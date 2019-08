Atesora para el cielo

"Jesús vino a traer a los hombres a Dios, no bienes a los hombres". Leon Morris.

Vivimos en un mundo materialista donde acumular cosas y dinero parece ser una de las cosas más importantes que hay que hacer. Desafortunadamente nosotros los cristianos muchas veces somos influenciados por la sociedad. A veces tenemos el ‘privilegio’ de tener posesiones o dinero y no es la mejor actitud la que tomamos.

Deberíamos entender y llevar a la práctica que las cosas espirituales son mucho más importantes que las cosas materiales... aunque para muchos no es algo fácil de entender, porque vivimos en un mundo que para muchos solo ve como tesoro las riquezas materiales... pero la Biblia nos dice que este tipo de tesoro no permanece. El protagonista de esta parábola del Rico Insensato es un hombre poderoso, pensando solo en aumentar su bienestar. Sin duda era un ‘afortunado’... pero para Jesús... era el más insensato. Sorprendido por lo que materialmente había conseguido, el rico propietario se pregunta -¿qué haré? Habla consigo mismo. En su horizonte no aparece nadie más. No parece tener esposa, hijos, amigos ni vecinos. No piensa en los campesinos que trabajan sus tierras. Solo le preocupa su bienestar, su riqueza, su cosecha, sus graneros, sus bienes, su vida...

Sí, este pobre rico pasó toda su vida tan ocupado en atender a sus conveniencias, tanto que no pudo atender y escuchar la voz de Dios que una sola vez le habló diciendo:

"¡Insensato! Esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes?". Perdió todo lo que había acumulado cuando murió. Llegó al cielo para encontrarse con un juez (Dios) que estaba mirando su vida con tristeza. El rico no pudo llevar su riqueza al cielo y no pudo comprar un puesto allí. No pudo comprender que no se puede comprar un puesto en el cielo con nada material que aquí podamos llegar a tener sino solo con las actitudes buenas que agradan a nuestro Padre Celestial y que al mismo tiempo nos enriquecen espiritualmente.

¿Qué habría sido de aquel rico de haber prestado atención a la voz de Dios? Seguramente se habría arrepentido de sus pecados y buscado la salvación de su alma. Seguramente se habría preocupado por hacer tesoros en los cielos y no aquí en la tierra.

Las verdaderas riquezas del creyente son las bendiciones espirituales que provienen del Padre Celestial hacia sus hijos. Pero su triste realidad fue que no escuchó la voz de Dios.

Hoy la voz de Dios sigue hablando a los corazones. Algunos la escuchan y buscan la salvación que solo Cristo puede dar. Otros al igual que el rico se ocupan tanto en este mundo que no atienden al llamado y su fin será condenación.

Así pasará si seguimos teniendo los valores al revés. En enfatizar lo material como lo es el éxito financiero, la economía, la acumulación de posesiones, como el caso de este pobre rico que su primer error era estar obsesionado con sus riquezas y no querer deshacerse de ellas ni para él mismo y mucho menos para los demás. Los que están obsesionados por las cosas del mundo pierden de vista lo que realmente importa en la vida.

¡Qué vida holgada pensaba disfrutar durante muchos años!; un hombre perdido y necio porque hizo previsión para esta vida pero ninguna para la eternidad, codició las riquezas terrenales sin interesarse ni preocuparse en las celestiales. Confió que iba a vivir muchos años, sin considerar que la muerte es un enemigo que no avisa. Creyó que su alma era suya para disponer de ella a su gusto, llenándola de placeres, sin tener en cuenta que se hallaba en las manos de Dios. No tomó en cuenta que ningún hombre es señor ni dueño de su destino.

Era un hombre que vivió en vano, pues no podía llevarse nada a la eternidad. Por eso Jesús nos exhorta a hacer tesoros en los cielos y poner los asuntos del reino en primer lugar. Sin embargo, los hay como el rico insensato que teniendo mucho, quieren tener más, quieren hacer crecer más y más su capital que hasta se olvidan y pasan por encima de la misma familia y de los seres queridos y hacen lo que quieren. Creen encontrar la felicidad en el dinero y en el no gastarlo ni compartirlo. Solo les importa ‘cómo ganar y tener más’.

La intervención de Dios hace ver lo iluso y equivocado de sus planes. No hay ninguna alusión al destino de este hombre en la otra vida. La parábola no pretende decir que sus riquezas le han traído la condenación. Este no es el punto, sino de acumular sin detenerse por avaricia. De nada sirve la acumulación de bienes... y quien piensa que la vida depende de atesorar riquezas... ¡es un insensato! ¡Dios no puede reinar en la vida de un hombre dominado por el dinero!

El trabajo está muy bien, y también el querer mejorar la situación de la propia familia y de la sociedad en general. Pero esto debe ir acompañado de una serie de valores que van más allá del dinero: como la amistad, la vida de familia, la comunicación, el sano disfrute de la vida... Hay que tener tiempo para sonreír, para jugar con los hijos, para ‘perder el tiempo’ con los amigos.

Y sobre todo están los valores que trascienden, cara a Dios, los ‘bienes de arriba’, que ya son también nuestros mejores valores hoy. Lo que nos enriquece delante de Dios.

Como seguidores de Cristo, si tenemos cosas materiales, nuestra actitud debe ser de no aferrarnos a ellas o sentirnos seguros, en cambio debemos administrar esas cosas como bienes de Dios.

Toda persona que sigue a Jesús y sus enseñanzas debe ser generoso a sus posibilidades y dejar la avaricia y la codicia ya que es una verdadera insensatez consagrar todas las energías, la imaginación, el tiempo y nuestros mejores esfuerzos en adquirir y conservar riqueza solo para nosotros.

Lo que hagamos para el Señor Jesucristo y su reino... permanece para siempre, en cambio el tesoro material es algo que no perdura y se acaba.

La vida terrena tiene un límite y, es más, el fin de ella nadie lo puede prever con exactitud, no sabemos cuándo el Señor nos la pedirá. De aquí que la planificación más inteligente que podemos hacer es la de nuestro futuro en la eternidad de Dios... ¡eso sí es algo de importancia... y los ‘intereses’ esos sí que valen la pena...!