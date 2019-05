CTM de Villarreal no se cruzará de brazos

Javier Villarreal Gámez, dirigente en Sonora de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), está consciente de la necesidad de un blindaje ante la amenaza que tiene frente a él y que, cobijada en el Gobierno de la “Cuarta Transformación”, la llamada “Catem” piensa devorar y hacer súbditos a la vieja guardia obrera del país.

Este sería el objetivo preciso del anuncio de Villarreal de emplazar a huelga a todas las empresas con quienes mantiene contrato colectivo la CTM en Sonora, ante dos realidades:

La primera, que apenas hace bien en levantar la voz para defender la precaria situación económica de los trabajadores y el trato indigno que reciben de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La segunda, es que desde hace varios meses está viviendo una mala relación con Palacio de Gobierno. No es nada ingenuo suponer que ante determinada circunstancia, la preferencia oficial sería con el actual Gobierno que encabeza el presidente López Obrador y en contra de los cetemistas sonorenses.

Hay declaraciones de Villarreal en las que aparentemente asegura que no existe problema alguno con la Catem (Confederación de Asociaciones de Trabajadores y Empleados de México) apoyada desde palacio Nacional y dirigida por el senador Pedro Haces, fundada con exmilitantes de la CTM, pero está consciente de que si flaquea o dobla las manos, podría ser “devorado” por el tiburón que se ha formado y engorda al amparo del nuevo Gobierno Federal.

La actitud que está asumiendo Villarreal en Sonora al emplazar a huelga para el 8 de julio a alrededor de 2 mil empresas con miles de trabajadores de por medio, lo convierte en los hechos, en un franco opositor del nuevo régimen, independientemente de que nadie duda de la razón que abraza, al defender una causa plenamente justificada.

Desde luego, las reacciones no se han dejado esperar. Index, dirigida por un empresario afín a Napoleón Gómez Urrutia, ya acusó a Villarreal de actuar de manera ilegal y de generar desempleo a través de su gremio en los últimos años.

Y este día, martes, la dirigencia de Catem está citando a una conferencia de prensa para dar a conocer su postura frente al anuncio emplazatorio dado a conocer por el líder cetemista en el Estado.

Claro, podemos advertir los señalamientos y acusaciones contra la CTM. Sobre todo, que “son parte del pasado”.

Nada podemos decir respecto a las promesas del presidente López Obrador a favor de Sonora y los sonorenses externadas en su “mañanera” de este lunes… Anunció que luego de retirar el presupuesto para esa obra, ahora autorizó recursos para la terminación de la presa ‘Pilares’ en Álamos y añadió que espera pueda estar lista para el próximo verano para aprovechar las lluvias de la época… También aseguró que la información que ha circulado en el sentido de que el Gobierno Federal no ha autorizado el subsidio para las tarifas eléctricas, es totalmente falso, porque ya se ha autorizado ese beneficio… Así es… Dice muchas cosas, pero como Santo Tomás, “hasta no ver, no creer”… Si las palabras del presidente se acompañaran de la firma del secretario de Hacienda –Carlos Urzúa– aceptando el convenio con Sonora y Baja California para el subsidio de las tarifas de la luz, otra cosa sería… Y si al anuncio de recursos para la presa ‘Pilares’, mostrara la disposición de los recursos autorizados, no habría dudas… Lamentablemente, nuestro primer mandatario de la Nación, como puede decir una cosa ahora, puede cambiar de opinión mañana.

Jorge Taddei, en entrevista para “PrimeraPlanaDigital”, dejó más en claro que no hay delegados federales en Sonora… Que el único coordinador estatal de los programas para el Bienestar Social es él (Taddei) y que además, el Gobierno Federal invertirá en las personas 8 mil millones de pesos en este 2019, “seis mil millones más que lo que se había programado en años anteriores”… “Es un nuevo régimen y habrá que acostumbrarnos a cumplir los cuatro ejes del Gobierno de la Cuarta Transformación, sobre todo en el combate a la corrupción y en actuar con toda austeridad”, precisó Jorge Taddei.

La gobernadora Claudia Pavlovich, abrió esta semana con un gran ritmo de giras de contacto con la gente en las diversas regiones del Estado… Ayer visitó Huépac en el Río Sonora y Cananea… En ambas poblaciones entregó estímulos económicos y becas para estudiantes, haciéndose acompañar de directivos del Grupo México, encabezados por el legendario Óscar González Rocha, presidente de Americas Mining Corporation… La agenda incluyó la inauguración de la rehabilitación de la carretera Cananea-Bacoachi-La Valdeza, con una extensión de 97 kilómetros y que beneficiará a nueve poblaciones de esa región.