Ángel Verdugo: pone el dedo en la llaga de un problema monumental sin resolver

ÁNGEL VERDUGO ES UN cajemense de excepción. Hombre culto. Un intelectual transparente. Analista, con una visión muy clara de las cosas que para bien, o para mal, afectan a este país.

No diré que soy su amigo porque no lo soy. Y no porque yo no haya querido serlo. Simplemente no se dieron las circunstancias.

Alguna vez, hace ya muchos años, coincidimos en un viaje aéreo. Creo que íbamos de invitados de EDUARDO BOURS CASTELO.

En ese vuelo, le escuché hablar por primera vez. Me sorprendió.

Ahora, de vez en cuando, leo algo suyo o escucho alguna exposición en redes sociales.

Verbigracia: este domingo anterior. Brillante, amena y ciertamente muy ilustrativa su plática sobre Sonora y sobre el país.

Particularmente, me agradó que, en algunos de sus conceptos, pude descubrir coincidencias con comentaros que he formulado en estos Rumbos en fechas recientes.

Él mostró una sincera preocupación por lo que está ocurriendo en Sonora. Severas críticas las suyas a un sistema que ha agraviado a la sociedad y, en el caso concreto del PRI, a un partido que ha cobijado a tanta sabandija que han saqueado y burlado a los ciudadanos.

Estamos de acuerdo don Ángel y yo en esto. Escuchándolo en el video, recordé las reiteradas quejas de ERNESTO DE LUCAS acerca de ciertos funcionarios.

Y me intriga su insistencia en remarcar este tema sin atreverse a dar nombres, a hacer denuncias.

Curiosamente, hace unos días leí algo parecido en el portal digital del periodista guaymense AGUSTÍN RODRÍGUEZ LÓPEZ.

El colega y amigo hizo referencia a un cierto funcionario estatal. Me hizo ruido que lo hiciera tan explícitamente.

Pero también hace alusión a quienes han saqueado el erario del Ayuntamiento de Guaymas.

Algo está pasando.

¿O está por pasar?

¿A nivel nacional?

Ángel Verdugo desliza críticas muy concisas al Gobierno del centro que, por lo demás, así tenía qué ser. Ve nubarrones en lontananza. Signos sombríos de acechanzas que inevitablemente van a impactar trágicamente sobre muchas personas.

En todo esto que dijo don Ángel, he cavilado profundamente de un tiempo a acá. Y reitero, con absoluta convicción: se recicla el sexenio de la guayabera 1970—1976.

No he sido el único en advertir esta similitud entre este Gobierno, el de la cuarta transformación, y el de LUIS ECHEVERRÍA. De hecho, alguien mencionó no hace mucho en redes sociales el actual sexenio de la guayabera, segunda edición.

Llegar a viejo tiene sus ventajas. Puede uno hacer comparativos. Recordar cosas. Y hacer el análisis tomando como base lo que ya vio en alguna ocasión y lo que sucede hoy.

Echeverría era un parlanchín incorregible. Hablaba y hablaba por horas. Los miembros de su gabinete, a los que gustaba tener sentados escuchándolo pontificar, tenían que aguantarse las ganas de ir al baño si don Luis no lo hacía, ¿por qué ellos sí tendrían que hacerlo?

JOSÉ LÓPEZ PORTILLO evoca en sus memorias una reunión del gabinete con el Presidente Echeverría. Habían pasado más de cinco horas sentado en una mesa dizque de análisis sin pies ni cabeza. Algunos secretarios ya no aguantaban las ganas de ir al baño. JLP recuerda que a él le salían “lagrimitas” por estarse aguatando. Se perdía lastimosamente el tiempo.

¿Ocurre lo mismo con los funcionarios de López Obrador que se pasan dos horas sentaditos, como niños bien aplicados, mientras el jefe desborda verborrea en las mañaneras?

¡Cómo me recuerda AMLO a LEA!

Pues sí: me fue muy grato escuchar la mañanera de Domingo de don ANGEL VERDUGO, en su primera parte. Excelente exposición. Como siempre.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LÁ! ANDA POR TIERRAS CAJEMENSES el Lic. JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS, Delegado del CEN del PRI en los Estados de Tamaulipas y San Luis Potosí…

De hecho, arribó a Hermosillo desde el viernes en la tarde y esa misma noche su familia y algunos amigos se reunieron en torno suyo para celebrar su cumpleaños número 61 con una carne asada…

Ayer se trasladó a Ciudad Obregón para saludar a familiares y amigos de por acá y para supervisar la parcela ejidal…

Probablemente hoy retorne a San Luis Potosí…

Coincidentemente, ayer recordaba yo los días de la campaña presidencial de LUIS DONALDO COLOSIO… Desde entonces, han transcurrido 25 años…

Julián era Sub-Secretario de Agricultura, cuando el profesor CARLOS HANK GONZÁLEZ era el titular de la dependencia (En febrero de aquel año de 1994, Julián y yo caminábamos una noche por las calles del centro de la Ciudad de Puebla y, en un momento dado, me confió: “te voy a decir algo pero te pido que no comentes nada todavía. El profesor Hank me ha pedido que me haga cargo de la Sub-Secretaría de Agricultura. Solo falta que le corra la atención al Lic. Colosio, pues como sabes, estoy colaborando en su campaña”. Así sucedió. Tres días después, Luzanilla tomaba posesión del cargo más importante que hasta ese momento había desempeñado)…

Fueron diez meses al frente de esa Sub-Secretaría y era previsible que Julián se encaminaba a tareas de mayor relevancia o, cuando menos, de igual calado, al llegar Colosio a la Presidencia…

El destino, sin embargo, dio al traste con todos los pronósticos Luis Donaldo fue asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana, y algunos años después, el profesor Hank moriría de una enfermedad terminal…

Julián es un profesional de la política. Supo caminar cuesta arriba y su prestigio jamás se diluyó…

A PROPÓSITO DE AMIGOS, el sábado por la noche, el obregonense ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, Secretario General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la de ALFONSO DURAZO, atendió como Dios manda a dos amigos y paisanos suyos, que le visitaron en la Ciudad de México…

Andrés invitó al Sapo Cancionero a los también cajemenses FAUSTO LEÓN (crooner excelente) y al abogado FRANCISCO SALCIDO ARMENTA, así como al Lic. GERARDO GUTIÉ- RREZ…

Fausto interpretó algunas de sus mejores versiones musicales y bueno huelga decir que la amistad brilló por todo lo alto…

Salas Sánchez, disfrutó gozoso el cariño y la lealtad de sus amigos de toda una vida…

Como debe de ser…

¡VAYA GOLPE QUE LA policía asestó a la delincuencia el día de ayer en Ciudad Obregón!...

Cuando pergeño estos Rumbos, no tengo la información a detalle, así que usted seguramente ya debe de estar mucho más enterado que yo…

Como diría el clásico: benditas las redes sociales…

A PROPÓSITO, ¿SERÁ VERDAD que en algunos poblados del Valle del Yaqui hay muchas personas desaparecidas por las que nadie pregunta ni reclama nada?....

¿Guerra subterránea para no hacer olas?...

Vaya usted a saber…

Por cierto, leí en redes una manta que apareció colgada en alguna parte de Guaymas en la que se hacen gravísimas acusaciones contra el cuñado incómodo de la alcaldesa SARA VALLE DESSENS, el extesorero SANTIAGO LUNA…

Y luego, esa proclama supuestamente de Sara que subió a las redes alabando las grandes hazañas de FIDEL CASTRO RUZ…

¿A estas alturas pregonando un socialismo que ya pasó a mejor vida hace más de veinte años?...

¡Válgame, Dios!...

Es todo.

Le abrazo.