Beatriz Pagés y el “antes y después” del 17 de octubre en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa

DEBERÁN TRANSCURRIR VARIOS DÍAS PARA tener cierta certeza de qué tanto afectaron al Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR los trágicos sucesos de Culiacán.

Y para alcanzar un cierto nivel de credibilidad, debemos seguir el curso de las variables en cuanto a confianza y simpatía por el Gobierno de la Cuarta Transformación.

Verbigracia, qué piensan los ciudadanos de la “estrategia” del Gobierno en su lucha por abatir la violencia. Si el país, en la percepción de los ciudadanos, está igual que antes, mejor o peor. Si se percibe avance o estancamiento. Y rezago.

Ayer, por ejemplo, se dieron a conocer datos confiables como resultado de una medición realizada por una empresa seria, prestigiosa.

A principios de este año, en el rubro de si percibe avance en este gobierno, el Gobierno tenía 67.6 de aprobación. Hasta este martes anterior, el porcentaje había caído a 36 %.

El Director de la empresa, explicaba en el programa del sábado de JAIME NUÑEZ, que prácticamente en todos los rubros el lópezobradorismo ha declinado.

En estas mediciones, no se incluye lo sucedido en Culiacán.

Ayer tuve la oportunidad de ver y escuchar una magnífica exposición editorial de BEATRIZ PAGES REBOLLAR, Directora de la Revista Siempre!.

Desciende del Maestro de periodismo, el tabasqueño JOSÉ PAGES LLERGO, primo hermano de REGINO HERNÁNDEZ LLERGO, un periodista formado en los tiempos del carrancismo y defensor a ultranza de los cristeros de los años veintes.

Hoy en la Cuarta Transformación, sería calificado como “conservador”.

Lo que quiero significar es que Beatriz es una excelente periodista, culta, aguerrida, hasta hace poco, priista de pura cepa. Renunció a ese partido porque según propias palabras está secuestrado por una camarilla de “neoliberales”.

Pues bien: Beatriz Pagés hizo un discernimiento memorable sobre el 17 de octubre de 2019, cuando México efectivamente tuvo un punto de inflexión: “antes y después”.

El día en que el Estado mexicano se rindió ante el crimen organizado. El día en que el Presidente dejó de ser lo que se creía de él.

Lapidaria la crítica de Beatriz Pagés.

Y habría que agregar algo más: la cooptación de la “gran prensa” de la Ciudad de México y de las principales cadenas de televisión.

También para estas empresas, hay un antes y un después del 17 de octubre.

¿Qué le pasó a Televisa este pasado fin de semana? ¿Qué a Grupo Fórmula?

De pronto el silencio. Los comentaristas prefirieron cubrir la primera piedra de Santa Lucía que darle seguimiento a lo de Culiacán.

Beatriz Pagés hace referencia a la rendición del Gobierno. Y este diagnóstico parece avalarlo la familia de OVIDIO GUZMÁN LÓPEZ, el hijo de “El Chapo Guzmán”.

El supuesto abogado de la familia, arrogantemente declaró que el presidente hizo muy bien en entregar al detenido. Condescendientemente afirma que salvó muchas vidas con esa decisión.

Y enseguida, la familia de El Chapo ofrece pagar los daños causados, los gastos funerarios de las víctimas. Y hasta ayuda económica a la Ciudad de Culiacán.

Es la humillación más ignominiosa que un Estado ha sufrido en toda su historia.

Y todo esto, solo porque el Presidente quiere abrazos en lugar de balazos y nada por la fuerza. Todo por el diálogo.

Así las cosas, caro lector.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: UNA AMABLE lectora de estos Rumbos me escribió ayer una carta en la que me formula una pregunta que me dejó pensando: “¿Por qué no han llegado a Obregón tiendas como Cotsco, Sanborns y Sears?”…

La verdad sea dicha, puedo imaginar por qué pero no dispongo de datos duros…

Lo cierto es que las grandes transnacionales hacen estudios de mercado en ciudades de importancia que incluye estudios socio-económicos, empleos bien pagados y economía fija y, sobre todo, de desarrollo y crecimiento…

¿Ciudad Obregón reúne estas características?... Supongo que no…

De cualquier forma, dilecta señora, haré algunas consultas y ya le contaré…

Y A TODO ESTO, ¿QUÉ IRA A PASAR CON el hoy exdirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, CARLOS ROMERO DESCHAMPS?...

Hay una pregunta que flota en el ambiente sindicalista y político de este país: ¿habrá perdón y olvido para Romero Deschamps como lo hubo para el líder minero NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA?...

He ahí la cuestión…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, hay quienes creen que este gobierno es el que más renuncias de funcionarios de primera línea ha sufrido… Y se equivocan, señor mío…

Es cierto: en apenas medio año, le renunciaron al Presidente AMLO el Director del Seguro Social GERMÁN MARTÍNEZ y el Secretario de Hacienda CARLOS URZÚA…

Fueron separaciones importantes y seguramente dolosas para López Obrador pero sí lo lamentó|||||||, eso no se notó…

También dejaron sus puestos algunos Sub-Secretarios y por ahí alguien más que no recuerdo…

Pero no es algo inédito. En realidad, lo inédito es que ni Martínez ni Urzúa fueron destituidos sino que renunciaron por no estar de acuerdo con los recortes presupuestales ordenados por López Obrador…

De hecho, a pocos presidentes de la República les han renunciado sus colaboradores…

Todos fueron destituidos…

Tal vez LUIS VIDEGARAY sí renunció por su cuenta cuando estalló el escándalo por la visita de DONALD TRUMP a México, a solicitud del propio Videgaray…

De todos los que han dejado sus puestos el que lo hizo más temprano en el sexenio fue JAIME SERRA PUCHE, recién estrenado en el Gobierno de ERNESTO ZEDILLO por aquel fatídico “error de diciembre” que le costó al país años de crisis y la quiebra de muchas empresas…

En 1994 el Secretario de Gobernación PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO, renunció—Salinas le pidió la renuncia—por el conflicto zapatista y lo que significó para el prestigio de CARLOS SALINAS y de su proyecto transexenal…

Muchos años atrás, en el sexenio de JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, a medio camino el mandatario destituyó a tres Secretarios de Estado de un tirón…

Y lo hizo haciendo valer su investidura: llamó al despacho en Los Pinos, a JESÚS REYES HEROLES, a SANTIAGO REOL y a CARLOS TELLO MACÍAS, Secretario de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Programación y Presupuesto, respectivamente…

Sin preámbulos, les dijo quienes les sustituirían en sus cargos en ese mismo instante…

Don Jesús, el más político de todos, fue el que mejor supo interpretar la decisión presidencial: “Muy bien, muy bien. Así se hacen las cosas”…

Entregó y se fue con dignidad…

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Seguramente la alcaldesa de Guaymas SARA VALLE DESSENS habría ya regresado de su viaje a la Ciudad de México…

Digo, según los decires de algunos guaymenses que han visto en redes sociales fotos de ella posando con ALFONSO DURAZO MONTAÑO y con ANA GABRIELA GUEVARA, a quien por cierto no se le ha visto por tierras sonorenses…

¿Por qué será?...

Como dijo aquel: “Qué lo averigüe Vargas!...

Verdad de verdades… Pero nadie más que los propios guaymenses tienen la culpa. Ellos votaron con los ojos cerrados esperanzados a que AMLO les cumpliera sus promesas de campaña…

Lamentablemente, las cosas no pintan bien…

Es todo.

Le abrazo.

