‘Alito’, su mensaje en Cajeme y señal en Hermosillo

Creo que si había algo de duda de quién será el próximo dirigente del PRI quedaron disipadas en la visita que hizo a Cajeme y Hermosillo, el candidato Alejandro Moreno en compañía de su compañera de fórmula, Carolina Viggiano, viene dura la cargada en Sonora, nomás de ver quienes estaban en el Auditorio ‘Plutarco Elías calles’ del PRI.

Inicio la gira por Cajeme y a tomar nota por el mensaje que dio aquí, por lo sucedido en el pasado proceso electoral de lo que seguro fue bien informado y fue claro al señalar “el PRI ya no dependerá de unas cuantas personas a nivel nacional y local”, para que les quede claro al grupo que encabeza Manlio Fabio Beltrones, a quien por cierto el candidato ni lo mencionó, ni en Hermosillo.

A quienes sí mencionó y recibieron un reconocimiento de la gente en el evento de la capital, fueron la gobernadora Claudia Pavlovich, el exgobernador Eduardo Bours, el secretario de Gobierno Miguel Pompa, Guillermo Hopkins, el dirigente Ernesto de Lucas, pero hubo un detalle significativo cuando ‘Alito presentó y señaló en Ernesto Gándara a un político con presente y futuro, fue tal el aplauso que tuvo que levantarse del asiento el ‘Borrego’ para agradecer al candidato y al público asistente.

Ahí pues, otra señal como tantas, de por dónde están los afectos de la militancia, aunque está en todo su derecho, llegado el momento de que el ‘Potrillo’ o alguien más busque la candidatura y pues es de imaginar que la primera priísta en el Estado, la gobernadora Claudia Pavlovich, fue informada y vio en redes sociales del resultado de esta gira.

DESAYUNO

Ayer a convocatoria del exdirigente del PRI Gilberto Gutiérrez, asistí a un desayuno junto con otros compañeros de medios, precisamente con Ernesto Gándara y obvio se tocaron varios temas.

Fue claro Ernesto, que rumbo al 2021 se tienen que construir alianzas y consensos, en lo personal le pregunté por el tema del agua y su distribución y la factibilidad de construir acuerdos con Ricardo Bours, que como todos sabemos buscará la candidatura por vía independiente y con Antonio Astiazarán, el más fuerte hasta ahora por el PAN.

En lo del agua señaló que fue una pésima decisión del Gobierno anterior, imponer un proyecto que polarizó y dividió a la gente y es cierto, coincidimos, basta recodar lo que hizo el entonces secretario de Gobierno Roberto Romero, más recodado como el ‘idiota valiente’ quien dijo que para hacer obras era muy engorroso andar pidiendo permisos y así fue como se aventaron el Acueducto, un negocio que fue muy productivo para ellos y para conocidos empresarios, esos que están pensando al leer esto, esos mismos… de siempre.

Ernesto, ve con buenos ojos lo de la Desaladora y en lo referente a Ricardo Bours y Antonio Astiazarán, refrendó su amistad, aprecio, trabajaron juntos en proyectos políticos en el pasado y que esto de buscar candidaturas no los va a dividir ni perder lo que han sembrado durante años y sí, ve factible y posible que se puedan concretar acuerdos.

Señaló también Gándara, que no tiene ningún tipo de problema con Manlio Fabio Beltrones, quien apoyó en el 2015 a la hoy gobernadora Claudia Pavlovich, y que tienen muchos amigos en común.

En fin, fue una charla amena, se tocaron otros temas, veo a un ‘Borrego’ en plena madurez política, tranquilo, con una visión y radiografía de como están las cosas y de lo que se viene en octubre, inicia recorridos por la entidad, arrancará por el norte, y pues ya veremos que le depara el destino.

¿Y LA FAS?

Esta semana la periodista del Mayo, Connie Peraza, asistió a una de las mañaneras del presidente, Andrés Manuel López Obrador, le puso al tanto de supuestos actos de corrupción en los que ha incurrido la alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero, incluso avalada la denuncia por los mismos regidores de Morena.

AMLO al escuchar esto le contestó, que bueno que estás ventilando esto y que si ya se había presentado denuncia ante la Fiscalía local, a lo que Connie, contestó que sí, pero pues ya todos hemos dado cuenta que en la FAS no avanza nada.

El presidente ahí mismo intuyo a Peraza, a que se presentara con la fiscal Anticorrupción Nacional, para arle seguimiento a este caso, lo cual la periodista lo hizo, ya está en poder de la funcionaria la carpeta correspondiente.

Así pues, si hubo desviación de recursos federales y está bien documentada la denuncia, pues la alcaldesa Quinteros, estará en serios problemas y no tendrá el apoyo de Morena.

Aquí el punto y lamentable, es que se tenga que acudir, en este caso, hasta con el propio presidente, de un trabajo y resultados que debe dar la Fiscalía en Sonora que encabeza Odracir Espinoza, a quien nuevamente cuestioné en redes sobe este tema y en el pasado, y nunca había obtenido respuesta.

Pero el viernes, me llegó un mensaje del área de comunicación de la FAS, obvio ante la ventaneada nacional, señalándome que para este caso de Navojoa, se está trabajando, que por la secrecía y el debido proceso, no se pude decir nada… lo mismo de siempre, a lo que sumamos los amparos, pues no hay resultados y ahí están en la FAS un cúmulo de expedientes y el fantasma de los pactos y componendas para que asuntos no caminen.

De hecho reviré, aprovechando que se comunicaron, solicité información sobre las denuncias que interpuso el regidor Rodrigo Bours… ya no hubo respuesta, pero la gente no olvida y ahí viene el 2021 y si la FAS no da resultados, ya verán cuando se deje venir el fiscal Alejandro Gertz y Santiago Nieto, el de la Unidad de Inteligencia Financiera.

‘CICLÓN ECHEVERRÍA’

Por cierto en la misma mañanera el presidente soltó que está negociando con un empresario la remodelación del Estadio de Beisbol ‘Manuel Echeverría’ de Navojoa, no dijo quién, pero que están en eso.

El detalle es que el dueño de la franquicia de los Mayos es Víctor Cuevas y si no es con este empresario ¿con quién? ¿Cómo está el negocio?, creo que es algo que en su momento debe aclarar directivos de la Liga Mexicana del Pacífico, presidencia o el señor Cuevas.

Por lo pronto, este año es imposible remodelación, sería hasta el año que entra.

EXTINCIÓN DE DOMINIO

Esta semana en la Cámara de Diputados se aprobó la Extinción de Dominio, para quienes incurran en delitos de peculado, lavado de dinero, en pocas palabas, para quitarles propiedades a los políticos que roban, incluso aunque no haya sentencia, lo que me hizo ruido, por aquello de que inculpado pueda ganar con buenos abogados y argucias legaloides, corrupción judicial, ante lo cual se le tendría que devolver las propiedades o pagárselas.

Se supone deberán ir bien amarrados los expedientes, pero pues ya ven lo que pasa con Lozoya, Romero Deschamps y a nivel local, pues ya vimos lo que pasó con Guillermo Padrés y lo que no ha pasado con exfuncionarios, gozando y disfrutando de lo que se robaron.

Saco a colación esto también, porque aquí al igual que la FAS se creó una Unidad de Extinción de Dominio que encabeza Alejandra Santiago y se informó, incluso en un evento en Palacio, de la lista de funcionarios y propiedades Roberto Romero la encabezaba y hasta la fecha… nada, ni siquiera un comunicado, es obvio que no hay resultados.

¿MÁS DEUDA?

Pues con la novedad de que el alcalde Sergio Pablo Mariscal, quiere incrementar la deuda en 160 millones y reestructurar 540 millones a una tasa mayor con tal de ganar periodo de gracia.

Esto de aprobarse, que espero que no por el Cabildo y Congreso, significaría aparte de incremento en la deuda, Cajeme, tiene el 15 lugar nacional entre municipios con fuerte apalancamiento, comprometer participaciones federales futuras, incuso no tendría el siguiente alcalde, margen de maniobra y todo esto por agarrar dinero, al costo que sea para hacer negocio.

¡Ah! Y claro la ‘clásica’, un despacho externo se encargaría de la negociación, con un ‘moche’ de 20 millones, pues no que iban a cambiar las cosas en la Cuarta Transformación.

Quien preside la Comisión de Hacienda en el Cabildo Rodrigo Bours y demás regidores, deben de darle para atrás a esto y en el mismo sentido debe ser el proceder la coordinadora de los diputados de Morena en el Congreso, Ernestina Castro.

En todo caso se debe trabajar para el Presupuesto 2020, para asignar más recursos a Cajeme, pero esto debe venir acompañado de plan, proyectos, de recortes en el gasto, no se ve la austeridad por ningún lado en el Ayuntamiento, lo que si vemos es a un alcalde ‘viajero frecuente’, no hay obras, eso sí campañas de imagen y en redes sociales, muy alejadas de la realidad que se vive en el municipio.

VACÍO DE PODER

En Guaymas se vive un vacío de poder desde hace semanas, que se recrudeció cuando aparecieron unas mantas, la alcaldesa Sara Valle, prácticamente salió huyendo del Puerto, y la entiendo, muerta de miedo ante la amenaza contra ella, pero pues son las consecuencias de pasarse de vivos con la delincuencia.

Todo parece indicar que puso oficina en Hermosillo, y desde ahí despacha, el detalle es que así no se puede gobernar, la problemática de Guaymas, aparte de la inseguridad es diversa y la alcaldesa debe estar al frente.

Ahorita la excusa es el periodo vacacional, que vence la semana que entra, ya veremos si Sara Valle, sigue igual o vuelve a la casa de Piedra, y a ver si ya hay también comisario, Lugo Durón, o el que sea, pero la posición no puede seguir acéfala.

INCERTIDUMBRE

Preocupante ver todos los días notas de informes de bancos, calificadoras financieras con datos de bajas en los índices en varios rubros en la economía del país y todo por las decisiones que ha tomado el presidente desde que tomó posesión, la más catastrófica, la cancelación del Aeropuerto, del que todavía se deben de pagar ¡160 mil millones! Por una obra que no se va a terminar, increíble e inadmisible.

Y lo peor que es que de acuerdo al Primer Informe Parcial de Estudio de Impacto ambiental y técnicos, el Aeropuerto de Santa Lucía estará al 100 en operación en el año… ¡2052! A esto súmenle el Tren Maya, y el tiradero de miles de millones de pesos en programas clientelares que el presidente los toma como empleos.

Esta semana el presidente sostuvo reunión con banqueros y estos le dijeron que hay 500 mil millones de pesos para apoyar con créditos, habrá que ver que empresarios se animan a acceder e invertir ante el escenario y políticas que esta implementado el presidente.

Hoy los empresarios están cautos y se entiende, están viendo que como con Luis Echeverría, la economía se manejada desde Los Pinos, hoy desde Palacio y por decretos, memorándums y a mano alzada.