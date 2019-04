+Advierte Ruiz Massiue; habrá sanciones para traidores que voten en contra del candidato tricolor de Puebla +No hubo sorpresas; ganó Héctor Platt en la ganadera

La dirigente del PRI nacional Claudia Ruiz Massieu anduvo ayer por Puebla en donde próximamente tendrán lugar las elecciones extraordinarias para elegir al titular del Gobierno Estatal.

Por cuestiones de la vida y del destino, tanto el PRI como Morena van por su segunda vuelta luego de que en las pasadas elecciones fueran derrotados por la candidata del PAN, la esposa del exgobernador Moreno Valle, mismos que, como ya es de todo mundo sabido, murieron los dos en fatídico accidente áereo, apenas días después de haber tomado posesión de su cargo y tras polémico juicio en el que finalmente el Tribunal Electoral se convirtió en el fiel de la balanza en un veredicto que hasta la fecha, sigue en el filo de la duda.

A tal grado, incluso, que la señora presidente del Tribunal, la señora Janina Otálora Malassis, se vio obligada a renunciar a su cargo, aunque, aguas, sigue siendo parte integrante del mismo.

Por lo que hace a Morena, la dirigente nacional del mismo, la señora Yeidckol Polevnsky decidió jugar el mismo cartucho mandando al exlegislador Miguel Barbosa quien estará buscando –o ratificando, según sea el caso– por segunda ocasión el cargo que según los números que arrojó el conteo final, ganó en las urnas pero se perdió en la mesa al judicializarse al caso.

El PRI, en tanto, prácticamente va por su segunda derrota al enviar como candidato al Gobierno del Estado a Alberto Jiménez Merino, un hombre que, para empezar, trae como coach al exgobernador de triste memoria, Mario Marín, “el gober precioso”, recordado a nivel nacional por el caso de tortura a la periodista Lydia Cacho a la que además de secuestrar, envió a prisión de forma por demás injustificada.

La mejor muestra de que doña Claudia no tiene la menor confianza en que su gallo se alce con el triunfo, es que para empezar no asistió a su arranque de campaña y las últimas encuestas así lo anuncian.

De acuerdo a estas, el PRI aparece en un lejano tercer lugar, abajo del candidato del PAN y dos posiciones abajo del aspirante de Morena el que, según los momios habrá de ratificar el triunfo al ritmo de tres a uno sobre su más cercano competidor.

Por lo pronto y en calidad de mientras, y seguramente que a falta también de una mejor estrategia a la señora Ruiz Massieu se le acaba de ocurrir una puntada, –porque no es otra cosa que una mala puntada– que se viene a confrontar con los pocos priístas que pudieran quedar en esta entidad en donde el PAN ha sentado sus reales desde tiempo atrás.

Por lo pronto, en su gira por Puebla, les dijo ayer a quienes quisieron escucharla que el PRI habrá de sancionar a aquellos militantes que apoyen otro proyecto político ajeno al que encabeza su candidato a la gubernatura, el señor Jiménez Merino.

Como quien dice, “te lo digo Juan para que lo entiendas Pedro” y por aquello de que vuelva a repetirse el caso en que, como bien se pudo comprobar hubo gente, traidores, pues, que se fueron con los candidatos de oposición y dieron al traste con las aspiraciones del PRI por conquistar la gubernatura que alguna vez ostentara el gober precioso.

Y lo dijo claro y conciso:

“En 2019 donde yo tengo la responsabilidad de conducir al partido, no hay ninguna duda. Las instancias de justicia partidaria tomarán las medidas de sanción para los priístas que se han apartado del compromiso de ético y lealtad con nuestro instituto político”.

Y es que el miedo no anda en burro, la señora Massieu tiene en claro que en tres veces anteriores sus propios militantes le dieron la espalda al tricolor y sus candidatos, traidores que, según los que saben aun no son expulsados de las filas del ex invencible.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… En donde si, ya no hay la menor duda es por rumbos de los ganaderos de Sonora en donde Héctor Platt se impuso sobre su más cercano competidor, el también ganadero Daniel Baranzini, por más que este último ya se hacía con el triunfo en la bolsa.

Un triunfo que, según Baranzini, estaba fincado en los más de 50 delegados que de acuerdo a este y sus seguidores, estaban puestos de que habrían de votar a su favor cuando en los hechos fue prácticamente alrevés, quedando los cartones 57 votos a favor de Platt y tan solo 31 para el candidato perdedor.

En otras cosas, este próximo martes 9 de abril que el Diario de la calle sinaloa esté cumpliendo sus primeros 77 años, un grupo de amigos de don Jesús Corral Ruiz, su fundador, se hará presente en la tumba que guarda los restos del maestro de muchas generaciones de periodistas a manera de justo homenaje a su memoria.

Por ahí se harán presente integrantes del Foro de Periodistas y Comunicadores que nos toca presidir, así como destacados integrantes de la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui, así como miembros de la familia de don Jesús.

Sugerencias y comentarios; premiereditores@hotmail.com