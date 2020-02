Antes había reglas no escritas pero todo eso se acabó y también las imposiciones

HAY VECES, CARO LECTOR, QUE A los que pergeñamos cuartillas nos rebota súbitamente el poeta malogrado que todos llevamos dentro.

Malos poetas, si se quiere, pero poetas al fin.

Yo tengo un amigo escritor y analista que en fechas recientes me ha sorprendido porque en algunos de sus textos se le escapan algunas frases poéticas.

Por ejemplo, lea esto: “cómo le hacen falta buenos líderes a los pueblos que viven en la confusión y en la grisura”.

Raro en un individuo como mi amigo en cuestión.

“En la confusión y en la grisura”. ¡Vaya, mi amigo el poeta desconocido!

Pero dejando de lado la poesía, no se equivoca mi cuate cuando afirma que a los pueblos les han faltado líderes como los de antes. No los hay en estos tiempos y creo que el único sobreviviente ya está en la Presidencia de la República.

¡Y lo digo en serio!

Este tema lo compartí con un historiador sonorense en cuya opinión la desaparición de líderes “como los de antes”, se debe a que eran producto del campo, de la lucha por la tierra y esta situación abonaba el terreno para el surgimiento de nuevos líderes.

Lejanamente alcanzo a visualizar en los recuerdos, a figuras tan emblemáticas en Sonora como JACINTO LÓPEZ, MAXIMILIANO ‘El Machi’ LÓPEZ, y RAMÓN DANZOS PALOMINO.

A dos de ellos les conocí siendo yo un niño a quien su padre llevaba de la mano a la Plaza ‘18 de marzo’ (hoy Lázaro Cárdenas), en Ciudad Obregón.

Mi viejo era un seguidor acérrimo de JACINTO LÓPEZ. Cifró sus sueños de poseer una parcela en las promesas del líder y en eso se le fue el tiempo. Jacinto envejeció, murió y no pudo hacerles realidad sus demandas de tierra a miles de campesinos.

¡Pero fue un gran líder!

Yo estoy de acuerdo con mi amigo el escritor en que ADALBERTO ROSAS LÓPEZ fue el último con verdadera estampa social en Sonora.

Desgraciadamente la política no genera líderes auténticos. Sé que algunos amigos muy queridos para mí, van a respingar por la definición. Lo siento pero así lo creo yo.

¿Cómo son los líderes políticos de hoy?

Para empezar, son calculadores, oportunistas, les gusta la buena vida y las ilusiones de los pobres, de los trabajadores de las fábricas y los que viven en el campo, son lo último en la escala de sus prioridades.

¿Dónde quedaron los líderes agrarios que llegaron a Sonora atraídos por el PRD? Hoy son morenistas lo cual no sería malo de no ser porque la actual comalada de militantes de Morena, llegó a los distintos cargos públicos hambrientos de dinero y de poder.

Muchas cosas que están sucediendo en el país, están debidamente detectadas. Muchos mexicanos ya salieron de su hechizo lópezobradorista pero no todos tienen el valor de expresar sus puntos de vista. Algunos, mejor esconden la cabeza o se encierran a piedra y lodo.

Según veo yo las cosas, será muy difícil que los partidos que fueron arrasados en el 2018, pudieran regresar por sus fueros.

Y no porque Morena esté muy bien posicionado como partido, sino porque con excepción del PAN, todos los partidos se están quedando solos.

Ya ve usted: el PRI no levanta cabeza. El PRD dejó de existir. Algunos de los que fueron sus principales dirigentes, deambulan por el país en busca de nuevos espacios.

No todos los encontrarán.

¿En Sonora andamos bien?

En el PRI yo veo confusión y temor. Nadie sabe a lo que le está apostando. ¿Quién tomará la batuta para dirigir a esta diezmada orquesta tricolor?

He ahí la cuestión.

Bien vistas las cosas, la ausencia de líderes auténticos, podría obedecer a la migración de campesinos a las grandes masas poblacionales. Ya se acabaron los repartos agrarios, no hay nada que liderar.

Lo que queda por ahí son unos cuantos ‘líderes’ de café, de restaurantes y de acuerdos en lo obscurito.

Puede ser que todo esto tenga una buena carga de nostalgia. Podría ser, pero no me negará usted que, efectivamente, los grandes líderes se extinguieron.

Así las cosas, pues.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LÁ! AYER ME COMENTABA vía telefónica mi colega y amigo de Guaymas, sobre lo bien que le fue a su programa de Radio Red 93.3, con la muy amplia conversación que sostuvo él y su equipo con RICARDO BOURS CASTELO…

Esto ocurrió hace algunos días pero fue hasta ayer que me compartió sus impresiones…

En este contexto, no hay duda de que el político cajemense va con todo y por todo… Particularmente, pienso que tiene razón cuando sostiene que él apoyó a sus amigos ERNESTO GÁNDARA CAMOU y ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ cuando ellos, en algún momento, requirieron de su ayuda…

Ahora él espera que correspondan conforme a pláticas que han tenido los tres entre sí…

Lo dicho, comendador: Ricardo va muy avanzado en su proyecto y lo demuestra el hecho de que es casi seguro que Movimiento Ciudadano postulará su candidatura… Oficialmente, Ricardo sigue siendo un aspirante independiente…

No sé a usted pero a mí me pasa que este año está transcurriendo demasiado rápido y enseguida ya estará ahí el 2021 con toda su cauda de acontecimientos…

Por lo pronto, los ayuntamientos de Sonora han llegado a la mitad del camino y en unos cuantos meses la ciudadanía se verá inmersa en los sucesos políticos-electorales y será muy poco lo que puedan hacer para arreglar lo que no se pudo arreglar en años y medio…

MIENTRAS TANTO, ACUSO RECIBO del tuitt del señor ROBERTO OBREGÓN, con respecto a una calificación en una columna anterior… Respeto —y siempre ha sido así— la opinión de quienes me hacen el favor de leerme…

No coincido con sus puntos de vista pero los respeto y solo hay algo que me hace ruido: la referencia que hace el señor Roberto Obregón a “mis” ex-presidentes…

Hay un dejo de resquemor político en sus palabras y aún esto lo asumo como algo natural y comprensible en estos turbulentos tiempos políticos…

Como sea, se agradece la atención…

ANTES DE QUE SE ME OLVIDE, debo disculparme con algunos amigos a los que no pude acompañar en virtud de que ‘la fuerte gripe’ que yo pensaba que tenía, resultó influenza… La prescripción médica recomienda reposo absoluto, usar tapabocas, ingestar varios medicamentos y cuidar la higiene personal…

¡Ufff!...

Telefónicamente, me disculpé con ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, por no haberlo acompañado en su cumpleaños 61… Me dijo que disfrutó la compañía de sus amigos de toda la vida y, bueno, se lo merece…

¿Alguien piensa que la convivialidad del viernes pasado tuvo algo que ver con las cosas que están por venir para el año próximo?...

No hay que adelantar vísperas, aunque tampoco hay que descartar la posibilidad de que, llegado el momento, Andrés Salas salte a la palestra…

¿Cuánto tiempo le falta a esto?... La verdad sea dicha, nadie tiene con precisión los cálculos apropiados. Algunos dicen que en tres meses se empezarán a mover los grupos…

Vaya usted a saber…

Es todo.

Le abrazo.

