Alternancia en el mapa político de Sonora

Necesariamente la titular del Poder Ejecutivo en Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, deberá rediseñar su estrategia política para los próximos tres años.

Como bien lo distinguió en su mensaje difundido ayer, la ciudadanía decidió con su voto el establecimiento de una nueva alternancia en nuestro Estado, con el entero dominio de Morena en la Legislatura que iniciará este septiembre y los ayuntamientos más importantes, con diputados y alcaldes llevando en sus manos una agenda diametralmente opuesta a la del PRI dominante en Palacio de Gobierno.

Personaje con la influencia más importante en los nuevos gobernantes será el senador virtual Alfonso Durazo Montaño. Este, representante de Andrés Manuel López Obrador, ya ha anunciado que habrá de hacer llegar a cada uno de los nuevos diputados y nuevos alcaldes, la agenda que ha instruido a lo largo y ancho del país, el ahora candidato ganador de los comicios por la Presidencia de la República.

Esto último incluirá algunas variables que se moverán de acuerdo a las facultades de cada responsable de área y de los poderes locales.

Será muy importante esperar a que la política a través de sus operadores, hagan su trabajo. Mientras tanto, todos los candidatos ganadores de Morena, sienten en sus manos el privilegio de ser atendidos, escuchados y hasta solicitados, en una euforia propia de quien es el ganador de la competencia.

Ayer, primero Lilly Téllez, la candidata al Senado ganadora de la elección, dijo en un noticiario de radio que estaba sorprendida porque la gobernadora del Estado no había enviado alguna comunicación. Es probable que Lilly desconozca la forma que obliga en estos casos a esperar que la autoridad competente dé a conocer los resultados oficiales, para enseguida proceder con el protocolo de las comunicaciones por quienes deben hacerlo.

Horas más tarde, ante columnistas políticos, Célida López, la virtual presidenta municipal de Hermosillo, externó su seguridad de que ella y la gobernadora del Estado se necesitan para sacar adelante a la capital del Estado, “pero en este caso creo que ella está obligada a llamarme y reconocer el triunfo que obtuvimos”, dijo.

Por otra parte, los 20 ‘morenistas’ ganadores de las elecciones para diputados locales, deberían ponerse de acuerdo y presentarse ante la opinión pública, deseosa de conocerlos, sin duda alguna.

Va a tener qué hacerse mucha política y obtener acuerdos localizando los puntos de coincidencia entre esa nueva generación de políticos sonorenses, inexpertos y quienes tienen una amplia experiencia en la gobernanza.

No será fácil, pero habrá qué hacerlo.

Y después de conocerse a plenitud los resultados electorales, de manera especial la gobernadora Pavlovich deberá replantearse la necesidad de modificar su equipo de colaboradores… Están cumpliéndose los tres primeros años de su administración y los compromisos asumidos desde el inicio los ha cumplido a plenitud… Es una espléndida oportunidad para ella de refrescar el rostro de su equipo y enviar el mensaje de que en la segunda parte de su mandato, solo ella tendrá el control y la responsabilidad de las acciones a tomar… Sobre todo porque la jornada electoral le dejó asimismo, una serie de lecciones dignas de ser tomadas en cuenta, sobre todo en materia de reconocimiento a la obra de su Gobierno y sus propios colaboradores.

Célida López Cárdenas, convivió ayer con los integrantes del Grupo Compacto de Columnistas Políticos y a todos dejó la sensación de que está dispuesta a no equivocarse, a cumplirle a la ciudadanía que exige trabajar con honestidad y combatiendo la corrupción y a evitar que Hermosillo continúe siendo un pastel que disfruten solo unos cuantos… Reveló que su intención de municipalizar el transporte público será una realidad con un Congreso del Estado mayoritariamente integrado por diputados de Morena y que en el manejo de los pesos y los centavos es fácil detectar que muchos millones en proveedurías y asesorías son manipulados a favor de quienes han tenido el poder en la ciudad… Estableció que el nombramiento del tesorero, oficial mayor, contralor y director de seguridad pública, se efectuará en base a propuestas de profesionales organizados de la ciudad, así como el método para la elección… En los demás funcionarios, aseguró que buscará los mejores perfiles, los que no necesariamente tienen qué pertenecer a determinado partido político… Informó además que espera que Norberto Barraza le acepte la dirección de Servicios Públicos Municipales y que en materia de seguridad pública se requieren asesorías y perfiles de profesionales experimentados, conscientes de que no se enfrentarán a ‘hermanitas de la caridad’.