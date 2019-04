Acto bochornoso en el Congreso... el tuit de Natalia

Esta semana fuimos testigos de un acto bochornoso en el Congreso del Estado en el que se mostró de nueva cuenta el rostro de personajes que arropados en la ola de Andrés Manuel López Obrador, llegaron a puestos públicos, sin tener la capacidad, oficio, experiencia y pues ahí están los costos, lo estamos viendo aquí en Sonora en el Poder legislativo y en algunos municipios.

¿Cuál fue el problema? Un cambio en el orden del día por parte de la presidenta del Congreso, María Dolores del Río, para nombrar Presidencia de la Permanente al terminar el período ordinario este día último, por estrategia los de Morena no bajaron al pleno, querían al ‘Pollo’ Castelo de presidente, pero resulta que sí completaron quórum y los votos necesarios en la sesión estaban los diputados Chaira y Colosio y pues que votan, y se nombra al diputado Luis Mario Rivera, del Partido Verde, quien presidirá la Permanente en el receso.

Se dan cuenta los de Morena que los “chamaquearon” bajan al pleno y toman la tribuna, lo que es normal cuando hay desencuentros, lo vemos en la Cámara de Diputados federal a cada rato, gritos, pancartas, máscaras, pero no lo que hizo la diputada Yumiko Palomares, de empujar y arrebatarle el micrófono a la presidenta Dolores del Río, quien actuó con prudencia, oficio y como una dama, mientras la legisladora de Morena actúo con falta de educación de una manera vulgar y corriente, ahí están los videos, no mienten.

Pero pues como lo comento, estas son las consecuencias de que llegaron al Congreso algunos legisladores de Morena por vía de “tómbola” y así como la legisladora Yumiko, están otros y otras legisladores, que ni leer bien saben, que no tienen el más mínimo conocimiento de lo que es un trabajo parlamentario y pues cómo pedirle peras a los olmos, imposible, habrá que aguantar esto hasta el 2021.

Y lo peor, más tarde cuando convocaron a una rueda de prensa, la misma diputada Yumiko, trató de justificar su proceder, no había argumentos para hacerlo, todos nos dimos cuenta y para complicar más el asunto, estando presente el dirigente Jacobo Mendoza, anunciaron la separación del diputado Luis Armando Colosio, de la bancada.

Colosio es gente cercana a Alfonso Durazo y este para toda la familia, Colosio, es el titular de Seguridad Nacional, el jefe político en Sonora de Morena y aspirante a la candidatura al Gobierno.

¿Cómo en rueda de prensa se anuncia eso? ¿Quién o quiénes acaban de agarrar pleito con Durazo? Obviamente Durazo, acuso recibo de esto y a ver qué pasa ¿primera patada rumbo al 2021? Sabe, lo que sí es un hecho, hay división y fracturas al interior de la Coalición en el Congreso y a ver como resuelve esto la coordinadora Ernestina Castro, deberá mostrar tablas y oficio, porque hasta la fecha ha sido fallida la 4T en el Congreso.

Natalia

Me sorprendió de sobremanera un tuit de Natalia Rivera, posteado el posteado el pasado viernes en la mañana, temprano, cuestionando a la dirigencia del PRI nacional, que se representan a ellos, no a mí, puntualizó.

Más tarde en una entrevista de pasillo que le hicieron señaló que lo hizo a título personal, pero no olvidar que Natalia, a quien aprecio, es nada más y nada menos que la jefa de la Oficina de la gobernadora Claudia Pavlovich, una mujer preparada, con oficio y quien es la que arrastra el lápiz en el diseño y operación de políticas públicas.

Este mensaje tuvo que ser bien meditado, analizado… y consultado y creo que tiene mucho significado, se envió un mensaje a Claudia Ruiz Massieu y es obvio que hay un problema por ahí, el detalle es que a la actual dirigencia nacional le quedan ya pocos meses ¿de qué se trata el asunto?

Pero también a manera de crítica hay que reconocer que a nivel local, en el 2018 no se tomaron en cuenta a la militancia sonorense en las decisiones que se tomaron, fueron cupulares, no representaron el sentir de militantes, los resultados hablan por sí solos, se perdió casi todo.

Incluso marginaron al entonces dirigente Gilberto Gutiérrez, y toda la operación se la llevaron a una Torre del Vado del Río y la pusieron en manos de los LAM, Zaragoza, etc., quienes cobraron más de 80 millones de pesos a la campaña de Meade, ahí están los datos oficiales en el INE y se perdieron los 300 distritos, aquí se perdió casi todo ¿cuánto cobraron?

En fin, ahí estuvo ese tuit y mensaje de Natalia Rivera, del que seguro hay y habrá análisis y comentarios, sobre todo de cara a lo que se viene ¿qué pensarán los priístas de esto? ¿Cuál es el sentir del dirigente estatal Ernesto de Lucas?

En unos meses más se viene el relevo nacional, veremos como viene el asunto, en lo personal, a nivel local y estatal creo que el ‘Pato’ no se va a prestar a lo que le sucedió a Gilberto Gutiérrez, el año pasado, aunado a que los resultados electorales que se tuvieron no lo van a permitir.

Ya se dio una baja de un activo importante, Ricardo Bours, quien en su opinión dio cuenta de como vienen las cosas y si hay otro intento por hacer a un lado a Ernesto Gándara, la cosa se pondrá peor de lo que está hoy en este momento para el PRI.

No va a va bastar que el tricolor tenga en la gobernadora Claudia Pavlovich, a su principal activo, por cierto volvió a salir en una encuesta entre los 3 mejores gobernantes en índice de confianza y así seguirá, pero se puede echar a la borda eso si en el 2021 el PRI no cambia y no toma decisiones correctas e imperativo que el “que no manda” vuelva a meter las manos, si la militancia y sociedad da cuenta, será el acabose.

En el personal confío en la buena operación que hará Ernesto de Lucas, que se le dará margen de maniobra y que la primera priísta, la gobernadora Claudia Pavlovich, quien será “mano” tendrá voz, voto y veto para lo que se venga, ejercerá el poder y buscará tener una salida decorosa, como bien me dijo un día en corto… “Yo pienso en el 2022”, creo así lo hará.

¿Periférica?

Vaya respuesta que dio el contralor Pepe Guerra, en cuanto a denuncias interpuestas, la mayoría de ellas por el regidor Rodrigo Bours, al señalar que hay datos “periféricos” en cuanto a la operación del terreno donde hoy está el llamado Estadio Yaqui y terrenos aledaños, que hasta donde se les pierda la vista son de la sucesión del extinto Fausto Islas y Manlio Fabio Beltrones.

Cuando se construye un “periférico” es para darle la vuelta a la ciudad, no entrar, pues esto es lo mismo que hace Pepe, buscar darle vuelta, ni la funcionaria que acaba de nombrar María Luisa Zamorano, quien colaboró en administración tricolor, le van a entrar a fondo al asunto, al final van a justificar las operaciones y ahí va a quedar todo, obvio por el peso político de los implicados, no me imagino a Guerra, visitando la FAS para denunciar a empresa de Manlio y a Rogelio Díaz Brown ¿ustedes creen?

Por cierto, interesante dato aportado por Bulmaro Pacheco, en los últimos 50 años, solo un gobernador ha sido procesado, Guillermo Padrés y este porque se entregó y mil 190 alcaldes, muchos de ellos corruptos y ninguno ha pisado la cárcel ¿interesante verdad?

Este sexenio se creó la FAS, que encabeza Odracir Espinoza, hay varios expedientes de desvíos y desfalcos de exalcaldes ¿yyyy?, no pasa nada y todos documentados, el más reciente el del ‘Valegat’ de Navojoa, vales de gasolina clonados en donde se involucran a familiares de la alcaldesa Rosario Quintero, ya fueron citados a la FAS, ya tiene el dictamen el ISAF ¿qué esperan pues? ¿Tiempos políticos para negociar?

¿Y la famosa Unidad de Extinción de Dominio? que encabeza Alejandra Santiago, se nos anunció con bombo y platillo que les iban a quitar los bienes a exfuncionarios, hasta la lista dio el entonces procurador Rodolfo Montes de Oca ¿yyyy?... nada, hasta la fecha siguen disponiendo y gozando de esos bienes.

Por cierto, ya entró o está por entrar en operación el Hotel-Boutique ABYS, en la colonia Centenario, en la que fuera casa de la familia Obregón, inmueble comprado por un Dagnino y un Padrés, a través de un prestanombres, Abeytia, les quedó muy bonito este “lavadero” de dinero, todos los saben, incluso autoridades, entonces ¿tienen o por qué obtuvieron permisos federales, estatales y municipales para operar?

Si interviniera el SAT, Hacienda y las Unidades de Inteligencia Financiera, etc… no aguanta una compulsa, una auditoría, el origen y aplicación de recursos de este hotel, en fin, los resabios de esa maldita impunidad que tardará años en erradicarse.

¡Cuidado!

Esta semana en la taquería del norte de la ciudad hubo un intento de plagio de una niña, por razones obvias se omite el nombre, pero al parecer semanas antes fue privado de su libertad el hijo de un ingeniero, un constructor, por el que se pagó rescate, no se hizo mucho ruido sobre esto.

Y en Guaymas, el viernes, otro intento, se activó el “Código Rojo” hubo despliegue de autoridades de los 3 niveles de Gobierno, se recuperó al muchacho y se detuvieron a los captores.

Hace unos meses otro conocido empresario de aquí empezó a recibir amenazas de extorsión, solicitó apoyo y asesoría privada, y cambiaron las cosas, pero esto debe llevar a reflexionar a tomar medidas, tanto a padres de familia, como a empresarios.

Para el crimen organizado una de sus fuentes es la privación de la libertad de personas pudientes, algo que hace años hizo mucho daño aquí en Cajeme, lastimó y dejó marcadas huellas imborrables para algunas familias, no puede volver a resurgir eso, autoridades y sociedad, a trabajar y tomar medidas preventivas.

Y a propósito de crimen organizado, concuerdo y coincido con el titular de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo, lo que dijo en su comparecencia de esta semana en la Cámara de Senadores, algo que hay que acabar es con la “delincuencia uniformada”, que no es nada menos que los policías que están en la nómina del crimen organizado, para que tome nota también la fiscal Claudia Indira Contreras, que se me enojó cuando le pregunté y le hice alusión a esto que pasa aquí en Cajeme y en Sonora.

Y toma más relieve cuando el mismo jefe de Policía local, Francisco Cano Castro, reconoce que 42 por ciento de los policías no cumplen con la norma, ni controles ¿así cómo pues?

Y para que se den cuenta del problema que se vive en Guaymas, Obregón, Navojoa, Hermosillo y municipios de la frontera, interesante y cruda realidad de lo que son los “cárteles” mexicanos, recién Código Magenta, quien hace trabajos de investigación periodística de primer nivel, dio a conocer datos de lo qué es y vale el cártel Nueva Generación de Jalisco, quien sin lugar a dudas tiene operaciones en la entidad.

La “empresa” vale y mueve más de ¡20 mil millones de dólares!, tiene reclutadas a más de 5 mil personas, entre empresas fachada, logística, aviones, transporte, laboratorios, sicarios etc… hasta cuenta con un… ¡submarino!

Son más detalles y ejes de operación de este cártel, así han de estar otros, la pregunta de fondo que hace la investigación ¿quién los protege? Y pues como bien lo ha dicho y sostenido Manuel Clouthier, detrás de todo esto está la “narco política”.

Reponer proceso

El Congreso a través del presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Montes Piña, ha ordenado reponer el proceso para nombrar alcalde de Bácum, lo hecho el pasado domingo fue ilegal.

Al margen de esto se comentó y lo saben en la capital, el actual interino Francisco Villanueva y la esposa del exalcalde detenido, Rogelio Aboyte, traen el control y están cooptados por el crimen organizado y ya ni decir que la Policía local está más que vulnerada.

Urge la llegada de la Guardia Nacional, al igual que para Cajeme, que lo reconoce el alcalde Sergio Pablo Mariscal, como a Guaymas, donde la misma alcaldesa Sara Valle, aparte del desorden que se trae, reconoce que el crimen la ha rebasado.

Gasoducto

En los próximos días la juez María del Rosario Alcántar, deberá resolver sobre el asunto de amparos, hay a favor y contra del gasoducto, una obra en la que la mayoría de los pueblos de la Tribu Yaqui están a favor porque es de beneficio y se llegaron a acuerdos con la empresa.

Como ya todos saben el asunto se atoró en Loma de Bácum, apareció la mano de Rodrigo González y un grupo no reconocido por las autoridades tradicionales, interpuso un amparo y se paró todo.

Hubo una reunión en casa de un importante empresario de la Zona Norte, para buscarle salida al asunto, González, pidió millones para parar todo y seguir la obra, obviamente lo mandaron por un… tubo.

Como la obra tenía que seguir para que el beneficio llegara a Cajeme y el Mayo, entró el ramal de sur a norte, vino de Chihuahua-Topolobampo, por lo que el tramo Guaymas-Obregón, quedó abierto, vacío, no pasa nada por ahí y todo por culpa de un grupo de Loma de Bácum.

No sé cuál sea la decisión que tome la juez Alcántar, al margen de cuestiones jurídicas, pruebas, argumentos, creo que lo que está de por medio es el futuro de una región y que por unos cuantos se frustre, no es justo y que esos pocos busquen un beneficio económico y no el bien común.

OJAI

Se quiere buena imagen y noticias buenas para Cajeme, pues ahí está el primer embarque de carne de cerdo a Corea del Sur, de OJAI, la empresa de la familia Parada Laborín, que invirtió y después de procesos de certificación logró entrar con su producto a dicho país, creo la primera empresa sonorense.

Esto sin lugar a dudas significa más crecimiento de la empresa, más inversiones, más empleo, este tipo de noticias son las que necesitamos, nada de qué botes de pintura, cascajo para baches, foros, y buenos deseos, eso es puro rollo y taco de lengua señor alcalde Sergio Pablo Mariscal.