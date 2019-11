Cada vez se perfila con más claridad la idea de las alianzas de partidos para el 2021

ME HIZO “RUIDO” EL encabezado de una nota en El Universal, uno de los diarios más influyentes del país.

Hace alusión, en su edición de ayer, el mensaje que el Ejército envió al país a la mitad de la maratón que se llevó a cabo en el Campo Militar Número I de la Ciudad de México.

El medio destaca la lealtad de la Fuerzas Armadas a las instituciones, entiéndase Presidencia de la República.

Cualquiera se preguntaría: ¿Y esto que de raro tiene?

Pues no, no tiene nada de raro. Es algo que las fuerzas castrenses hacen una o dos veces por año. La más específica, la de El Día de la Lealtad cuando se refrenda esa lealtad al Presidente de la República.

Creo que lo que nos hace ruido, es que esto se da en una fecha atípica y en una circunstancia igualmente atípica: la presencia en México, en calidad de asilado, de un presidente de izquierda derrocado por el Ejército de su país, en este caso, Bolivia y el personaje, EVO MORALES.

¿Ya entendió, caro lector?

Ciertamente, en estos momentos en Bolivia hay un vacío de poder democrático. El “Golpe” militar no pudo cuajar como los militares lo habían planeado, si es que es algo que planearon. La Presidenta de facto—es que se dice, que fue ilegal su elección porque en el Senado no hubo quórum—se ha convertido en una pelele del Ejército.

Y Evo, desde su asilo dorado y de lujos en México, le echa gasolina a la hoguera con mensajes a través de su cuenta de twitter. Después de todo, se encuentra en una posición segura, muy cómoda, desde la cual puede debatir internacionalmente a través de las redes sociales.

No se había visto algo así en toda la historia de este país.

Ni cuando en el siglo XIX JOSE MARTI estuvo refugiado en México. Y desde luego, nada qué comparar entre aquel revolucionario e independentista que fue el cubano y este, que está siendo señalado de tener cuentas multimillonarias—en euros—en bancos extranjeros, principalmente en el Banco Vaticano.

Ni cuando el golpe de AUGUSTO PINOCHET contra SALVADOR ALLENDE, en Chile, cientos de funcionarios del régimen allendista se asilaron en la Embajada mexicana en Santiago de Chile.

Décadas antes, igual ocurrió con los derrotados luchadores contra las fuerzas franquistas.

También ha habido asilados en solitario. LEON TROSKY, el creador del Ejército Rojo de la Unión Soviética.

Y otros.

En ninguno de los casos, abusaron de la hospitalidad mexicana. Todos, cualquiera más, cualquiera menos, fueron muy respetuosos con sus anfitriones. No hubo intemperancias. Ni siquiera en el caso de Trosky, que tanto odio sentía por el Dictador JOSEF STALIN.

A Evo se le permite todo.

En la Ciudad de México se están presentando las primeras expresiones de inconformidad social contra las políticas de recortes presupuestales aplicadas por el Gobierno de AMLO.

Ni siquiera este pasado fin de semana mermaron estos brotes de rebeldía social.

Ya lo hicieron los alcaldes integrados en la agrupación nacional en la que están integrados los presidentes municipales de distintos partidos políticos, incluidos algunos de Morena.

Han protestado—y lo están haciendo ahora mismo—organizaciones campesinas y sectores productivos del campo.

Protestan, igualmente, los que se están quedando sin trabajo por la desaparición de algunas instituciones.

Y nadie parece darse cuenta de lo que se cierne sobre este país.

Total, sigue generando la Cuarta Transformación material informativo para el día a día de los columnistas. Lamentablemente, no es el material más deseable.

Por hoy, aquí paramos el tema. No vaya a ser que algún amigo mío, califique a estos Rumbos de “tóxicos”.

¡Habrase visto, señor mío!

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME CONTARLE: AYER PLATICABA yo con mi querido amigo, el exalcalde de Etchojoa, UBALDO IBARRA LUGO, en torno a las visitas que ha realizado a diversas poblaciones del Sur del Estado, El Borrego ERNESTO GÁNDARA CAMOU…

Dos eventos específicos levantaron comentarios diversos. Uno fue el de Etchojoa y el otro, la cereza en el pastel, de Ciudad Obregón…

Se habló en este último acto—que fue cena—de la amistad que une a Gándara con RICARDO BOURS, a quien tuvo de invitado en la reunión y, en algún momento, ambos hicieron el recorrido de mesa por mesa, juntos y sonrientes…

Mire usted: según veo yo las cosas, existe ya un pacto entre El Borrego y Ricardo; si no formal, si implícito…

Usted seguramente conoce la historia de esta amistad que se remonta a los tiempos en que Gándara dio a conocer sus deseos de ser candidato a la Gubernatura del Estado…

Ricardo fue un fervoroso simpatizante de esa aspiración y así lo manifestó hace algunos meses, cuando recordó cómo él había apoyado sus luchas al interior del PRI aunque lamentablemente al final estos esfuerzos no fructificaron…

Naturalmente, todavía es temprano como para hablar sobre quien se sumará a la campaña del otro…

Pero la alianza, en mi opinión, está sellada…

Lo cierto es que no se puede ir a la guerra más difícil a la que se haya enfrentado candidato alguno en Sonora, sin una estrategia bien planeada, bien diseñada y bien pertrechada…

La del 2021, será la guerra de los “aliados” con el “eje” que integre Morena y uno o dos partidos satélites, aunque la verdad es que se podría ir tranquilamente solo a las batallas…

Quién sabe, en todo caso, el tiempo lo dirá…

MIENTRAS TANTO, ALGUNOS VIEJOS HORCONES DE EN MEDIO DE Cajeme, han fallecidos en las últimas semanas…

Se fue GUILLERMO OCHOA MURRIETA, que fue Secretario del Ayuntamiento con JESÚS FÉLIX HOLGUÍN y, en algún momento, si no recuerdo mal, fue alcalde interino del municipio de Cajeme…

Guillermo fue un excelente ciudadano, un hombre bien nacido, que privilegió la amistad por encima de todo…

La vida no me dio la oportunidad de ser su amigo pero le conocí y en algunas ocasiones sostuvimos charlas interesantes…

Otro personaje, de origen sinaloense, pero con residencia en Ciudad Obregón de varias décadas, don JESÚS ESTRADA MEDINA, dejó de existir hace unos días…

A Jesús muchos van a recordarlo por sus años laborando en la policía Judicial del Estado y como Comandante en la Municipal de Cajeme…

Sin embargo, yo le recuerdo—y así lo seguiré recordando mientras viva—como el hombre culto—endiabladamente culto—que fue…

Guardo en mis libreros, “Las Cartas de Adriano—el emperador—que él me regaló hace treinta años…

De los dos me despido con gran cariño y, bueno, quisiera creer que ya nos veremos en alguna parte pero mi fe no me permite tanto…

Y POR ÚLTIMO, BIEN SE VIERON y bien se escucharon ARTEMIO GUERRERO, el maestro RODOLFO VAZQUEZ y AURELIO LÓPEZ, lo mismo que BULMARO PACHECO, en el evento ofrecido a MARTÍN URIETA… Honor a quien honor merece…

Es todo.

Le abrazo.

