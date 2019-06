CPA y CTM: Del brazo y hoy caminan juntos

Nada mal le fue a Javier Villarreal Gámez, el líder estatal de la CTM, quien vio fructificada su lucha con grandes beneficios para los obreros sonorenses, tanto con el Gobierno del Estado, como con el IMSS, INFONAVIT e INFONACOT.

Y ayer por la tarde trascendió que a solicitud de la gobernadora Claudia Pavlovich, Villarreal accedió a desistirse de las intenciones de emplazar a huelga a cerca de dos mil empresas en el Estado, con lo cual desaparece el fantasma de una paralización parcial y de los tremendos perjuicios que eso acarrearía.

Previo al acuerdo logrado ayer, en la ciudad de México el dirigente estatal cetemista entró en contacto con funcionarios del Instituto Mexicano del Social, Infonavit e Infonacot para esperar de ellos respuestas positivas a sus exigencias.

La necesidad de construir cuatro nuevas clínicas por parte del IMSS en Sonora, ahora se facilitará con la disposición del Gobierno del Estado de donar cuatro terrenos en Navojoa, Agua Prieta, Guaymas y Puerto Libertad, lugares donde más se requiere ampliar la infraestructura de atención a la derechohabiencia.

Las autoridades del IMSS accedieron a ofrecer un sobresueldo para las plazas de los médicos especialistas listas a ser contratadas en el Estado y agilizar la entrega y disposición de medicamento en las farmacias del organismo.

De parte de Infonavit, la CTM logró el acuerdo de buscar de inmediato la reducción de los intereses a los créditos obreros hasta en un 9.4 por ciento de promedio anual y de Infonacot, la reducción de intereses por los créditos de los trabajadores del 24 al 19 por ciento.

Desde el punto de vista de la política, con este acuerdo todos ganaron:

La gobernadora Pavlovich afianzó su calidad de lideresa, exitosa gestora y envió el mensaje de que hay capacidad para mantener el Estado en paz laboral, requisito necesario para la llegada de nuevas inversiones y generación de empleos.

Javier Villarreal, fortaleció su presencia como líder de la CTM en Sonora, ofreciendo asimismo una lección a sus adversarios de la Catem, la nueva organización obrera que con el apoyo del presidente López Obrador tiene el propósito de devorar a los cetemistas.

Los trabajadores, obreros y empleados sonorenses, que verán en los resultados obtenidos con este acuerdo, trabajo, mejor atención médica en el IMSS y costos crediticios más accesibles en las instituciones a las que han acudido a obtener esos beneficios.

Además, la figura de Javier Villarreal no es muy agradable para algunos funcionarios de Palacio de Gobierno, pero hoy, el liderazgo de la CTM en Sonora camina del brazo de la gobernadora del Estado.

Que no quepa la menor de las dudas que el problema de desabasto de agua potable en 35 colonias del sur, norte y centro de Hermosillo, quedará resuelto en los próximos días como lo ha ofrecido la presidenta municipal, Célida López Cárdenas… Eso sí, la lección quedará para quienes por vez primera se enfrentan a este escenario en una capital sedienta y con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados… La lección también contempla el saber contar en estos casos con gente experta… Aquí no funciona bien la saliva como único instrumento para convencer a Juan Pueblo… Si no sale agua de la llave la gente se muere y punto… Eso habrá qué resolverlo de mil maneras, pero habrá qué hacerlo… Por eso empiezan a salir a la calle, soportando los tremendos rayos del sol, vecinos que sufren sed, porque simple y llanamente sin agua no hay vida.

El secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, acompañó ayer a la titular de la Comisión de la Vivienda del Estado de Sonora, Ely Sallard, a la entrega de casas a personas en estado vulnerable en Huatabampo… Por su lado, el secretario de Desarrollo Social, Manuel Puebla, repite su presencia en eventos públicos mostrándose cariñoso con Juan Pueblo… Sin duda, la estrategia para posicionar imágenes personales rumbo al 2021 por parte del equipo cercano a la gobernadora Pavlovich, está en marcha… La pregunta es, ¿les alcanzará el tiempo?