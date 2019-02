Ante una crisis política y económica

La versión a todas luces tendenciosas de que México se encuentra al borde de una crisis política, peor que la económica financiera que padecemos, empieza a configurarse de manera dramática y alarmante y a la voz del pueblo que desde hace tiempo alarmante, y a la voz del pueblo que desde hace tiempo inmemorable se ha dicho que es la voz de Dios, se deja escuchar cada vez con mayor intensidad, haciendo temer que la paz social que se ha disfrutado por varias generaciones se puede acabar en cualquier momento, donde ha influido mucho la necesidad de las clases más bajas económicos, todo es por productos de la propia situación que día a día se va incrementando y que afecta a todo los mexicanos de menor a mayor, no hay distinción a esto. Pero primordialmente a los millones que sentimos que la lumbre está llegando a los aparejos y no hay para donde correr, ni para donde hacerse, mucho menos a quiénes pedirle auxilio. Hay que afirmar que día a día las cosas se están poniendo un poco difíciles de acuerdo al crecimiento que ha estado teniendo el país.

Afirmando que es necesario la unificación y saber administrar los grandes problemas que se están presentando día con día, la misma situación que prevale se están acrecentando económicamente en nuestro país, son precisamente lo que hemos comentado en varias ocasiones ¿qué opina usted al respecto?, hay razón o no, cuanto funcionario de alto poder ha venido desestabilizando la situación económica de nuestro país. El mercado financiero se lleva carretadas de dólares a bancos extranjeros, especulan con el billete verde, alientan la insubordinación, amenazan con declararse en moratorias y presionan a los militantes e insubordinarse, con el pretexto que los están ninguneando como soldaditos de plomo, que el comandante supremo mueve a sus antojos. Esas campañas de desestabilización, aparejados con los problemas que realmente padece el Gobierno por errores cometidos en las administraciones anteriores y esto va creando un clima enrarecido por falta de absoluta credibilidad de las grandes mayorías, en las acciones que emprende el Ejecutivo Federal, así como los inversionistas que supuestamente estaban encantados de traer capitales a México, pero esto ha sido negado. Ante esta situación a todas luces preocupante y francamente grave, por el lado que se le vea y se antoja. Es urgente que el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ponga las botas y mano dura para aquellos que de una forma u otra dejaron el país en bancarrota, sus arcas de la administración y descredito de nuestro sistema político.

Es un hecho innegable que el primer mandatario de la República tiene que dar golpes espectaculares para generar el respeto y la credibilidad de propios y extraños.

Para enmendar la situación económica y política es necesario un orden y una honradez en sus funciones los funcionarios en el poder, pero también es importante crear conciencia, nosotros como ciudadanos de participar económicamente de acuerdo a las posibilidades que se tengan, debemos organizarnos, en los sectores de la ciudad para coadyuvar en las necesidades que se tiene en estos, no nada más esperar de la propia autoridad que resuelva todo, porque si queremos vivir bien es necesario participar. Me sugieren muchos ciudadanos que es necesario crear un orden en todos los aspectos de acuerdo a las posibilidades que se tiene, pero no nada más esperar que caiga del cielo. No, no es por allí, unos se resuelven a través de las autoridades y salen más, tenemos confianza en nuestra autoridad municipal, pero también, repito debe haber responsabilidad en nosotros como ciudadanos, hay mucho que agregar, pero se ha visto en las calles personas a la vista solicitando ayuda que viene de otros Estados porque les han dicho que Sonora es un Estado lleno de trabajo y ni se diga que se ha incrementado la delincuencia. Repito el sector de la colonia Benito Juárez pretende organizarse para coadyuvar para aplacar un poco el desorden que existe.