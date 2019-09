Beatriz Paredes Rangel: La maestría discursiva y el estilo del pasado lejano

USTED ESTARÁ DE ACUERDO en que a los sonorenses les preocupa por sobre otros temas, el de la inseguridad, el de la violencia, el de los muertos de todos los días.

Y muy especialmente, el de la delincuencia urbana, la que se mete con las familias que ni la deben ni la temen. La que roba en casas, la que ataca a mansalva a una jovencita para despojarla de su celular. La que acosa a las adolescentes que salen o van a la prepa. La que extorsionan. La que asesina a puñaladas. La que vandaliza casas y autos. La que roba carros. La que insulta y amenaza perdida en sus adicciones.

¿La noticia?

Todos la conocemos. Llegaron las fuerzas castrenses, sea cual sea el nombre que se le quiera dar, a poner orden en el desorden.

Dicen que son 4 mil elementos los que de inmediato empezaran con sus encomiendas.

¡Qué bueno que así sea!

Particularmente, no me hago muchas ilusiones. La tarea es portentosa y hemos visto repetidamente la misma historia desde que el presidente FELIPE CALDERÓN le declaró la guerra al crimen organizado.

Sin embargo, hay de circunstancias a circunstancias.

Los militares cuentan ahora con un marco jurídico auspiciado por la Constitución. Y van a empezar, según palabras del general secretario de la Defensa, LUIS CRESENCIO SANDOVAL, por depurar los cuerpos policiacos municipales en los cinco municipios más azotados por la violencia en los últimos meses.

Como ya es del dominio público, se trata de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme y Navojoa.

Dos generales de División Diplomados de Estado Mayor, para Hermosillo y Navojoa. Y militares de menor rango para el resto de los municipios.

Pero más allá de los grados, lo importante es que toman el control de las corporaciones municipales con un amplio bagaje de información de inteligencia que, se afirma, permitirá realizar la operación quirúrgica con notable precisión.

Tienen que empezar desde adentro para afuera y desde abajo para arriba.

No hay de otra.

Las policías y los municipales en general, se han visto impotentes para contener ya no digamos castigar, a la criminalidad.

En algunas zonas de la sierra sonorense, es vox populi que algunos alcaldes son un cero a la izquierda. Los ha habido, me cuentan, que han tenido que huir de su municipio hacia Estados Unidos. No hay mandos de policías y si los hay, no mandan ellos. Obedecen órdenes.

Tras de todo esto van los militares. La población, atemorizada, con el miedo en los huesos, no lo externa pero en su fuero interno ve con esperanza este reacomodo y ajustes que se están realizando.

Ojalá que esta vez todo salga bien. La ciudadanía quiere tener paz y tranquilidad. Quiere vivir en armonía con su familia, volver a disfrutar de su entorno como lo hacía antes.

Ojalá que así sea. Ojalá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! CARLOS LORET DE MOLA empieza su camino profesional sin Televisa, cortando caña, o como se dice, con la espada desvainada…

En nota en primera plana, el diario El Universal, publicó ayer un muy preciso trabajo informativo y de investigación del joven comunicador recién separado de su trabajo en el consorcio de EMILIO AZCÁRRAGA JEAN…

Puso en un brete a las autoridades de México y de Estados Unidos, al publicar fotografías en las que aparece el exgobernador de Chihuahua, CÉSAR DUARTE JÁQUEZ, apagando la sed con tarros bien helados de cerveza, en ‘Los ojos locos Sports Cantina’ de Alburquerque, Nuevo México....

Se le ve platicando con un hombre, presumiblemente un abogado, y supuestamente siendo asesorado sobre los trámites que viene realizando para obtener la visa humanitaria solicitada al Gobierno del vecino país del Norte…

Esta publicación, obligó al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a hacer declaraciones sobre el tema…

ALFONSO DURAZO dijo lo que tenía qué decir: México ha hecho lo que jurídicamente le corresponde hacer y lo demás es un asunto de las instancias internacionales, como la Interpol, aunque en este caso, el de la solicitud de la visa humanitaria, es el Gobierno de EEUU el que tiene qué decir la última palabra…

MIENTRAS TANTO, LA NOTA POLÍTICA DE AYER y de anoche, fue el video que se hizo viral en redes sociales, con el discurso que BEATRIZ PAREDES RANGEL pronunció ante el Congreso de la Unión…

En opinión de muchos, ha sido el discurso más brillante de cuando se han pronunciado en estos últimos 9 meses, sobre el Gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR…

Escuché el discurso de la exgobernadora de Tlaxcala, y bueno, coincido con esta opinión…

Sin embargo, la cuestión no es de brillantez discursiva sino de un factor que se llama autenticidad, y esto es algo que no tiene la también exdirigente nacional del PRI…

Déjeme decirlo: Beatriz es una mujer de extraordinaria capacidad discursiva, con una voz potente, profunda y una impecable dicción… Además, es dueña de un innegable talento…

Pero—oh, lástima—pertenece al estilo político de la gran demagoga y simulación…

Como sea, no se le puede regatear que hizo cimbrar de emoción a los opositores al Gobierno de AMLO…

Por cierto, una de las primeras en felicitarla, fue la también senadora SYLVANA BELTRONES…

Y ACÁ, EN CAJEME, AYER tuve el gusto grande de compartir la mesa tempranera con JULIÁN LUZANILLA, un amigo entrañable, siempre apreciado y siempre amigo, que se descolgó desde el centro del país, para informarse de los trabajos que se llevan a cabo en la parcela familiar que tiene en el Valle del Yaqui…

Nos encontramos en el restaurante del exhotel San Jorge, el de RODOLFO VALENZUELA, y esto nos permitió recordar anécdotas lejanas de la memorable pléyade de sonorenses que se iniciaban en la política dentro del Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria…

Corrían los años ochentas y en Sonora empezaban a hacerse notar decenas de jóvenes integrados a lo que hoy es Red Jóvenes por México, que aglutina al sector juvenil del PRI, la última esperanza que le queda a ese partido para volver a ser competitivo…

El tema vino a colación a propósito de que algunos de aquellos jóvenes se reunieron el sábado en Hermosillo a disfrutar de una tardeada y refrescar los recuerdos que son de todos…

De aquella muchachada recordamos a algunos:

Entre otros, A CHAYO RODRÍGUEZ QUIÑÓNEZ, JORGE LUIS FERNÁNDEZ, de Guaymas; GABRIEL PÉREZ FERNÁNDEZ, de Magdalena de Kino; CRISTÓBAL y MIGUEL ÁNGEL CORRALES, de Villa Juárez; JAVIER VILLARREAL, hoy de la CTM…

También a CARLOS ORDUÑO FRAGOZA, a JAVIER MARTÍNEZ BARRAZA (ya extinto), y de la CNC, al precitado JULIÁN LUZANILLA, y a MANUEL UZUA, que formaban parte del grupo…

Incluso, a esa generación igualmente perteneció MANUEL PARRA VEGA, ‘Parrita’, muerto, muy joven, en un accidente de carretera…

Como diría el poeta ¡cómo se pasa la vida tan callando!...

Es todo.

Le abrazo.

