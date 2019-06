Cajeme entre la barbarie y degradación social

Lo sucedido el jueves pasado en la colonia Misiones fue el colmo, la cúspide de la barbarie y degradación que se vive no solo en Ciudad Obregón, sino en todo el sur, el asesinato de un padre, de su hijo de tan solo 3 años, una niña viendo con estupor lo que sucedió y un vecinos del lugar donde sucedieron los hechos, que en lugar de ayudar se pusieron a tomar fotos y subirlas a redes sociales, inadmisible como también las esquirlas, en otro ataque que recibió un bebé de meses, no puede ser, no tiene nombre esto ya.

Y lo más grave aún y que hemos reiterado, es que estos desalmados sicarios, mataron a gente inocente, el señor, supuestamente el blanco del ataque, nada tenía que ver con la delincuencia, se equivocaron y han dejado a una familia destrozada y una niña que vivirá y tendrá en su cabeza de por vida, las secuelas de lo que vivió.

Vi las fotos y como todos me dolió ver ese cuadro, de no creerse, la impotencia, coraje de sentirnos como sociedad solos y abandonados por las autoridades, de no saber si sales de tu casa y quizás no regreses, porque te tocó una bala perdida, una ráfaga de metralleta, el de ya no poder ni ir a los tacos porque a lo mejor ahí está un comensal a quien van a matar, así las cosas aquí en Cajeme.

Muy lamentable y también se ha reiterado que la gente se arremoline en escenas de crímenes y empiecen a tomar; fotos, videos, eso también nos degrada como sociedad, lastiman a familias, aunado a que contaminan el área para periciales de las autoridades, pero así las cosas pues desafortunadamente una población que se está acostumbrando a esto.

El martes pasado en el programa, Casa de las Ideas, que se trasmite en vivo por Megacable y que conduce mi estimado Óscar Romo y acompaño cuando el tema lo amerita, tuvimos como incitado a Ricardo Bours Castelo, empresario, exalcalde y aspirante por la vía independiente a candidatura al Gobierno del Estado en el 2021.

Tocamos varios temas, pero cuando llegamos al de seguridad, se notó el dolor, el coraje, la frustración de Ricardo, que compartimos todos, de lo que está sucediendo en Cajeme, y el Estado en materia de seguridad.

No es posible, señaló que la delincuencia tenga ‘secuestrada’ a las ciudades y la población y tiene toda la razón, estamos en total indefensión. ¿Dónde están las autoridades?, dijo Ricardo y tal parece que fue una premonición a lo que se vendría los siguientes días, el rompimiento de un hoy lamentable récord, el de más muertes en un mes en Cajeme, que anda en 68 o 70, más lo que se acumule este domingo.

REACCIÓN

Ante lo suscitado el jueves vino nuevamente reacción de las autoridades, la gobernadora, Claudia Pavlovich, ordenó el traslado del titular de Seguridad, David Anaya y de un buen contingente de elementos de la PESP.

Supuestamente mañana lunes inicia la llegada y despliegue de la Guardia Nacional que son los mismos militares que vinieron, nomás les cambiaron de uniforme, que son 1,800 los que llegarán a Sonora, ya veremos cuantos asignan para el sur.

¿Es la solución la llegada de la Guardia? Pues en la medida de la estrategia que hagan junto con la corporación estatal, por ningún motivo deben intervenir los policías locales, están totalmente vulneradas las de Cajeme, Guaymas y Navojoa.

Deben ser los últimos en enterarse de operativos y deben de quitarles los celulares, por eso no agarran a nadie, la mayoría están en la nómina de la delincuencia y son los que pasan información ¿O miento?

¿Y EL ALCALDE?

Y mientras en Obregón, era una de fuego cruzado por todos lados, y a todas hora el alcalde, Sergio Pablo Mariscal, en la ciudad de Phoenix, Arizona, de compras seguramente y luego se dio una vuelta por el restaurante ‘Los Arbolitos’ que abrió el empresario Diego Cota, a quien felicito, lo que ha hecho es producto del esfuerzo y no del privilegio, parafraseando una frase de Luis Donaldo Colosio.

Por cierto el corte del listón estuvo a cargo de Ricardo Bours y del senador Arturo Bours, a quien por cierto le fue mal en un reportaje que se hizo en cuanto a productividad de senadores por Sonora, solo una vez ha subido al estrado y no ha presentado una sola iniciativa.

Pero volviendo al tema Madrigal, en Arizona, y desde ahí, ya enterado de lo que pasaba aquí en Obregón, subió un video para manifestar su indignación, no me hizo ‘clik’ lo que decía su expresión, el lugar donde lo hizo, parecía un baño.

Lo que pasó exigía su regreso de inmediato, pero no, ignoro si ayer llegó o hoy domingo, pero él la tomó tranquilo por lo visto y pues me sumo a lo dicho por el regidor Rodrigo Bours, señor alcalde, Sergio Pablo Mariscal, déjese ya de tanto viaje y abóquese a resolver problemas que hay, tanto de seguridad, como de infraestructura y servicios, a como vi la ciudad esta semana, sigue igual, fea, sucia, mucho local vacío.

Me volví a dar una vuelta por la Jalisco y Sufragio, el Paso a Desnivel para el Plano Oriente, en serio, que cochinero, al igual que la calles que las unen, ya unas de tierra. ¿Esa es la imagen de Obregón?

Y lo peor, reconocido por Galindo, el titular de Obras, que la empresa poblana no tiene para cuando terminar, o sea pues que se frieguen los ciudadanos, las empresas… es el colmo, que opacidad, corrupción, e inacción de la autoridad.

AGUA

El pasado jueves asistí a oficinas del Distrito de Riego a invitación del dirigente Miguel Anzaldo, y el dirigente de Aoass, Baltazar Peral, a una reunión donde fijaron posición junto con miembros del MCA y Tribu Yaqui, sobre el proyecto del Acuaférico que pretende construir la alcaldesa de Hermosillo, Célida López, que no es otra cosa que darle continuidad al Ramal Norte, el cual tiene una suspensión de la SCJN, al igual que otros juicios y suspensiones que tiene el Acueducto Independencia, que no se cumplen, la lucha lleva ya 7 años.

¿Cuál es el problema? El detalle es que se están anunciando obras para la capital, construcciones verticales, torres, proyectos muy buenos, que indican que hay desarrollo en la capital, por los mismos van acompañados, según las maquetas, de lagos artificiales, lo que implica obviamente se vendrá una mayor extracción de agua de la Presa el ‘Novillo’, y por ende, previniendo y ante el riesgo de la sustentabilidad del Valle del Yaqui, productores están actuando en consecuencia.

Eduardo Flores y con justa razón, señaló no están en contra del crecimiento de la capital, pero que lo hagan con sus reservas, con su cuenca hídrica; Miguel Anzaldo, fue duro y directo, advirtió a los empresarios que le van a entrar al proyecto, creo con 300 millones, que la piensen, la obra del Ramal Norte o Acuaférico es ilegal, en claro mensaje que no lo van a permitir.

Hubo un reportero que preguntó ante reuniones y posiciones que ha habido en este tema del ‘Novillo’ y el Acueducto. ¿Por qué no toman las calles? Y el que respondió fue Baltasar Peral, están en posición que se respeten los acuerdos que se hicieron con la gobernadora, Claudia Pavlovich, el primero se está cumpliendo, la construcción de la Desaladora que surtirá de agua a Guaymas, Empalme y San Carlos.

El segundo acuerdo es otro Módulo que daría agua a Hermosillo, esa obra si se hace, la tendría que financiar el Gobierno Federal y subsidiarla, porque el costo no se le puede trasladar al usuario.

Sale más barato pagar el agua que sale del ‘Novillo’ a través el Acueducto, pero se pone en riesgo la sustentabilidad del Valle del Yaqui, ahí la gran disyuntiva y problema y como solucionarlo, por cierto, ahí viene el periodo de lluvias en julio y más vale que sean generosas, de lo contario hasta la única bomba que funciona la tendrán que apagar.

Intervinieron también Tomás Rojo y Mario Luna, en representación de la Tribu Yaqui y manifestaron su rechazo a la obra que se pretende hacen en la Capital y reiteraron el rechazo también a la extracción de agua del ‘Novillo’ a través del Acueducto.

En lo personal creo que por ‘timing’ político no es hora de tomar carreteras, ni bloqueos, pero me quedó claro también, que no se van a quedar cruzados de brazos, el 1 de julio del año que entra, inicia formalmente el proceso electoral y a partir de ahí se podrá esperar cualquier cosa de los productores, MCA y Tribu Yaqui.

Y no olvidar que al igual que el 2015, Cajeme, hará la diferencia, los votos de aquí fueron claves para la hoy gobernadora, Claudia Pavlovich, ahí para que vayan tomando notas partidos y aspirantes, por lo pronto este tema le abre una ventana al empresario cajemense Ricardo Bours y vaya que la va aprovechar.

Por cierto, a propósito de la Desaladora de agua que se construye en el ‘Cóchorit’ y que surtirá de agua a San Carlos, están en construcción y vienen más desarrollos inmobiliarios, ahora tienen un gran problema, el agua de hecho, muchas casas se tienen que surtir de pipas.

Otro dato interesante, en base a datos que tengo, un poco más del 50 por ciento de las casas que hay en la Marina ¿saben ustedes quiénes sin los propietarios? Pues; políticos, exfuncionarios, funcionarios y de los 3 niveles de Gobierno, y de todos los colores, para darnos cuenta que ‘vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error’.

Ya en algunas ocasión di algunos nombres, por ‘timing’ no es momento de dar más, me esperaré al proceso electoral, hay varios, me sorprendió sobremanera el propietario de una que tiene una vista para los atardeceres que tiene esta Bahía, pero todo en su momento.

¿CULPABLES MEDIOS?

Guaymas, no fue ajeno esta semana de ataques y muertos, incluso balearon una comandancia, pero para la alcaldesa, Sara Valle, los culpables son los medios de comunicación, quienes solo informan lo que pasa ¿o quiere qué sean omisos? ¿Dar una imagen irreal del Puerto? Por favor.

La Policía local está vulnerada señora alcaldesa. ¿Cuántos han muerto durante su administración? ¿Por qué?, y pues al igual que en Cajeme, veremos el despliegue que se haga de elementos de la Guardia Nacional y que tomen el control de los operativos.

Lo que también está delicado es lo que está haciendo con los recuras que recibe, más de 345 millones, que no se notan por ningún lado, de acuerdo a informe que ya están en el ISAF. ¿Cómo está eso que pagó 3.4 millones a una consultora llamada Baycot?

¿Cómo que pagó 24 millones a proveedores de la administración de Lorenzo de Cima, y a los actuales no les paga? ¿Se pagó a proveedores? ¿Saben qué salió cheque? Con razón, De Cima, ni ruido hace en sesiones de Cabildo, vayan ustedes a saber el pacto que hay.

A una empresa poblana que tuvo relación con la administración pasada, hay un pago de 950 mil pesos ¿de qué?, había un presupuesto para infraestructura de 24 millones, lo subieron a 30 millones, han ejercido 9, y solo un millón a pavimentación. ¿Se nota? Que digan los guaymenses y no es grilla, son datos que ya están en el ISAF.

Y mientras los desencuentros siguen y continuarán en sesiones de Cabildo, la gente quiere que ‘su’ alcaldesa se vaya, no lo hará, pero queda claro lo que pasará el resto de su administración, a ella le vale, hay que asegurar el retiro, lo que sí es un hecho la 4T, no repetirá en el sur; Guaymas, Cajeme y Navojoa, un desastre las administraciones, la gente ya dio cuenta.

‘CHAYO’

Vaya error que cometió, más bien uno más, la alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero, al asistir a un evento donde se incitaba a invadir tierras por ser nacionales y todavía al líder’ que hablaba al término le levantó la mano.

Vino una reacción, airada y con justa razón de productores y dirigentes empresariales, quienes se apersonaron en Palacio, que la alcaldesa reconoció su error y que no se repetirá, claro no está el horno para bollos y menos en un tema que resquebrajó el tejido social y económico en 1976.

En fin una más en las que se involucra la alcaldesa que llegó producto de una coyuntura política que no se volverá a repetir en el 2021, y a como está actuando, con opacidad, los actos de corrupción denunciados, va a terminar mal si no corrige y obvio la alternancia de vuelta al Mayo, que le va a salir caro a la ciudadanía que haya llegado una persona improvisada, sin preparación al Ayuntamiento.