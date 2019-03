Agricultores en pie de lucha y la efervescencia por la sucesión en el PRI

EL PRI ESTÁ EN EFERVESCENCIA porque renovará próximamente la dirigencia nacional.

Desde luego, no está en el mejor momento de su historia. Vamos, pero si ni siquiera así de tantito. Hay cuando menos cuatro aspirantes confesos. Una de ellas es IVONNE ORTEGA, exgobernadora de Yucatán.

Hay un joven brioso, que también la quiere: se llama ALEJANDRO (Alito) MORENO, actual gobernador de Campeche.

Es el que encabeza las encuestas y de él se dice que es el candidato de los gobernadores, lo que sea que esto signifique.

Se dicen cosas.

Por ejemplo, que Alito en realidad es el candidato a modo para los que se adueñaron de lo que queda del PRI.

Quien sabe.

Se oyen rumores. Para los que realmente quieren un cambio profundo en el PRI, el doctor JOSÉ NARRO es el que más le conviene a la militancia en estos momentos.

Y algo habrá de eso.

De todos, es el que ha sido más abierto a la realidad actual del partido.

Y ha demostrado que entiende la problemática del PRI y sabe que debe trabajar muy duro para cambiar muchas cosas que malos priístas han hecho al frente del partido, causándole el peor desprestigio de su historia.

No por menos, Narro acaba de hacer un sincero pronunciamiento: “Trabajaré para recuperar el orgullo y la identidad del PRI para que ser militante deje de ser vergonzante”.

¡Gulp!

Duele pero es cierto.

Por su parte, ALITO MORENO, el puntero en las encuestas, se envolvió en la bandera de los gobernadores sobajados por los chairos de AMLO y arremetió contra ellos.

Envalentonado, en su calidad de presidente de la Conago, dijo que no se dejarán, que ya basta de tolerar tantos abusos. Que van a responder. Nomás le faltó reconocer por qué es que el gobernador de Colima le dijo en su cara a López Obrador que reconocerá las cosas que haga bien pero le cuestionará cuando las haga mal. Ni el gobernador colimense, ni Alito Moreno, hicieron referencia a la gobernadora de Sonora, aunque lo cierto es que fue la actitud valiente y astuta de CLAUDIA PAVLOVICH, lo que hizo que los mandatarios de la Conago reaccionaran ante las humillaciones.

Tengo, para mí, que en su fuero interno Alito se habría sentido furioso con él mismo por no haber sido él quien entrara a la defensa de la dignidad y soberanía de los mandatarios estatales. Las cosas como son.

Mire usted: según veo yo las cosas, Alejandro Moreno ganará la elección interna del PRI.

Y sería una lástima.

Porque Narro representa todo aquello de loq ue han carecido los liderazgos priístas. Es honesto, decente, inspira confianza y un profundo respeto.

En este contexto, académicos de la UNAM, han expresado que la decisión de Narro de separarse de la UNAM para dedicarse a la campaña por la presidencia priísta, es “un salto al vacío”.

Curiosamente, nadie voltea hacia los compañeros de fórmula de los candidatos.

O sea, los secretarios generales.

En el caso de Alito Moreno, su acompañante de fórmula es CAROLINA VIGGIANO, a quien en alguna ocasión me referí en estos Rumbos, usted se acordará.

Carolina Viggiano se casó en segundas nupcias con el entonces diputado federal RUBÉN MOREIRA. Se habían conocido durante uno de los tres periodos legislativos en los que estuvo Carolina.

Se enamoraron y se casaron.

Era gobernador de Coahuila, su hermano RUBÉN MOREIRA que renunció para irse a la presidencia nacional del PRI, próxima la campaña presidencial de ENRIQUE PEÑA NIETO, su amigo.

Carolina, por su parte, se incorporó a la campaña de Peña Nieto, siendo todavía diputada federal. Es una mujer incansable, y ciertamente muy talentosa. (Ah, casi lo olvido: es amiga de la cajemsense CHAYITO OROZ IBARRA, de quien fue compañera en la Cámara de Diputados).

Pues bien: Carolina Viggiano es candidata a la Secretaría General del PRI, con el campechano Alito Moreno en primer lugar.

Es un trabuco, a que más que la verdad.

¿Ivonne Ortega? No la veo triunfando.

A propósito de Chayito Oroz, tuve la oportunidad de platicar con ella en una comida campestre celebrada al norte de Ciudad Obregón hace un par de semanas.

Ella se encontraba con su amiga IVONNE STEWART y con la exsenadora ANABEL ACOSTA ISLAS. Luego se les incorporaría JULIÁN LUZANILLA.

En algún momento, les oí hablar de la sucesión del PRI. Sus puntos de vista reflejaron que el estupor del 1 de julio quedó atrás. Hoy, lo que yo veo, es determinación y ganas de trabajar en apoyo al nuevo liderazgo priísta en el Estado, ERNESTO DE LUCAS HOPKINS.

Van caminando los buenos priístas. Y lo hacen con la frente en alto.

Buena suerte para ellos.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Están en pie de lucha los productores del sur de Sonora y Norte de Sinaloa…

Ayer bloquearon la carretera Internacional 15 en protesta por las políticas del Gobierno de AMLO relacionadas con el campo…

La verdad sea dicha, el dinero de las arcas no alcanza para todos los proyectos de Amlo y no es ningún secreto que el presidente le está quitando dinero a unos programas para colocarlos en otros…

Y por lo visto, el campo no está en sus prioridades…

Empiezan a enturbiarse las aguas, querido lector…

Y esto no presagia nada bueno…

Como decía aquel: ¡agarren piedras!...

Habrá que platicar con BALTAZAR PERAL GUERRERO, con SERGE ENRÍQUEZ, con JUAN LEYVA MENDÍVIL y ANTONIO GÁNDARA ASTIAZARÁN y con su vástago JUAN GÁNDARA GONZÁLEZ…

Habrá que ver a esta gente, que conoce el problema desde la entraña porque es su problema y es de toda la gente del sur de Sonora…

Ya le contaré…

MIENTRAS TANTO, TOMÓ DE SORPRESA A muchos la renuncia de BULMARO PACHECO MORENO a la Dirección del Instituto Tecnológico de Guaymas…

Particularmente, no fue una sorpresa para mí. De hecho, Bulmaro me había comentado desde principios de enero que ya le habían autorizado el año sabático, pero no encontraba a quien dejar en su lugar…

¿Qué es un año sabático?...

Simple: es un permiso con goce de sueldo para realizar trabajos académicos o de investigación…

Pacheco logró encontrar a quien lo sustituya en la dirección del ITG, en la persona del maestro RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ, persona muy querida en el Valle del Yaqui de cuyo Instituto Tecnológico fue director, y después pasaría al Tec de Nogales con el mismo cargo…

Ahora está en el Tec de Guaymas, donde Bulmaro deja una importante huella…

A saber: un nuevo estadio, una nueva cafetería, laboratorios nuevos, computadoras nuevas entre otros logros…

Y por si todo esto fuera poco, hace dos semanas el Gobierno Municipal guaymense le puso el nombre de ‘Avenida Tocológica’ a la carretera conocida como “caminos al Varadero Nacional”, una promesa de la alcaldesa a Bulmaro desde cuando era presidenta electa…

Apenas el jueves el huatabampense inauguró el alumbrado del Estadio que CLAUDIA PAVLOVICH le autorizara recientemente, con una fuerte inversión…

Por cierto, ya viene el nuevo libro de BP…

Es todo.

Le abrazo.

[email protected]