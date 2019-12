Ante la caída de García Luna; el destapadero que se avecina + Entre exposiciones y la Fiesta Brava

Tú no estás para saberlo, lector, pero todo hace pensar que a partir de que se inicie en Estados Unidos –porque no creo que lo suelten y además nadie mejor que la justicia gringa para manejar un caso tan caliente como este– el juicio en contra del ‘estratega’ de la guerra contra el narco en México, Genaro García Luna, detenido apenas este pasado martes, empezarán a ocurrir dos cosas en México en donde una cosa llevará a la otra.

Primero, tanto el IMSS, como el doctor Simi y la mayoría de las farmacias en México habrán de entrar en pánico ante la enorme demanda de tranquilizantes que se estará dando a lo largo del país.

Lo otro, el origen de la causa pues, es que en cuanto el exfuncionario federal que durante más de seis años estuvo a cargo de la seguridad de los mexicanos, se escuchará sentir en todo el país un solo grito:

¡Y retiemble en su centro la tierra!

Y no es para menos.

Ahora sí que el tipo en cuestión sabe demasiado.

Y aquí lo más interesante; mientras que para la mayoría de los mexicanos García Luna fue el estratega con el que contó Calderón para encabezar su guerra en contra de los cárteles de la droga, para dos personas, la periodista y escritora Anabel Hernández y el actual diputado Gerardo Fernández Noroña, es un tipo de siete suelas que lo único que hizo fue una absoluta simulación y que más que abrir un frente en contra del narco, fue un excelente facilitador para que estos tomaran el control total de las principales plazas del país.

Los dos, tanto Anabel como Noroña tienen en su haber el gran reconocimiento de haberse adelantado en el tiempo y haberle dicho y gritado a García Luna en su plena cara que era un grotesco gesticulador, simulador y protector de narcotraficantes.

Hoy, tras la detención de García Luna por parte del Gobierno de los Estados Unidos, vale decir que ambos tenían razón por más que a los dos se les tildó de mentirosos y exagerados.

Por lo que toca a la señora Hernández, ella tuvo que exiliarse del país y actualmente reside en Europa lo que no la ha salvado del brazo criminal de García Luna, porque según cuenta en su última entrevista la periodista, el Gobierno gringo le acaba de informar que dos semanas atrás fue descubierto un complot en su contra dirigido por gente al mando del pillo en cuestión, conspiración que llevaba el fin de asesinarla, ahí mismo en algún lugar de Europa.

Pero aún hay más:

Independientemente de sus cuatro o cinco libros en los que la escritora enfoca todas sus baterías en contra de García Luna, apenas este mismo martes, día de la detención del capo –y renglones más adelante le digo el porqué de tal aseveración– Anabel concedió una entrevista a un medio televisivo nacional en el que no solo descobija al ahora exhombre fuerte en los sexenios de Fox y Calderón, sino a quienes ahora dirigen el tinglado de la seguridad nacional en México.

Y de lo dicho en esta entrevista es que se colige precisamente que ya ha empezado a temblar la tierra.

En su opinión, buena parte de los actuales mandos policiacos, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de México y el Estado de México (sin olvidar al propio Ricardo Salinas Pliego, según su afirmación) son gente que trabajó y parió García Luna y son los mismos que se dedicaron a la protección de criminales.

Y yo puedo entender, –le dijo al entrevistado– que el Gobierno actual no quiera poner los ojos en el pasado y que incluso puedo entender su estrategia de no insistir en la guerra iniciada por Calderón, pero lo que sí te digo, es que, sin tirar un solo balazo, basta un rápido análisis una somera investigación para descubrir que en estas circunstancias no habrá estrategia que funcione mientras estas personas sigan incrustadas en los altos mandos de los distintos cuerpos de seguridad en México.

Lo que no han entendido, agrega Anabel, es que García Luna no solo solapó y brindó protección a grandes capos del narco sino que hasta las hizo la competencia.

¡Para Ripley! Y por increíble que parezca, ella dice tener las pruebas documentadas cómo García Luna y buena parte de los funcionarios que ahora se desenvuelven en esferas federales y estatales, son los mismos que comercializaban la droga decomisada a los grupos criminales.

¡Para Ripley! Y por increíble que parezca, ella dice tener las pruebas documentadas cómo García Luna y buena parte de los funcionarios que ahora se desenvuelven en esferas federales y estatales, son los mismos que comercializaban la droga decomisada a los grupos criminales.