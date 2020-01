Cada vez mueren más mujeres ejecutadas con la marca del ajuste de cuentas

NO ME LO CREA USTED PERO de acuerdo con versiones que circulan en medios periodísticos y políticos, los tiempos por venir serán aún más peligrosos que en el pasado para muchos comunicadores.

No son solo rumores. Hay testimonios que muestran cómo sería la embestida contra algunos comunicadores que no son agradables al Gobierno de la Cuarta Transformación.

Las cosas como son.

A usted y a mí seguramente nos ha pasado lo mismo. Caemos en el hechizo del discurso coloquial de AMLO en sus ya célebres ‘mañaneras’ y de pronto una expresión suya hablando del valor de la vida y de los pobres de este país, nos pone al borde de las lágrimas.

Y pensamos que ese hombre es todo corazón y, por ende, incapaz de hacerle daño a otra persona. ¿Cómo podría ordenar que se castigue a quienes cuestionan sus políticas sociales un gobernante que prefiere que el Ejército sea humillado públicamente por una ristra de delincuentes, que el ‘pueblo’ sea víctima de represión por parte de soldados y policías?

Y sin embargo, cada vez son más los periodistas que han sido despedidos de sus fuentes de trabajo por aplicar una línea editorial especialmente crítica al Gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

La desmemoria del ‘pueblo’ parece haber olvidado a CARLOS LORET DE MOLA, que fue despedido del programa matutino que conducía en Televisa.

Prácticamente nadie se acuerda de RICARDO ALEMÁN, el columnista que, desde portales digitales, sigue siendo un acérrimo crítico a AMLO.

¿Dónde quedó BROZO (VÍCTOR TRUJILLO)?

Todas las plumas hirientes a la Cuarta Transformación, han sido mermadas en su cobertura crítica.

Ahora, corre el rumor cada vez más fuerte de que vienen tiempos de suyo malos para el periodismo de crítica al oficialismo.

No es que la vida de los comunicadores esté en riesgo por la represión desde el poder.

No es por ahí.

Según algunos analistas de la Ciudad de México, el actual Gobierno ha encontrado mecanismos más sutiles para ‘castigar’ a los comunicadores que se han convertido en una piedra en el zapato de AMLO.

Así las cosas.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: AYER VI Y ESCUCHÉ un programa en la tele hermosillense, conducido por una comunicadora bajita de estatura, evidentemente de talento, de lenguaje bizarro, muy propio de estos tiempos, que le llaman al pan, pan y al vino, vino…

No me pregunte en qué canal porque no me percaté de eso. Tampoco sé nada sobre el canal pero tengo la impresión que a la señora la he visto antes en el mismo programa…

Particularmente me llamó la atención el recuento de hechos violentos a lo largo del 2019, y fue estrujante ver el énfasis que puso en la narración de sucesos especialmente graves…

Como el de la joven mujer que fue ‘levantada’ en Guaymas (San Carlos), sacada del auto que conducía cuyas puertas dejaron abiertas…

Los sicarios no vieron o simplemente no les importó maldita la cosa, que en su auto venía una niña de escasos seis o cinco años…

La pequeña descendió el carro y se fue a pie por toda la carretera hasta llegar a una negociación que estaba abierta… De allí dieron parte a las autoridades pero, según tengo entendido, de la madre no se ha vuelto a saber nada…

Estas cosas duelen, caramba…

La conductora no mencionó la palabra “feminicidio” y esto me lleva a la reflexión de que a muchos periodistas ya les cayó el veinte de que la mayoría de los casos en los que mujeres son asesinadas, no pueden ser calificados de “feminicidios”…

Hablemos claro, caro lector: en nuestro país, igual que ocurre en otros muchos países del planeta, las mujeres cada vez se involucran más en actividades relacionadas con el narcotráfico…

De hecho, los reporteros de la nota policiaca, están convencidos de que la presencia de la mujer en tareas de narcomenudeo, obedece a que se le facilita mucho más que a un varón hacer ese ‘trabajo’…

Amén de que dedicarse a este ‘negocito’ resulta más lucrativo para las féminas y esto les proporciona un estatus de poder del que antes carecían…

Cualquier policía municipal sabe que ya existen mujeres que lideran a grupos de narcomenudistas y, en algunos casos, pueden ser más crueles que los hombres a la hora de ajustar cuentas a quienes juegan sucio, incumplen compromisos financieros o traicionan a quien las ha financiado…

Yo no soy misógino --¡líbreme Dios!-- pero me gusta rascarle un poco a la verdad porque así es como se descubre nuestra realidad…

Siempre he creído que las mujeres con poder suelen ser más inflexibles que los hombres… No es una generalidad, es una realidad que hemos visto durante muchos años…

Desgraciadamente, hoy tenemos a la mujer muy entronizada en posiciones que hasta hace pocos años les correspondía solo a los varones…

Conocerlas en ese escenario, ha dado pie para que la literatura y la cinematografía se ocupe de ellas. Ahí está ‘La reina del sur’, cuya aparición en libros fue un récord en ventas y después en serie de televisión y en películas exitosas…

El propio JULIO SCHERER GARCÍA, no pudo sustraerse al encanto de esta historia y elaboró su propia historia de La reina del sur, con una protagonista de carne y hueso…

Los feminicidios son otra cosa. Claro que existen y es una realidad cada vez más lacerante…

Esto no tiene vuelta de hoja…

Las mujeres que han alcanzado celebridad en el mundo del narcotráfico, han destacado por su acerado carácter y porque ese carácter les ha permitido imponerse a los más sanguinarios capos del crimen organizado…

Así ocurrió en Medellín, cuando PABLO EMILIO ESCOBAR GAVIRIA, empezaba su carrera delictiva como ayudante de un capo que traficaba con cigarrillos…

Este hombre llevó al joven Escobar con la ‘reina’ del narcotráfico en esa época. Al conocerlo, ella supo que ese muchacho avispado llegaría muy alto en la escala de los capos de la droga…

Andando el tiempo, ella se convirtió en el enlace de Escobar en Miami…

Vueltas que da la vida…

Mire usted: es una certeza generalizada que lo más grave de que las mujeres estén incursionando en el tráfico de drogas, es el riesgo en que ponen a sus hijos menores…

Aquí mismo he comentado con usted, de algunos asesinatos de niñas y niños asesinados por sicarios cuando van a matar a la madre…

Este es el punto…

Y A TODO ESTO, ¿QUIÉN CREE usted que le cierra el paso a jóvenes como el navojoense ONÉSIMO AGUILERA, cuya trayectoria política con las siglas del PRI, parece haberse apagado?...

Aguilera ha sido diputado y parecía que su carrera iba en ascenso… ¿Qué fue lo que pasó?...

He ahí la cuestión…

Y POR ÚLTIMO, AYER ESTUVIERON a partir un piñón en el restaurante del Padre MARCO ANTONIO FIGUEROA, en Ciudad Obregón, JULIÁN LUZANILLA, PEPE HIGUERA y HÉCTOR COVARRUBIAS, este, nativo de El Carrizo, Sinaloa, y delegado de la CNC en San Luis Potosí…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com