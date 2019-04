Aquí se trata de entender...

“La gracia de Dios quiere decir que Dios nos da lo que no merecemos, y la misericordia de Dios quiere decir que Dios no nos da lo que merecemos” Orville Swindoll.

¿Qué creemos que nos debe dar la vida? ¿Salud, un buen trabajo, hijos perfectos, dinero, poder? Tal vez hasta tendremos una lista de cosas de las cuales nos sentimos merecedores de ellas... y si no las obtenemos nos sentiremos despojados.

Si no hemos podido conseguir algo en específico: ¡entonces la vida nos ha robado!

Vivimos en una sociedad que tiene esta actitud de pensar que somos merecedores de todo. Pero en realidad: ¡la vida no nos debe nada! ¡Dios no nos debe nada! Allá nosotros si tomamos esa actitud, porque siempre estaremos sintiéndonos enojados, frustrados o resentidos, sintiéndonos que fuimos engañados y robados, porque... ¡pensando que lo merecemos todo!

Esa actitud es una mentira. No hay nada en el universo que diga: "¡Yo merezco vivir una vida larga, feliz y exitosa!". Esos sentimientos de merecimiento nacen de nuestra propia mente. Hablando claro: no hay base para tales afirmaciones.

Dios ama a todos por igual, desde el hombre más pecador, hasta el más santo de todos. Por lo mismo el Señor rechaza a las personas soberbias y arrogantes, ya que creen que ellos "merecen" más. Sin embargo, nuestro Padre está al pendiente de todos sus hijos. Y lo poco o lo bueno que podamos tener es un regalo de parte de Dios. El sufrimiento puede ser que permita que lo padezcamos por algo que solo Él conoce y debe ser visto finalmente como un regalo. Nuestros ojos son un regalo, nuestra ropa, nuestro trabajo e inclusive el aire que respiramos es un regalo.

Ni Dios ni nadie nos deben nada. Debemos actuar conforme a los lineamientos divinos. Tenemos conciencia que nos dicta desde adentro lo que es bueno y lo que es malo, lo que es aceptable y lo que no lo es. De lo contrario viviríamos como animales que no pueden anticipar el posible futuro ni las consecuencias de un acto dañino hacia otro. Nos creemos sabios... pero somos ignorantes en cuanto a Dios.

Sucede que en ocasiones nos quejamos hasta del mismo mal que nosotros provocamos, sin darnos cuenta que a veces puede ser consecuencias del mal comportamiento que tenemos. No podemos andar por la vida haciendo el mal y querer recibir algo positivo (ya sea espiritual o material).

La palabra de Dios enseña que nada malo puede venir de Dios y que lo malo en general se debe mayormente a las acciones directas o indirectas de su archienemigo el diablo o simplemente de la estupidez humana al darle con nuestros actos poder al enemigo.

Dios es hacedor de lo bueno y su enemigo hacedor de lo malo. Dios es todo bien y su enemigo es todo mal. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Dios no manda calamidades para hacernos mejores cristianos o enseñarnos alguna lección. Entonces siendo que no hay nadie superior a Dios nadie podría rescatarnos.

Ninguna fuente saca agua dulce y a la vez salada. ¿Por qué entonces atribuirle a Dios el enviar lo bueno y lo malo a las personas? Él nunca envía lo malo ni siquiera para supuestamente educar "cristianamente" a alguien. ¿Quién querría tener un dios que le enviara tropiezos para justamente sacarlo de los tropiezos? Él es Dios desde mucho antes que alguno de nosotros tropezara por primera vez. No necesita hacernos sentir inválidos para asistirnos y que así lo reconozcamos como Dios. El Padre celestial tiene años de estar en este "negocio" de ayudar a las personas y lamentablemente también tiene muchos años de ser culpado por los males de la humanidad tan solo por haber dado al hombre el inmenso don de la libre voluntad. Así es que el hombre en ocasiones elige lo que menos le conviene, las cosas le salen mal y entonces culpa al menos culpable de todos: Dios misericordioso, el Padre celestial. ¿De dónde creemos que proviene tal lógica?

Muchas veces la reacción es "¿por qué yo? ¿Por qué nosotros?". Esa actitud nos lleva a decir: ¿Qué hice para merecer esto? ¿Dónde está Dios ahora que lo necesito tanto? Cuando nos hacemos estas preguntas, nos abrimos a muchas otras dudas, resentimientos y amarguras. La base de la fe y confianza en Dios está siendo atacada, y por ende será más limitada y debilitada. Y así nos alejamos de Dios... por eso, cuando alguien diga que es "tentado" que no diga que lo es de parte de Él. El Padre celestial no está ocupado en tentar a nadie. Jesús nos dice: "pidan, busquen, llamen". Exige acción. Tenemos que hacerlo. No podemos quedarnos sentados esperando que ocurra. Tenemos que movernos.

Si un padre terrenal no haría nada que causara un mal a su hijo, cuanto menos el Padre celestial.

Entendemos que un padre terrenal no traería ningún daño a su hijo, pero en los funerales tristemente se sigue diciendo: "Dios se lo llevó" o "Dios sabrá por qué pasó esto". Sí, es verdad que Él sabe, pero no quiere decir que Él lo haya provocado.

Ciertamente nos decimos católicos, pero en la mayoría de las veces no conocemos a Dios.

Las cosas difíciles suceden y van a seguir sucediendo hasta que Cristo venga. La historia está llena de la demostración de esta realidad. Pero mientras tanto habrá que orar para aprender a lidiar con todo tipo de situaciones que podrían llegar a nuestras vidas. Hay que alabar a Dios también en los conflictos. Porque de alguna manera Él los usará para algún bien en nuestra vida. Nadie puede estar agradecido a Dios y deprimido o mal humorado. La gratitud a nuestro Señor es un gran remedio para la tristeza.

En la Iglesia, con nuestros seres queridos, con los buenos amigos, es el mejor lugar donde Dios puede ser conocido y donde podemos mejor darle a conocer que estamos dispuestos a aceptar su voluntad.

Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para llegar a nosotros. Él ya dio el primer paso. Ahora nos toca buscarlo y cuando eso ocurre nos escucha y nos libra de todos los temores. No de algunos o de la mayoría... sino de todos.

¿Hemos entendido a Dios, lo conocemos, conocemos su misericordia, su juicio, su justicia? Él es un Dios de misericordia. Nosotros merecemos el infierno, pero la gracia de Dios es más grande. Nunca entenderemos cómo es que Dios nos pudo haber amado tanto en nuestra condición rebelde y pecaminosa como para dar en rescate por nosotros a su propio Hijo, Jesucristo.

Pero igual, sabemos que es cierto... ¡Dios es grande y nosotros no!

