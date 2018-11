Calderón propone un nuevo partido y le llueven nombres; POMO, PEDA, AA, etc.

Dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad.

Entonces habría que estar de acuerdo con don Felipe de Jesús de los Corazones Calderón cuando afirma dos cosas:

Que el PAN está destrozado y que no ve posibilidades de que el partido fundado por Gómez Morín, le pueda hacer frente al nuevo Gobierno que a partir del uno de diciembre estará encabezando López Obrador.

Solo que le faltó agregar que por las mismas andarán perredistas y priístas, sobre todo el primero al que nada más falta que le echen la última palada de tierra, mientras que en el segundo no se ve, de momento quien le haga frente al de Macuspana.

Al menos de aquí a los próximos tres años.

Ante tan fatal escenario a don Felipe no le ha quedado otra que entrarle de lleno a la creación de un nuevo partido.

Con lo que no contaba el exmandatario es que el mexicano que se pinta solo en eso de los memes y el bullyng más que de inmediato se prestó a ayudarle al momento de buscarle nombre al nuevo partido.

Jocoso y dicharachero el mexicano de la calle, ese que nunca calla y no perdona las desviaciones de sus políticos, se fue a la yugular del hombre que siempre tuvo la mala fama de empinar el codo.

Y, así, sin más, le sugirieron a la expareja presidencial el primero de los nombres, muy ad hoc, dicen ellos, con el deporte de preferencia de Calderón:

“Partido Encuentro Democrático Antiamlo”, PEDA, por sus siglas que le vienen cual anillo al dedo.

Otro nombre que por igual le viene a la medida al también exdirigente del PAN, es; “Partido Oficial Mexicano de Oposición, el POMO, otra de las muchas aficiones del exmandatario, según el mexicano.

Total que por nombres no paramos.

Y de verás, pensará la expareja presidencial de que el ciudadano de a pie, a ese al que le dieron la espalda durante los seis largos años de su mandato estaría dispuesto a seguirlos en su alocada aventura.

No le bastó, a doña Margara la rotunda respuesta que le dio el electorado en el pasado proceso electoral cuando en calidad de ‘independiente’, no llegó ni siquiera a cuartos de final y por lo tanto, fue ‘invitada’ a dejar una contienda en la que a todas luces estaba de más y en la que huelga decir, no tenía ni la más remota posibilidad de alcanzar ni tan siquiera alguna Comisaría de la más remota de las poblaciones perdida en la geografía nacional.

Y qué, de veras, ¿no hay alguien que les diga o les oriente que todavía no hay un solo mexicano que le crea a don Felipe que él ganó las elecciones en contra de López Obrador hace doce años y que si alcanzó a rendir protesta como tal fue por el apoyo que por esos días le brindó Manlio Fabio Beltrones a través del PRI?

Y, con otra. ¿Qué no se alcanzarán a dar cuenta que su paso por la Presidencia fue con más pena que con gloria?

Ojalá que la campaña de memes que acaban de recibir les ayude a percibir lo que en realidad piensa el ciudadano de la calle y se den cuenta que están muy lejos ya no de protagonizar, sino simular, al menos, un capítulo que vivieron y escribieron para la historia del mundo y de Argentina, Evita y Juan Domingo Perón, con perdón, desde luego, ante la irreverente comparación…

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Es posible que, tomando en cuenta el corto plazo de diez días con que cuentan los legisladores para escoger a la persona que en breve tendrá que estar rindiendo protesta como nuevo fiscal del Estado, las comparecencias de la terna ante los legisladores empiecen a darse a partir de este lunes.

A decir, verdad, no la tienen nada fácil los contendientes.

Llegan ante una legislatura que, de entrada, viene de perder un importante round ante el Poder Ejecutivo, --la reinstalación de 16 trabajadores que habían sido renunciados por las pistolas de la mayoría republicana-- de ahí que no busquen a quien se las hizo, sino a quien se las pague.

De todas maneras, ya ensayan la mejor de sus posturas, los aspirantes, Claudia Indira Contreras Córdova, Jesús Cabanillas Herrera y Rafael Ramírez Leyva, los tres, con amplísimo currículum, razón por la cual, cualquiera de los tres podría sacarse la rifa del tigre en que está convertido el territorio sonorense por aquello de los ajustes de cuentas que siguen dándose en algunos de los más importantes municipios del Estado.

Y, claro, sin descontar algunas de las otras versiones que corren en torno a la inminente designación que tendrá que darse en escasos diez días a partir de la designación de la terna.

Tú no estás para saberlo, lector, pero es posible que, en caso de que los legisladores no se decidan por cualquiera de los indiciados y en virtud de que, como ya se sabe, la gobernadora tiene la facultad para designar a un cuarto en discordia, mismo que, en automático se convierte en fuerte candidato para disputar la titularidad.

Bueno, al menos eso es lo que dicen los que saben.

Sugerencias y comentarios; [email protected]