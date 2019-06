Algunas mujeres se escudan en el precepto de la equidad de género para justificarse

HE OÍDO HABLAR DE ELLA AUNQUE no he tenido la oportunidad de conocerla ni de lejos. Pero, de entrada, diré que me simpatiza. Por franca, porque le percibo muy congruente.

Se llama MADELINE BONAFOUX ALCARAZ y es diputada federal por el Partido Acción Nacional.

Tuvo que ser ella quien saliera al paso de las inconsecuencias de la alcaldesa de Navojoa, ROSARIO QUINTERO.

Y apenas hizo bien.

‘Chayito’, así conocida coloquialmente por los navojoenses, cayó en el trillado cliché de auto victimizarse aduciéndose blanco de los ataques políticos por su condición de mujer. Y apeló a la equidad de género.

Un viejo truco que nadie se cree en estos tiempos.

Ella se escuda en ese precepto de la equidad de género para evadir responsabilidades gubernamentales. No entiende que, al tomar las riendas del municipio, su condición de mujer no la eximirá de culpa por sus errores.

Nada tiene qué ver la equidad de género con la crítica pública por sus fallas como gobernante.

Ciertamente, resulta de pésimo gusto que una mujer que gobierna diga que se le ataca por ser mujer.

Yo estoy cierto que se le cuestiona por la mala administración. Por pésimas decisiones. Por oír consejos de quienes nada saben del oficio de gobernar. De los lambiscones palaciegos.

‘Chayito’ dijo “haber sido mujer y presidenta no es pecado, aquí hay violencia de género contra mí, no cederemos a intereses ocultos que buscan desbarrancar a nuestro Gobierno”.

¿Quién la quiere desbarrancar, ‘Chayito’?

La respuesta a sus acusaciones, llegó pronto, en voz de la diputada del PAN, MADELEINE BONAFOUX ALCARAZ: “Como alguien que ha luchado por frenar la violencia en la política contra la mujer, lastima ver que otras mujer demeriten esta lucha por asegurar que todo ataque que reciben es por ser mujer”.

Como verá usted, caro lector, donde las dan, las toman. O si lo prefiere, este otro viejo y conocido refrán: “¡Para los toros de Jaral, los caballos de allá mesmo!”.

Dicho de otro modo: para que la cuya apriete debe ser del mismo palo.

O sea, una mujer para callar a otra mujer.

Lo de la señora alcaldesa es muy simple. Su actitud se parece a la de quienes empaquetan en una misma bolsa de feminicidios a las mujeres que efectivamente son víctimas del machismo mexicano con las mujeres que son violentadas, torturadas y asesinadas por estar involucradas en negocios del crimen organizado.

Claro que a todos nos lastima ver como cada vez son más frecuentes las ejecuciones y “levantones” de mujeres.

Nos duele mucho porque todos procedemos del vientre de una mujer y de algún modo esto nos sensibiliza sobremanera.

Pero la realidad es esa.

Quienes matan mujeres en el mundo del narco, no lo hacen porque son mujeres sino porque quedaron mal en sus compromisos de tipo financiero o de trasiego de drogas.

Esto no tiene vuelta de hoja.

Lo mismo pasa con las mujeres que incursionan en la política. Llegan a un cargo de poder, y asumen la misma responsabilidad que asumiría un hombre. Y como tal, se critica y se le cuestiona.

Y punto.

En fin.

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! No me equivoqué. Tampoco se equivocaron los que coincidieron conmigo: Morena, vía Sedar, dio el garrotazo del poder de la Cuarta Transformación para defender a su protegido DANIEL BARANZINI…

No es una exageración, es una realidad que durante la campaña muchos ojos vieron y muchos oídos escucharon: Morena apoyó abiertamente a Baranzini…

O sea, que es verdad que la Unión Ganadera Regional de Sonora es uno de los seis poderes de Sonora…

Los otros cinco son: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Iglesia y la Unison…

Y el Gobierno de AMLO va por todo…

¡Ojo chícharo!...

¿Qué sigue?...

Habrá qué ver cómo reacciona HÉCTOR PLATT MARTÍNEZ y su grupo y desde luego, que la Secretaría emita un comunicado que de claridad a esta decisión…

Lo cierto es que este tipo de sucesos está muy lejos del entendimiento de los de abajo, pero es necesario que la opinión pública interesada en estas contiendas gremiales, reciban la información correcta…

Por el bien de todos… ¿O no?...

Y AQUÍ, LA NOTA TRISTE: ayer falleció HÉCTOR CAÑEZ VÁZQUEZ, después de una prolongada enfermedad —infección pulmonar, dicen— que lo mantuvo durante varias semanas en terapia intensiva en un hospital de Hermosillo…

Su muerte está confirmada y quienes le conocimos, estamos tristes, pero no abatidos, pues su deceso se da en la norma justa de los ciclos: tenía 84 años, vivió la vida con intensidad, fumaba mucho, era bohemio y nunca siguió reglas de salud ni nada que se le pareciera…

Pues sí: vivió como quiso vivir…

AYER MISMO EL HISTORIADOR, escritor, académico y cronista BULMARO PACHECO, tuvo a bien enviarme desde Madrid, España, un interesante relato —semblanza sobre Héctor Cáñez…

Cuenta anécdotas de sus años de estudiante, con maestros como JESÚS REYES HEROLES, MARIO DE LA CUEVA, LUIS RECASENS, ANTONIO MARTÍNEZ BÁEZ y otros celebres académicos de la época, hace más de 65 años…

Fue secretario general y presidente del CDE del PRI, diputado local, secretario durante años del subsecretario de Hacienda en tiempos de LUIS ECHEVERRÍA, GILBERTO RUIZ ALMADA…

Fue dador de favores como ningún otro, principalmente a estudiantes pobres…

En algún párrafo de su artículo, cuenta Bulmaro que cuando salía de Nogales después del debate con EDUARDO BOURS, GUILLERMO HOPKINS y ALFONSO MOLINA RUIBAL, su jefe de prensa, ÁNGEL ACEDO, le preguntó:

--Oye, Héctor, ¿y si ganamos la candidatura que vamos a hacer?...

Cáñez le contestó:

--¡Pues ganas la que sigue, baboso! Para eso estamos aquí. ¿Qué no?

Dice Bulmaro que Héctor siempre fue un hombre positivo, que jamás la adversidad política lo desmotivó…

A mediados de los ochenta intentó ser candidato a la presidencia municipal de Hermosillo pero el entonces gobernador de Sonora no simpatizaba con él…

Cáñez no se dejó llevar por el resentimiento y se mantuvo leal a su partido, algo que en estos tiempos prácticamente ningún militante priísta hace…

¡Dios le bendiga!...

Es todo.

Le abrazo.

