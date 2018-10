Cajeme fuera de control… se registra Abel Murrieta

Creo ya muy grave, preocupante algo que también duele y enoja a los ciudadanos de Cajeme el grado que han llegado las cosas en materia de inseguridad y ya para que tiren cuerpos frente al Palacio Municipal, es que se perdió el respeto a la autoridad, no nomás la municipal, sino la estatal y federal, ya se rompió el récord de ejecuciones del 2017 y… contando esto ya está fuera de control y la ciudadanía, que nada tiene que ver, en total indefensión.

Y yo me pregunto ¿qué sigue? ¿Resurgirán los secuestros? ¿Pago de piso a empresarios? Y mientras, como ya lo comentamos el Gobierno Federal en transición, uno que se va y ya le vale no tomar decisiones, y otro que llegará hasta el 1 de diciembre y el próximo secretario de Seguridad Nacional el sonorense Alfonso Durazo, hasta el año que entra empezará a operar.

¿El alcalde Sergio Mariscal? Pues anunciando su plan de 100 días, cuando lleva ya más de un mes, había señalado que cambiarían las cosas, como si fuera acto de magia y ahora resulta que están peor las cosas y quien sabe cómo se pongan el resto del año, la autoridad municipal rebasada a nivel estatal, pues no hay procurador, ni secretario de Seguridad y pues delicado el asunto y la sociedad civil en alto riesgo por los crimen de alto impacto que no respetan lugar público.

Que no son del fuero común, pues si, son de índole federal, pero pues vienen y van policías federales y militares y siguen igual o peor las cosas y el primer respondiente en darle tranquilidad a la ciudadanía es la autoridad municipal y la estatal, no hay coordinación, no hay trabajo de inteligencia ¿y la ciudadanía? Bien gracias, a la buena de Dios.

Veo también con preocupación, la actitud de la gente cuando hay ejecuciones, se ponen a tomar fotos, videos de los ejecutados y de quienes están moribundos y las suben a redes, el que se haga eso y que lo vean ya como algo normal, malo como sociedad.

Esta la crisis y problema que hoy vive Cajeme, empezó a agravarse con el entonces alcalde Rogelio Díaz Brown, se dejó crecer el problema, ya todos saben lo que pasó y terminó siendo ejecutado su titular de Seguridad y pues acaba de salir a la luz pública detalles sobre el anterior comisario Gutiérrez Lugo, unidades que puso a su servicio personal, fotos de casas, etc... Algo que deja mucho a desear y que de entrada merece una investigación, pero en el fondo nos dice a como han llegado las cosas a lo que agregaríamos la infiltración del crimen en la Policía Municipal ¿cambiarán las cosas con Cano? ¡Por favor!

Repito y reitero, no le queda otra a empresarios, productores y sociedad civil, a tomar las medidas preventivas para proteger a sus familias y propiedades, ya que llevará tiempo que las autoridades de los tres niveles de Gobierno controlen el problema.

Mucho cuidado también al abrir puertas de casas y de carros, ya ven lo sucedido con una pobre anciana en la Zona Norte, que a Dios gracias, aunque golpeada, la libró y a un buen amigo un tipo con machete en la bolsa, le ofreció que le lavaba el carro, también en la Zona Norte, obvio le dijo que no, y no abrió el portón de su casa, hasta que lo perdió de vista y cuidado también cuando vea a tipos en motos, al parecer esta modalidad de robos, que se utiliza mucho en Ciudad de México está entrando a Cajeme así que aguas.

Abel

El día de ayer Abel Murrieta exprocurador en el sexenio de Eduardo Bours parte de Guillermo Padrés, con buenos resultados, no se vivió lo que hoy está pasando, registró su solicitud para ser fiscal, sin lugar a dudas una buena noticia.

La lectura que da eso es que Abel no lo hubiera hecho sin consultar donde se debía y recibió el visto bueno, así pues, ya hay uno que tiene experiencia, conoce muy bien el terreno y fue muy claro en una entrevista que le hicieron hace unos días, nada de pactar con el crimen, hay que afrontarlos y vaya que lo hizo, baste recordar aquellos dos ataques, en uno murieron como 40 y en otro, como 20 más o menos, también recordar que había un comandante que conocía bien el tema, Pavón que después sería muerto en Nogales.

Se suma a la lista pues, Abel de quienes se inscribieron, ahora a esperar que los diputados en el Congreso lleguen a acuerdos, la también cajemense y coordinadora de Morena Ernestina Castro conoce del trabajo realizado por Murrieta, hoy están ante la oportunidad de elegir a un buen procurador, no está la seguridad en Cajeme y Sonora para andar con ‘curvas de aprendizaje’ no estoy en demérito de los que se inscribieron, pero la situación está para que llegue alguien con mucha experiencia, probado y que conoce bien el sistema de justicia y sus vericuetos.

Y por favor, no empiecen con cuestiones políticas y a estigmatizar a Abel Murrieta, adjudicándole que no puede llegar por relación con Bours no están las cosas para eso, que no se pierda la oportunidad de recomponer las cosas Abel es una excelente opción.

Inversión

En temas un poco más agradables, hace unos días la gobernadora Claudia Pavlovich anunció junto el secretario de Economía Jorge Vidal, la llegada de una nueva inversión a Cajeme una planta de empaque corrugado, empleo a 250 personas y una inversión de 44 millones de USD.

Como era de esperarse se le facilitaron las cosas al grupo de inversionistas y ocuparán 10 hectáreas en el corredor industrial, creo este tipo de anuncios abrigan esperanzas de que sigan mejoren las cosas en la economía local y que vengan más, este es un antídoto contra la delincuencia.

Por cierto, también esta semana la gobernadora Pavlovich, presentó ante la ciudadanía un par de portales, compras.sonora.gob.mx y comisionestransparentes.sonora.gob.mx uno el de obras, para que ciudadanía, el que desee accese y vean que se está gastando a quien le compran etc… y se entere de todos los detalles que quiera; y el otro por si usted le interesa, lo que gasta la propia gobernadora en comidas, viajes, boletos, todo tipo de gastos en el que incurra ella y funcionarios también.

Esto sin lugar a dudas ayuda a una mejor transparencia, el saber en qué se gasta el dinero público y que la gente también opine, es parte de esto tener un Gobierno abierto, ya ven ustedes las señales que envió el pueblo el pasado 1 de julio.

También veo bien, más bien todos, que el área de siembra finalmente quedó en 212 mil hectáreas para el Valle del Yaqui, más de lo programado del 70-30, gracias a un mejor cierre de lluvias, escurrimientos, que asegura eso esperamos un mejor ciclo agrícola 2018-2019, no se incluye verano, pero pues ya se verá el año que entra y pues que les vaya a bien a los productores, la agricultura es el sector primario de la economía más importante de Cajeme, que así sea.

CONAGUA

A propósito de agua sin lugar a dudas el hecho de que se llegó a ese hectareaje de siembra para el Valle del Yaqui, tuvo que ver el mejor cierre de lluvias, por las depresiones tropicales que llegaron, se recuperó el ‘Oviáchic’, el ‘Novillo’ y por cierto también el ‘Mocuzari’ en el Mayo, lo que aseguró también el ciclo agrícola por ahí.

Lo que si me sorprendió es ver un video, me imagino que de un productor, donde uno da cuenta de serias irregularidades en la Presa ‘Abelardo Rodríguez’ en Hermosillo, que dejan evidencia que es una grave ilegalidad lo que hay ahí derivado esto por un fraccionamiento que hizo cerca de ahí el empresario José Coppel a lo que agregaríamos lo que hizo el exsecretario de Gobierno Roberto Romero, cuando ejercía su poder de desviar el cauce para que no afectará su plantación de nogal.

A esto agregaría yo que algo debe haber más arriba sobre el cauce del Río San Miguel, porque por más lluvias que lleguen, nunca se llena la presa ¿por qué? Solo un espejo con 1 o 2 millones de metros cúbicos, recuerdo que siempre en periodo de lluvias la presa se llenaba, se abrían compuertas y corría el agua por el vado del río, eso se acabó hace años.

¿Resultado? Ahí está la sustentabilidad de una ciudad y lo veo también como parte de que no se solucione lo del ‘Novillo’, en fin un desarrollo inmobiliario, el uso indebido del poder de un funcionario, lo que además haya por ahí, vean lo que ocasiona, esto solapado por Conagua, por eso no resuelven nada de fondo.

Tengo entendido el video y lo que bien explica quien lo hizo y que me lo aceptó un funcionario federal por cierto, ya lo tienen productores y se lo harán llegar a quien será la directora de Conagua en el próximo Gobierno y a ver qué posición fija.

RICER

Por fin llegó a su fin la huelga en el Rastro RICER en Hermosillo, propiedad de empresarios del sur, De la Llata, Esquer, entre otros, misma que puso en jaque la CTM que encabeza Javier Villarreal, de quien ya expresé lo que opino de él, no voy a decir más.

Finalmente alguien tenía que ceder y fueron los empresarios y se liquidó a 70 empleados, a unos hasta bien les fue a pesar de estar en la plantilla poco tiempo, lo bueno es que habrá un nuevo sindicato y al parecer nada tendrá que ver la CTM; por parte del Gobierno mediaron Horacio Valenzuela, Jorge Claussen y Jorge Vidal.

Lo importante de fondo ante la problemática que vivió esta empresa meses atrás la de Yazaki, en el que perdió la titularidad del contrato la CTM, lo sucedido con el grupo de empresas que le surten a Ford que encabeza el empresario Gerardo González Guerra, es lo que el Senado acaba de rarificar, la libre asociación de trabajadores, pueden formar sus propios sindicatos.

Esto es sumo importante, pero también pude ser arma de dos filos, vendrán presiones y chantajes de la CTM para no perder contratos, pero esto de la libertad sindical, ya no lo para nadie, Morena y próximo Gobierno Federal irán por deshacer a ese brazo del PRI, que para efectos prácticos, políticamente ya no aportan nada, igual que la CNC y CNOP ¿o miento? Para que sirvieron el pasado 1 de julio… para nada.

2 millones ¡mensuales!

No puede ser, en base a información oficial, que el Ayuntamiento de Cajeme, esté pagando un contrato de concesión de alumbrado público, hecho en la administración de Rogelio Díaz Brown por un monto de 2 millones de pesos mensuales, 24 millones al año y vean como está la ciudad y todavía esta administración tiene que seguirle y quién sabe si la otra también ¿es justo esto?

Esta situación exige que le entre de fondo el alcalde Sergio Pablo Mariscal, el jurídico y el contralor, Pepe Guerra, quien no debe estar pidiendo autorizaciones para hablar sobre este tema y de las unidades que se asignó el excomisario Gutiérrez Lugo, ¡ahora resulta!, no decepcione señor Guerra.

A ver qué papel juega el Cabildo, hay gente de nivel ahí Bours, Almada, Delgadillo, Ochoa, al igual que con el contrato de la basura, al parecer se dejó un fuerte adeudo de más de 20 millones, a ver si no pasa lo que sucedió en Guaymas, en fin este asunto ya está en manos del jurídico, a ver que informan al final de la investigación que hay en curso.

Cuentas públicas

No entiendo cómo es posible que el ISAF avale cuentas públicas de ayuntamientos que evidentemente tienen problemas, a ojos de la ciudadanía, por sentido común, nomás el ver cómo está la infraestructura de sus municipios, como es posible eso.

Como ya es de todos conocidos, el Congreso, la coalición que encabeza Morena, echó para abajo el dictamen por razones políticas o las que ustedes quieran, pero las reprobó Hermosillo, Guaymas, Navojoa y Cajeme, entre otras.

No soy, no somos los ciudadanos auditores del ISAF, ni legisladores, lo único que sabemos es el estado que están nuestras ciudades donde vivimos; Guaymas, un desastre financiero y como municipio ¿cómo ISAF avaló esa cuenta? Todos saben en el Puerto como las gastó el exalcalde y hoy regidor Lorenzo de Cima, a quien en la última Sesión de Cabildo lo pusieron como ‘palo de gallinero’ y se quedó callado, pues claro, no tiene argumentos y defensa.

Y el problema es que pinta mal el panorama, al confirmarse la red de familiares que hay en la nómina del Ayuntamiento, que controlará el tesorero y cuñado de la alcaldesa, Santiago Luna ¿cómo va a recibir recursos sabiendo de antemano lo que pasará? Se consolida el nepotismo, ¡pobre Guaymas!

No tengo elementos para juzgar a Hermosillo solo que la actual alcaldesa, Célida López, va a tener que pedir 280 millones de préstamos bancarios, no para obra, sino para ¡sufragar gastos!

De Cajeme lo que puedo decir es que la ciudad está destrozada y sucia, no sé si el alcalde Mariscal, vaya a pedir dinero para fin de año, lo que sí es que no tardan en hacer fila la mayoría de ayuntamientos con el secretario de Finanzas, Raúl Navarro o con la misma gobernadora Claudia Pavlovich, para pedir auxilio financiero.

Y aquí es donde me hago otra pregunta ¿y el presupuesto que aprueban cada año? ¿Por qué sobregiros? ¿Por qué no hay disciplina financiera? ¿Por qué terminan cada tres años en ruinas los ayuntamientos? Y el dinero ni se nota en obras, peor y la única respuesta que mi sentido común me dice… corrupción, opacidad.

El Ayuntamiento de San Pedro, Garza García, Nuevo León, dejó al alcalde entrante, ¡mil millones! en caja, en el organismo AGUAH de la capital, Hermosillo, en el trienio que recién terminó, el cajemese Renato Ulloa dejó ¡100! millones en caja y le reconoció el buen manejo la actual directora ¿Cuándo veremos esto en ayuntamientos?

¿Qué no van a poder pedir dinero ayuntamientos a bancos porque el Congreso reprobó cuentas? Mejor, ya basta de más endeudamiento que se ajusten al presupuesto que aprueben cada año, faltaba más.

