlo el PRI asumirá un gran riesgo, la marca anda muy mal, con todo y el activo que representa la gobernadora Claudia Pavlovich, si no hay buen candidato irremediablemente llegará la alternancia de nuevo al Gobierno de Sonora.

‘CHUY’

Se fue el exalcalde y exdiputado, Jesús Félix Holguín del PAN, y como el mismo lo expresó hace rato, nomás lo hizo oficial con todo y que lo buscó el cuestionado dirigente del PAN, Ernesto Munro.

También se fue Sóstenes Valenzuela, y con ellos seguramente otra buena cantidad de militantes, lo que da idea la situación que priva en el partido y que lleva años, va en declive, se alejaron de los principios de Gómez Morín, y los militantes que dieron vida, abandonaron, otros fallecieron y las nuevas generaciones nomás no, basta recordar la administración de Manuel Barro.

Lo interesante es que el buen ‘Chuy’ es en activo importante para cualquier otro partido o candidato al 2021, un excelente operador con buena imagen que no puede ser desaprovechado.

Como él me comentó en breve charla sostenida, ya habrá tiempo, falta para ver opciones, ahí para que tomen nota Ricardo Bours y Ernesto Gándara, hay que sumar y este tipo de activos y de alianzas no se pueden dejar ir.

GASODUCTO

Por fin y para bien de la región sur, la juez Rosa María Alcántar, no encontró finalmente elementos para que el Gasoducto continúe la obra en terreno Yaqui a la altura de Bácum, Loma de Guamúchil y resolvió a favor.

Obvio los opositores que son pocos, como el tal César Tórtola, objetaron la resolución y que interpondrán revisión, pero el ‘palo’ está dado, el problema de fondo se llaman los asesores externos encabezados por Rodrigo González, es la mano que mece la cuna, con este fallo ya no tienen margen de maniobra, no habrá negocio $$$.

Por cierto, esta obra construida Ienova, entra en el paquete que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quiere que se renegocie las condiciones de contrato, veremos.

DERRAMES, MANTAS… Y SIN POLICÍAS

Vaya polémica y controversia en donde aparece nuevamente el Grupo México, de Germán Larrea, donde se ve involucrado en un nuevo derrame de ácido sulfúrico, ahora en Guaymas, que obviamente en comunicado dicen que no hay problema y consecuencias ecológicas, ni de consumo de pescado, lo que habría que ver.

Lamentable y grave lo sucedido en donde por cierto despidieron a quien filmó el video al momento del derrame que se hizo viral, cuando deberían haberlo premiado y estimulado.

Y pues a ver las reacciones de las autoridades al respecto, el impacto ecológico y en el consumo de mariscos, ante el temor de contaminación, en efecto se fue al mar, pero a ver que dicen y opinan especialistas sobre consecuencias.

Y pues el Puerto también adolece de policías, nadie le quiere entrar por razones obvias, no hay jefe de Policía, contralor y para acabar de amolar, apareció una manta con amenaza contra la alcaldesa Sara Valle, que si tenía miedo… ahora pavor.

Vuelvo a insistir, debe el general Edgar Araiza, el titular de SSP, David Anaya, la fiscal Claudia Indira Contreras, toma el control y mando en Guaymas y todo el sur, creo es urgente para que baje la incidencia de crímenes dolosos.

BÁCUM… EN LA CALLE

¡Ayer en Bácum, la alcaldesa Benita Aldama, nombrada por el Congreso!, ¡presidió Sesión de Cabildo en la… calle!, frente al Ayuntamiento donde dio nuevos nombramientos.

Obvio los ánimos se caldearon porque los seguidores de Rogelio Aboyte y el ‘títere’ que dejó ahí, Francisco Villanueva, no quieren soltar con el apoyo de opositores al Gasoducto y delincuencia organizada, las manos que mecen la cuna en este asunto.

Por ahí en el lugar policías estatales a la expectativa para que la cosa no llegara a mayores, pero pues urge que el MP y autoridad intervenga, antes de que hasta los baños se lleven de ahí, esta dura la rapiña al parecer.

Creo que Hacienda Estatal no debe transferir recursos, más que la nómina, hasta que se restablezca el Estado de Derecho ahí y operaciones ya con la alcaldesa instalada y pues lamentable que la población esté pagando platos rotos, hay deficiencia en servicios.

ABC, CUATRO CARRILES, VIENE EL PRESIDENTE

Se anuncia la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, para el 2 de septiembre para visitar a padres de la Guardería ABC, e inaugurar por ¡cuarta! vez creo la Cuatro Carriles, que dudo esté terminada, pero en fin.

Me hace ruido lo del ABC, tema delicado y sensible, porque a años de la tragedia, supuestos delitos prescribieron, pero viendo de Emilio Lozoya, la detención del abogado, Juan Collado, que representa a conocidos políticos y se le acusa de lavado de dinero, la detención del director de AHMSA, Alonso Ancira, en España, hace pensar cosas.

No dudar que días previos a la visita presidencial, salgan con algo, por aquello que ahora sí la Fiscalía es ‘autónoma’ y ya no se decide desde la Presidencia como dice hoy el presidente… veremos.

Por cierto hace unas semanas el fiscal Alejandro Gertz, señaló que el caso ‘Estafa Maestra’ no estaba cerrado y reclasificaría algunos delitos, para que vayan tomando nota en Hidalgo y… Sonora.

Sobre este tema ya fuero claros y expusieron argumentación el contralor Miguel Ángel Murillo y el director de Telemax, Daniel Hidalgo, pero hubo cambio de Gobierno y de régimen, hay elecciones en el 2021 y el presidente con Morena va por todo, así que a tomar nota.

FALLO CORTE ¿ACATARÁ?

Pues al igual que el fallo a favor de Guarderías para que se restablezcan reglas de operación y se entregue el dinero a Estancias Infantiles directamente, hay un nuevo fallo de la SCJN, que se reintegre el Fondo Minero y se entregue el dinero a municipios para obras de infraestructura.

Como ya es conocido, el presidente canceló porque el programa era corrupto, no lo dudo, pero en lugar de optar por corregir, canceló, no nomás esto, todos y sin presentar pruebas, en este pretende entregar 6 mil pesos a la gente en programa llamado ‘Tandas’ como en el de estancias a padres de familia, para que se los den a los abuelos o quien consideren conveniente cuiden a sus hijos, obvio con objetivos clientelares pensando en la siguiente elección.

El presidente no quiere contrapesos, argumenta que hay un cambio de régimen, sí en efecto, pero de un Gobierno subsidiario para que la genta dependa de él y de su partido Morena.

Calificadoras financieras nos ponen a la baja, ya el nuevo secretario de Hacienda Arturo Herrera, reconoce que hay problemas, la producción de Pemex a la baja, incertidumbre de inversionistas, bajara la recaudación, ahí está a la puerta el fantasma de la recesión.