Alguien por ahí dijo que se necesitaban dos cobijas para poder combatir el frío que nos tiene a punto de congelarnos: Una cobija vieja y una cobija nueva

Ahora que eliminen las guarderías, a los abuelitos nos va a ir bien, dadas las circunstancias de que existe el proyecto de que nos van a pagar por cuidar a los nietos. Por lo pronto este humilde columnista ya se apuntó para cuidar a Danielito. Por lo que respecta a Leobardo Madrid Calles, me comenta que él está a puesto para cuidar a dos de ellos. Posiblemente a la edad de Leobardo ya debe tener más allá de tataranietos, es decir, chosnos, o sea de la quinta generación. ¿De donde es oriundo Leobardo? Pues nos ha comentado que vio la luz primera en el Municipio de Bacanora. Que aquí en Ciudad Obregón, lleva muy buena amistad con Leonardo ‘Nayo’ Aguilar.

Ha estado muy crudo el temporal del llamado ambiente gélido. A tal grado que los estudiantes del nivel básico, se les ha permitido que inicien las clases a partir de las nueve de la mañana. Mi nieto Humberto, el que radica en Hermosillo, me informa que lo despachan con ropaje térmico, camisa de lana, suéter y chamarra y pantalón grueso. Está cursando segundo año de primaria. Por cierto que obtiene muy buenas calificaciones.

Dos cumpleañeros de la lista de febrero, disfrutaron a lo grande del convivio que les brindaron sus familiares y amigos. Me refiero a José Javier Bórquez Guerrero y Pedro Haro Álvarez. El primero en Taco Fish y el segundo en Institucionales Guzmán. José Javier convivió con los miembros del Club de la Mesa Geriátrica. A propósito de este último Club, seis elementos nos fuimos de tour con rumbo a la Presa del Oviáchic, concretamente al pueblo de Buenavista. Ahí nos atendió mi sobrina Martina Gutiérrez, brindándonos un rico preparado de tilapia en su jugo y unas exquisitas gorditas rellenas de asientos. Eso no lo come ni Enrique Peña Nieto en compañía de su amiga Tania Ruiz.

Un hombre codo duro encuentra a su mujer en brazos de otro y de inmediato les ordena: Pónganse en fila para matarlos a los dos con una sola bala.

Y, ahora ¿de qué va a vivir Rodrigo González Enríquez? Pues simple y sencillamente tendrá que regresar al ITSON a impartir clases de la materia o las materias las cuales son de su dominio. No estaba enterado que Martín Rivera Ramos estuviera dentro de las filas de Morena y que por lo tanto eso le favoreciera para ser el nuevo director de Oomapasc. Se supone que en ese puesto no van a nombrar a un priísta o algún panista, tampoco a un perredista.

Santoral… Por ser sábado 23, los seres humanos que merecen ser felicitados son: Milburga, Romana, Sireno y Policarpio, mientras que el domingo 24, es un día muy grande, dadas las circunstancias que ese Día de la Bandera y, en cuento a onomásticos, tenemos a Primitivo, Edilberto, Modesto y Josefa. Con relación al lunes 25, los manteles largos serán en los domicilios de Avertano y Sebastián. Era 23 de febrero de 1455, cuando Johannes Gutemberg, imprime la primera Biblia en una imprenta. Era 24 de febrero de 1821, cuando Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, firman en la ciudad de Iguala, Guerrero, el Plan de Iguala. Era 24 de febrero de 1940, cuando el presidente Lázaro Cárdenas instituye el Día de la Bandera. Era 25 de febrero de 1964, cuando el presidente Adolfo López Mateos, recibe simbólicamente El Chamizal, un territorio que desde 1866, había estado en litigio con Estados Unidos.

Si usted esforzado lector tiene algún problema de salud y radica en Cócorit, no deje de hacer acto de presencia ante el grupo de expertos en salud, tomando en consideración que para hoy, sábado 23, estarán puestos para escuchar a los ciudadanos de escasos recursos que acudan con la finalidad de consultar a los facultativos. Se trata de la segunda Feria de la Salud. No olvidemos que la salud es lo primero en esta vida. Muy bueno y oportuno el punto de vista del colega Mario Rivas al comentar que el movimiento humano efectuado recientemente frente a Palacio, se trata de Kramer contra Kramer. A parte de que el profesor José María Ruiz Vázquez llegó a este mundo en el mes de febrero, en Guaymas, Sonora, también tenemos que Gilberto Guzmán García, tuvo la dicha de que la cigüeña lo transportara en dicho mes. Es una persona aficionada al comercio, específicamente al ramo restaurantero. La sopa de tortilla le sale exquisita a sus empleadas. Recuerdo cuando a don Luis Bours Urrea (+) le fascinaba degustar ese platillo, casi a diario, ahí, en Institucionales Guzmán.

Dentro de unos diez días ya se estará celebrando el Miércoles de Ceniza, es decir, para esa fecha estará dando inicio el proceso de la Cuaresma. Por lo tanto en algunos establecimientos comerciales ya empiezan a vender capirotada. En el curso de la semana que hoy se extingue, tuve la oportunidad de saludar a tres exalumnos, siendo ellos: Eduardo Sánchez Hidalgo, Jesús Bañuelos Calderón y Ricardo Mungia Esquer. Obvio que se trata de padres de familia, incluso ya ostentan la bandera de abuelos. Ellos recibieron mis lecciones en la Escuela Secundaria Nocturna Carlos M. Calleja, así mismo, en esa misma escuela, pero en el turno matutino a nivel primaria y Mugia Esquer en la secundaria Manuel Robles Tovar, de este esperanceño pueblo.

Así es la vida, la vida matraca y por eso es que se baja el cero y no toca.