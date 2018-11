Captando y comentando

A partir del sábado 1 de diciembre, vamos a ver otros rostros en las diferentes dependencias de la administración pública federal. Empezando por el titular del Poder Ejecutivo

Despacio pero con buena letra, así ha transcurrido el mes de noviembre, a tal grado que ya va en la recta final. Es un mes que nos obliga a ponernos chamarra y taparnos por las noches con una o dos cobijas gruesas, máxime que en esta ocasión tuvimos la presencia del frente frío número diez. Para la cigüeña no hay imposibles para eso de trasladar peques desde París a diferentes puntos del globo terráqueo, pues prueba de ello, es que cargó con Francisco Verduzco Valenzuela, Andrés Manuel López Obrador y con Ricardo Muñoz Arceo. En pleno noviembre. ¿A dónde los dejó caer? A Pueblo Yaqui, Macuspana, Tabasco y Cócorit, respectivamente. A mucha honra, dice cada uno de ellos. ¿Cuál es el alimento favorito? Del doctor Verduzco, menudo… Del licenciado López Obrador, peje lagarto al mojo de ajo y para Ricardo Muñoz, coctel de camarones y guamúchiles.

Bastante molesto, le dice el doctor a su paciente: Recuerdo que le dije que no más cigarros de ese día en adelante… Y le hice caso docto, me sigo fumando los mismos de siempre.

Pasadas las siete décadas y cuatro años más, es lo que cumple el día veintisiete el buen amigo Cosme Romero Beltrán, oriundo de El Dorado, Sinaloa. Le anticipamos el festejo los que formamos parte del Club de la Mesa Geriátrica. La comida china fue mudo testigo del amplio degustar de cada uno de nosotros, acompañados esos manjares de té negro, limonado y nieve… ¿Quién es Cosme Romero Beltrán? Se trata de una cajemense que formó parte de aquel brillante equipo de basquetbolistas que, en la década de los años sesentas constituían el orgullo de la juventud de Ciudad Obregón, al practicar en el edificio de la Arena Coliseo, su deporte favorito, entre otros: Pedro Hernández, Salvador Spíndola, Manuel Lira, Aurelio Rivera, Miguel Ángel Luna, Jesús Heredia, René Gil, Pedro Peña, Manuel Medina, Felipe Mondragón, Francisco Schwarzbeck y muchos más que le ponían muchas ganas a la práctica del deporte ráfaga.

Filas demasiado largas son las que se observan entre las personas que tienen 68 años o muchos años más, de edad o algunos abriles extras de los 68, en aras de que los tomen en cuenta para que mensualmente les lleguen los mil doscientos setenta y dos pesos que, por órdenes de Andrés Manuel López Obrador, se recibirán a través de la vía bancaria. Con todo respeto y atención, son registrados por Luis Peñúñuri Córdova, en calle 5 de Febrero 148 Sur.

Si usted, ínclito lector, tiene 68 años de edad, ya cumplidos, no deje de ir a registrarse. Y si tiene más de 68, con mayor razón, acuda a calle 5 de Febrero 148 sur, con horario de 5 de la tarde a 7 de ese mismo horario. Si no se encuentra el señor Luis Peñuñuri Córdova, está la presencia de cuatro damas muy simpáticas, que lo pueden atender. Son dos horas de mucha actividad para esos funcionarios. Es muy cerca de Palacio Municipal la ubicación de esa oficina. No nos caen mal esos mil doscientos setenta y dos pesos, que va a mandar mensualmente el nuevo presidente de México. El único documento que piden, es la credencial de elector.

Como balde de agua fría sobe la espalada, así se recibió de parte de los maestros pensionados y jubilados, la noticia proporcionada por Pedro Ángel Contreras López, en su carácter de director general del Isssteson, en el sentido de que ese organismo se encuentra en una grave crisis económica, es decir, en bancarrota. Se supone y es de suponerse que esa situación se debe al desfalco ocasionado por la administración estatal anterior. Independientemente de eso, por la falta de pago de algunas instituciones que no han efectuado las correspondientes entregas de billetes al instituto que tiene a su cargo Pedro Ángel.

Por los caminos del magisterio… Nos comunican que el profesor Florencio Ochoa Andrade atraviesa por serios problemas de salud. Actualmente radica en la ciudad de Hermosillo y durante su trayectoria magisterial, fue subdirector en la Escuela Secundaria ‘José Rafael Campoy’. Nuestros fervientes deseos son en el sentido de que tenga una pronta recuperación. Los maestros pensionados y jubilados que dependen del Isssteson, nos preocupa en gran medida la situación por la que está viviendo la institución que mes tras mes, nos envía el cheque para poder sobrevivir. El profesor José Pedro Montaño Salas, creador del Club de los Inmortales del Beisbol se encuentra en constante atención hacia la persona de su esposa Margarita Rochín Ruiz, dadas las circunstancias de su delicado estado de salud… Deseamos que se mejore para beneplácito de su esposo, hijo y nietos.

Santoral… Por ser sábado 24, los brindis se llevarán a cabo en los domicilios de Flora, Alejandro, Crisógono y Andrés de Dung-Lac, mientras que el domingo 25, Moisés, Catalina y Erasmo, tendrán los manteles largos en su respectiva casita. Por lo que respecta al lunes 26, Belino, Conrado y Silvestre, recibirán a familiares y amistades para compartir con ellos, su felicidad. Era 24 de noviembre de 1957, cuando murió Diego Rivera.

Firmes en nuestra teoría de que se baja el cero y no toca.