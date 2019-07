Alcaldesa Benita Almada y alcalde Francisco Villanueva: infierno grande en un pueblo llamado Bácum

DÉJEME CONTARLE: HACE YA ALGÚN tiempo —varios meses— guardé un artículo de JOHN M. ACKERMEN, sobre el empresario radiodifusor —es dueño de Radio Centro— FRANCISCO AGUIRRE.

Lo guardé para citar algunos párrafos que me parecieron interesantes y muy del momento.

Pero olvidé hacerlo. Y el suceso se hizo viejo.

Ayer, buscando el libro ‘El Arte de la Guerra’ —por lo visto se me está volviendo costumbre buscar libros que me solicitan mis amigas y amigos, lo que por otra parte me llena de gusto— que le prometí a mi compañera y amiga de Contacto Ciudadano, RITA VERÓNICA QUINTERO, me topé con varias cuartillas cuyo contenido me llamó la atención.

Repasé una hoja y, para mi sorpresa, descubrí que era el artículo de Ackermen, y del que ya me había olvidado.

Leí la cuartilla y me di cuenta que aún no pierde actualidad. Así que lo transcribo tal cual.

Helo:

“Me pareció confiable un empresario como Pancho Aguirre, radiodifusor que evidentemente quiere quedar bien con el presidente de México contratando periodistas que él supone son bien vistos por Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué no los contrató antes? Julio Hernández —nueva adquisición de Radio Centro— y la propia Carmen Aristegui durante años han estado disponibles para trabajar en la radio.

“La señora Aristegui no es aplaudidora, por tanto, en cuanto encuentre razones para hacerlo, cuestionará fuertemente al presidente López Obrador.

“¿Empezará ahí el calvario de Pancho Aguirre? Ya lo veremos. Julio, excelente columnista de La Jornada, con sus críticas también muy pronto provocará molestias en la 4T, y ello enloquecerá a Aguirre”.

Ahora me pregunto, caro lector: ¿Aristegui y Julio Hernández habrán provocado molestia en el presidente de México?

Si así hubiese sucedido, yo no me he enterado.

CARLOS LORET DE MOLA, sí ha desatado algún malestar en López Obrador. Hasta se permitió algo que para un periodista —principalmente columnista— es un halago, un reconocimiento, un premio: decir públicamente que escuchó a Loret en Radio Centro…

Esto, opinan algunos, debió llenar de orgullo a don Pancho Aguirre, el dueño…

Pues sí, ¿y a quién no?

Cómo verá usted, como diría el licenciado JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS, “no le faltan mortificaciones a uno”.

Ah, qué caray.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡RECÓRCHOLIS! Vaya sorpresa que se llevaron algunos comensales del restaurante Barrio Roma, de la colonia Centenario de Hermosillo, la noche de este martes 2 de julio, cuando vieron en una mesa al exalcalde de Guaymas, exdiputado federal, y ex muchas otras cosas, ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, compartiendo el pan y la sal con el también exalcalde de Cajeme, exdiputado federal y local, FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ y la igualmente exlegisladora federal FLOR AYALA ROBLES LINARES…

La cámara del corresponsal de estos Rumbos, los captó cuando aún no servían la mesa y estaban en los prolegómenos de una velada que tuvo de todo: charla amena de sobre mesa, política de palpitante actualidad y, desde luego, del futuro en Sonora, entiéndase el 2021…

Por lo demás, más allá de la política y esas cosas, a los tres les une una fuerte amistad, y los tres fueron compañeros en la LXII Legislatura…

De hecho, la amistad de Toño y el Tino se remonta a los años en que el primero hacia sus pininos en política y el segundo representaba los intereses del comercio organizado de la región del Yaqui…

Por su parte, Flor Ayala fue parte importante del equipo de EDUARDO BOURS CASTELO, cuando Astiazarán fue presidente municipal de Guaymas… Luego ella y el Tino fueron compañeros en el Congreso del Estado… De ahí que a nadie debe de extrañarle que de cuando en cuando a estos tres amigos los junte la vida ante una cálida mesa de un bonito restaurante como el Barrio Roma, que según dicen es apropiado para hacer grilla sin interrupciones…

Claro: y para compartir e intercambiar anécdotas…

Me cae que sí…

Y AUNQUE EXTEMPORÁNEAMENTE, es mi deseo expresar mis condolencias a la familia del señor MANUEL CADENA GARCÍA, por su sensible deceso, acaecido hace menos de una semana…

Manuel y yo nos conocimos a principios de los noventa. Éramos asiduos parroquianos del Café Okey, de Ciudad Obregón, primero, cuando lo regenteaba GERMÁN GOLARTE; posteriormente, cuando lo tuvo bajo su férula el zurdo de Cananea, ENRIQUE GUERRERO BARRAZA…

Manuel siempre fue un hombre muy dedicado al deporte y tal vez por ello tuvo una existencia longeva, gracias a Dios…

No nos frecuentábamos, a que más que la verdad…

Caminábamos por caminos paralelos pero diferentes, es decir, en distintas direcciones…

No recuerdo en que momento dejamos de vernos… Mis encuentros con él se desvanecieron y alguna vez creí que se había retirado de sus actividades habituales…

Tuvimos muchos amigos mutuos, incluso, familiares… Por ellos me enteré de su deceso…

Y ante ello, no pude evitar una evocación de una estrofa muy sentida de una canción-poema de JOSÉ FELICIANO: “Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo…”.

Por cierto, alguien me dijo, alguna vez, que Manuel era descendiente del Héroe de Nacozari, JESÚS GARCÍA… Nunca le pregunté si eso era cierto…

¡Hasta pronto, querido Manuel!...

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! ¡Y Bácum se ha convertido en un infierno grande!...

Ya lo dice el dicho, pueblo chico… Usted me entiende…

Vi las imágenes en la tele. Más que elocuentes… Especialmente cuando la alcaldesa avalada por el Congreso del Estado, BENITA ALDAMA, encara al director de la Policía, a que obligue al “otro alcalde”, FRANCISCO VILLANUEVA a que entregue las llaves para que ella pueda tomar posesión…

Él se niega aduciendo qué recibe órdenes precisamente del alcalde reconocido por el Cabildo, incluyendo a la propia Benita Almada, en sus tiempos de regidora…

Ella, que de humilde no tiene un pelo, lo miró de frente y solo musitó: “Ah, sí… Ya nos veremos”…

Sin duda un gran predicamento para el jefe policiaco: los morenistas en el Congreso evidentemente no quieren a Villanueva como alcalde, quién sabe por qué motivos…

¿Hay obscuros intereses detrás del ‘alcalde’ Francisco Villanueva? Esto es algo que debe esclarecer el Congreso…

A ver qué pasa…

Y POR ÚLTIMO, ESTE DÍA doña CUQUITA AMADO DE ARAIZA, “mi conciencia periodística”, arriba a un año más de vida…

Me congratulo por ello y es mi deseo más ferviente que pase una velada placentera a lado de sus seres más queridos…

¡Larga vida para ella!...

Es todo.

Le abrazo.

