Aspirantes a la gubernatura de Sonora sí hay pero deben dejarlos participar

EN ALGUNA PARTE LEÍ que el PRI y el PAN no tienen candidatos a la gubernatura de Sonora.

Y esto es rigurosamente cierto. Aún no los hay.

¿Tienen prospectos?

Eso no lo sé. Supongo que sí. Imagino que alguien, allá en las alturas, estará pasando en eso. Con qué cartas se la van a jugar en el 2021.

Y quienes podrían ser los más perfilados.

Ya se ha dicho que el cajemense RICARDO BOURS CASTELO, sigue recorriendo el Estado presentando su proyecto y compartiendo sus ideas y sus planteamientos para el futuro de Sonora.

De hecho, en su edición de ayer del diario hermano LA VOZ DE PUERTO, leí parte de lo que expuso ante periodistas porteños.

Dijo que ve a una ciudadanía decepcionada por tantos problemas que la agobian. Fue especialmente duro en la crítica lo que sugiere que las campañas para el 2021 serán extraordinariamente ríspidas.

Digo, si por la víspera se saca el día.

Según veo yo las cosas, cartas no le van a faltar al PAN ni al PRI. Los panistas tienen, para el mercado electoral de los jóvenes, a DAMIÁN ZEPEDA, pero también tienen a ERNESTO MUNRO PALACIO.

Entre otros.

Y el PRI cuenta con ERNESTO GÁNDARA CAMOU, en primera línea. Ojalá que no se atraviese nadie y lo dejen participar en su partido de origen.

Ojalá. Ahora que bien vistas las cosas, si de verdad el tricolor quiere ser competitivo en las próximas elecciones, puede echar mano de algunos valores que ya están lo suficientemente maduros para competir por la “grande”.

Hay mujeres y hay varones.

¿Permitirán que ocurra quienes hoy por hoy tienen la sartén por el mango?

A usted no se le puede escapar que el horno no está para bollos y que si de verdad quieren que el PRI no pierda en la elección del 2021, deben abrir la puerta y dejar que decidan los militantes.

A menos que sea cierto ese rumor que circula por ahí y que yo me niego a creer, en el sentido de que se quiere vender la franquicia.

¡Agarren piedras!

Por otra parte, se dice que Movimiento Ciudadano podría ir a la contienda con un candidato externo, si bien no se descarta que vaya su dirigente MARÍA DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ.

Acabo de escuchar unas declaraciones de doña Lola y la percibí muy entera, muy firme.

Podría ser ella.

¿Y MORENA?

Bueno, Morena es Morena. Y es probable —pero no es seguro— que para el 2021 aún le sobre bono electoral como para ser un contendiente de peligro.

Insisto: ALFONSO DURAZO será mano. Solo que no quiera no será candidato.

¿ANA GABRIELA GUEVARA?

Quien sabe si vaya en una alianza de Morena y el PT. Se dice que las cosas han cambiado en la relación de esos partidos. No lo veo yo así, sin embargo…

Habrá que esperar. Habrá que esperar.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

BUENO, HAY QUE DECIRLO: magnífica la entrevista que el colega de esta empresa, EDGAR LÓPEX, le hizo al dirigente estatal del PAN, ERNESTO MUNRO PALACIO…

Es interesante porque reconoce con valor y explicitud, que el PAN en Sonora ha sufrido duros reveses por la corrupción y por malos funcionarios, y muestra las gráficas que no dejan lugar a la duda…

Pero también asume con optimismo el futuro cercano y como una oposición que quiere recobrar la confianza que alguna vez la ciudadanía le otorgó por ser el partido de oposición por excelencia…

Pues sí: buena entrevista a un entrevistado de calidad…

Me cae que sí…

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUE VAMOS A GALOPAR! Vienen ya, de hecho, ya casi están aquí, las reformas complementarias a la Reforma Laboral que se aprobó en el sexenio anterior…

La nota es que a más tardar en cuatro años, van a desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tal y como se les conoce…

Los jilguero del Gobierno de la Cuarta Transformación, afirman que con esto se acabará la corrupción en ese rubro, aunque hay voces discordantes que no lo creen…

¿Y sabe usted por qué, dilecto lector?...

Pues porque uno de los líderes que defienden y exaltan esta reforma, es nada menos que NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, dirigente de la nueva Confederación Internacional de Trabajadores…

Pero también porque Napo dijo que se acabará la corrupción en los sindicatos, en los que habrá, de ahora en adelante, democracia y honestidad…

¡Ave María, qué mal me siento!, que dijera Jarrín…

¡OH, LA LÁ! CONFIRMAN su asistencia a la ceremonia luctuosa del 17 de abril en el panteón del Carmen, en Ciudad Obregón, CHAYITO OROZ IBARRA y RAÚL ACOSTA TAPIA…

De Huatabampo, siempre infaltables, HELIODORO SOTO RODRÍGUEZ y su primogénito HELIODORO SOTO HOLGUÍN… Por cierto, y ya que hablo de huatabampenses, el exalcalde de la Tierra de los Generales, CHABETO IBARRA GUERRA, tuvo la gentileza de enviarme una foto del recuerdo de los tiempos de don FAUSTINO FÉLIX SERNA, cuyo aniversario luctuoso se le conmemora precisamente este 17 de abril de enfrente…

En la gráfica, se aprecia la inconfundible figura del exgobernador Félix Serna, escuchando atentamente a algunos ciudadanos de Huatabampo, acompañado de don PRÓSPERO IBARRA CEBALLOS, diputado local; FRANCISCO ROSAS, presidente municipal; ROLANDO GARCíA URREA, Director de Obras Públicas en el Gobierno de don FFS, el reportero JOSÉ MARÍA ARMENTA, ‘El Cuate’, y otro reportero que hace anotaciones en una libreta, que según me dicen, es FRANCISCO JAVIER RUIZ QUIRRÍN…

Chabeto, hijo de don Próspero, agrega una inscripción al pie de la foto: “Actitud, buena comunicación y buena calidad política. Todo ha cambiado mucho, Mario, eran los buenos tiempos, mucha atención con la gente, políticos entregados al servicio de la sociedad”…

Bien dicho, querido Chabeto…

¡RECORCHOLIS! SUBE DE NIVEL la expectativa en torno al cumpleaños de MANUEL MONTAÑO, hoy, viernes…

Según versiones recogidas ayer a media tarde, este encuentro de amigos tendrá una importante connotación política…

Ya le contaré…

¡POR LAS TRIPAS DE SATANAS! En la mañanera de ayer del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, tomó la palabra la periodista y escritora ISABEL ARVIDE…

Ave de tempestades, Isabel no dejaría pasar esta oportunidad, para ponerle sabor al guiso y darle ambiente a las ruedas de prensa de la Cuarta Transformación…

Le dijo al presidente que, en efecto, ella tiene 42 años de labor periodística, que sigue trabajando y nunca ha dejado de hacerlo, y que jamás, en ningún medio en los que ha trabajado ha recibido seguridad médica…

Creo que será bueno hablar de Isabel Arvide, de sus libros, de su trayectoria y, principalmente, de ese episodio que mencionó ante el presidente, en tiempos del Gobierno de MIGUEL DE LA MADRID…

Es todo.

Le abrazo.

