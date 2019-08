Carlos Loret de Mola: ¿de veras una víctima más de la Cuarta Transformación? No lo creo

¿Cómo CREER EN ABSOLUTAMENTE todo lo que se informa en redes sociales? Es posible que a mis dos que tres lectores les hayan enviado el mismo reporte de ‘última hora’ que yo recibí ayer en la tarde.

A mí me lo reenvió un cercano amigo mío.

Aparentemente, Milenio es el medio que difunde la noticia y el comunicado que el Grupo Televisa hizo circular entre todos los medios.

En síntesis: CARLOS LORET DE MOLA deja el noticiario matutino ‘Despierta’.

Si esto es verdad, no hay sorpresa alguna: de un tiempo a acá ha circulado el rumor de que Televisa se quería deshacer del popular comunicador.

Primero recortándole el tiempo al noticiario de la mañana. Luego, metiéndole de cuña a PAOLA ROJAS.

Yo intuía su salida inminente. Creo que Loret se convirtió en una piedra en el zapato para los jorocones del consorcio.

Principalmente, tras del ‘entre’ que se dio con el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, usted se acordará.

De hecho, el periodista mantuvo una larga ristra de señalamientos al nuevo presidente a través de sus artículos que publica en decenas de periódicos en todo el país.

Ni hablar: Carlos Loret es crítico por genes.

Es una vena genealógica que le viene de su abuelo, el periodista y escritor yucateco CARLOS LORET DE MOLA, quien enfrentó la ira del presidente LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ. A quien por cierto el actual presidente AMLO parece admirar y reconocer con simpatía.

Toqué ligeramente este detalle solo porque de pronto lo recordé.

En realidad, pienso que el presidente no tuvo nada qué ver con la salida del comunicador.

No sería para tanto. ¿O sí? Apenas Loret sabe sus motivos y los motivos que tuvieron EMILIO AZCÁRRAGA, BERNARDO GÓMEZ y LEOPOLDO GÓMEZ.

Ahora que bien vistas las cosas, Televisa dista mucho de ser el ‘monstruo sagrado’ de las televisora que fue. Los tiempos han cambiado. Las redes sociales han hecho trizas los más poderosos medios de comunicación electrónicos.

Como haya sido, en el mejor de los casos se trata de reacomodos en un mundo en que todo ha cambiado.

Estoy convencido que Loret aparecerá cualquier día de estos en otro medio. Principalmente de cobertura restringida.

Por otra parte, no es un secreto que Televisa no pasa por su mejor momento, financieramente hablando.

Se ha desprendido de todas sus ‘vacas sagradas’ de la comunicación.

Primero fue JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA, el sucesor de JACOBO ZABLUDOVSKY. Luego, ADELA MICHA. Desaparecieron casi por completo las artistas exclusivas que durante décadas recibieron de la empresa un salario que les permitía sobrellevar las épocas de vacas flacas.

Canceló casi toda la producción de telenovelas.

Ahora le tocó el turno a Carlos Loret.

Bien vistas las cosas, con su salida, Televisa mata dos pájaros con una sola pedrada.

Por una parte, baja sus gastos de operación. Por otra, queda bien con el presidente AMLO.

Así veo yo las cosas.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LÁ! ¿SABE USTED QUIÉN ha andado por estos días muy ajetreado en la Ciudad de México?... El guaymense ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ… Ayer mismo se reunió con un grupo de personajes de distintas actividades y el miércoles estuvo con el también sonorense ALFONSO DURAZO MONTAÑO, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana…

En la foto, se ven muy sonrientes ambos…

¡Así se hace política, señor mío!...

HABLANDO DE POLÍTICOS infatigables, el exalcalde de Cajeme RICARDO BOURS CASTELO regresó a Caborca, donde, de acuerdo a la magnífica reseña de la periodista ARACELI CELAYA, “escuchó las necesidades de la gente, directo en sus palabras, y sin protagonismos y con esa misma voz, se comprometió a conformar lo que será su plan de gobierno”…

Es evidente que el estilo parco pero directo de Ricardo, le gusta a la gente de los pueblos del desierto sonorense, y esto seguramente es el mejor incentivo para un político que ha confesado que quiere ser gobernador de Sonora por la vía independiente…

Ni hablar: las cosas como son…

Y AHORA, LO PROMETIDO: aquel verano de 1977, el todavía muy famoso JOSÉ ÁNGEL ‘Mantequilla’ NÁPOLES, se preguntó si alguien lo podía llevar a Guaymas en la noche… “Mi esposa Charito es artista y recorre los palenques, me dicen que en Guaymas hay uno, a lo mejor y con suerte se está presentando allí”, me explicó el excampeón Mundial Welter…

—Vámonos en mi carro—, propuso Jorge Castro Ceyca, a la sazón secretario general de la CNOP en Cajeme…

Salimos de Obregón al obscurecer Mantequilla, JORGE REYES —amigo y compadre de José Ángel—, Castro Ceyca y yo…

El palenque se encontraba en las afueras del puerto, en un ejido. Castro Ceyca no se quiso esperar hasta la madrugada y regresó a Obregón. Con él se regresó Jorge Reyes. Yo me quedé con Mantequilla. Él quiso que ingresáramos temprano al palenque. Enseguida descubrió que le gustaba demasiado apostar, así que estuvo apostando y perdiendo una buena cantidad. Sus mejores tiempos habían quedado muy atrás…

“No es la primera vez que Charito se me viene a buscar trabajo a la provincia. Ya va para varios meses que no tengo ingresos. La cantina la tuve que cerrar por incosteable, y ahora me estoy gastando lo poco que me queda apostándoles a los gallos”, se lamentaba conmigo…

Charito, que en realidad se llamaba MARÍA DEL ROSARIO SOLORIO, no se estaba presentando en Guaymas. “Se ha de haber ido a la feria de Tijuana”, murmuró por lo bajito a punto de las lágrimas, aquel hombre al que yo había visto pelear docenas de veces y admiraba muchísimo…

Bebíamos apaciblemente, cerveza…

De pronto, el hombre que amenizaba por el micrófono, atronó: “¡Señoras y señores, respetable público, se encuentra entre nosotros el que fuera un brillante campeón mundial, José Ángel ‘Mantequilla’ Nápoles!”…

El ‘Mantequilla’ se puso de pie, saludó al público como lo hacía al subir a un ring, y volvió a sentarse. Minutos después, llegó un empleado con servicio de brandy, hielo y refrescos…

Y para completar el cuadro, el mismo empleado regresó un rato después, se inclinó hacia Nápoles y le dijo: “campeón, Chayito Valdez le manda decir que sería un gran honor platicar con usted en su camerino”…

--Vengo con mi amigo Mario— respondió Mantequilla.

--Sí, por supuesto— balbuceó el pobre chalán.

Chayito saludó efusivamente al excampeón y, con una guitarra se acompañó un par de sus éxitos…

Al filo de las 2 de la madrugada abandonamos el palenque y aquella celebridad boxística me propuso, ya en la calle: “¿Pagamos entre los dos un taxi a Obregón?”…

Le dije que sí…

Estuvo muy callado en el camino. Iba sumido en sus propios pensamientos. “Tenemos cinco hijos, Mario. Y quiero mucho a mi esposa”, me sorprendió con la confesión…

--Vas a encontrarla, ya verás José Ángel…

Cuando al día siguiente Castro Ceyca y yo lo fuimos a dejar al aeropuerto, yo no me imaginaba que aquella naciente amistad no se acabaría allí. El volvería después, acompañado de Charito…

(Continuará)…

