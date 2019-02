Caso Cajeme: las traiciones políticas son ancestrales porque a fin de cuentas son astillas del mismo palo

NO CABE DUDA: LA SABIDURÍA POPULAR es infalible. Pero lo mejor de todo es que trasciende a los tiempos.

Un día la revista Proceso publicó un reportaje en el que relataba el pacto de caballeros entre un famoso pintor -RUFINO TAMAYO- y el entonces poderosísimo EMILIO AZCÁRRAGA MILMO, dueño de Televisa.

Terminó el texto con esta frase: Tamayo hizo pacto con el diablo.

El tiempo demostró cuánta razón encerraba la frase.

Toda proporción guardada, esto fue lo que ocurrió en el sainete de Palacio Municipal de Cajeme.

El alcalde solito se puso la soga al cuello. Que bueno que se pudo sacar la soga del cuello, pero el daño sufrido no ha sido poco.

Pero, bueno, eso ya pasó y a otra cosa.

LA GUARDIA NACIONAL VA. Faltan detalles, claro, y lo más probable es que empiece a operar hasta fin de año.

Y esto no es todo: tendrán que pasar algunos años para que se vean los frutos.

Se aprobó por unanimidad en el Senado, con algunas modificaciones. Algunos analistas afirman que todo fue “armado”. Es decir, la aprobación unánime, la modificación a la propuesta de AMLO y hasta la actitud resignada del presidente.

Increíblemente, los senadores de oposición no objetaron nada. No sospecharon nada. Todo lo aceptaron como si fuera verdad.

¿Mando civil?

¡Mmmm!

A los soldados no los manda más que el presidente.

Yo me quedo, en todo caso, con el artículo de DENISE DRESSER, que describe a un gabinete sometido a la voluntad de AMLO. Él, en el ‘púlpito’, como predicador.

Ellos, como niños aplicados. No se mueven si él no se los ordena. Escuchan ‘sin chistar’. Obedecen en silencio. No discuten ninguna instrucción aún si esta estuviese fuera de la ley.

López Obrador hace cosas buenas. Sobre todo si es para favorecer a los pobres.

Más allá de sus ocultas intenciones, sus programas de apoyo a los pensionados y adultos mayores, son dignas de encomio.

El problema es cómo logrará llevar a cabo esos programas.

De hecho, ya se están viendo algunas de las consecuencias de no planear nada. Hay sectores de la población que se quejan de estar afectando los programas de apoyo al campo porque desvían recursos de ese rubro para canalizarlos a otros proyectos.

Verbigracia: el Tren Maya.

Déjeme contarle que durante mi participación de ayer en el programa de radio Contacto Ciudadano, MARY VERDUGO y yo abordamos el tema de algunos de los proyectos del presidente de México.

Uno de ellos, el más prometedor, el de la Guardia Nacional.

No me sorprendió que este asunto no despertara emociones entre nuestros radioescuchas.

Digo, los que llaman y cuestionan. Los chairos y los contrarios al Gobierno.

La Guardia Nacional, siendo tan importante su creación, no despierta interés.

¿Será porque los ciudadanos están muy ‘escamados’ de las promesas del Gobierno?

Pudiera ser.

Y no se les puede reprochar su escepticismo. Después de todo, desde los tiempos del Gobierno de VICENTE FOX vienen escuchando la misma cantaleta.

Los muertos se cuentan por cientos de miles desde entonces. En este largo periodo de 18 años, han sido asesinados muchos inocentes en lo que se conoce como ‘daño colateral’.

Ahora mismo lo estamos viendo en el atentado a dos ciudadanos en Hermosillo.

La magnífica reportera MICHEL RIVERA, se mostró indignada por lo que se dice fue una confusión.

No ha habido precisión sobre las causas de la muerte de un joven reportero deportivo y las lesiones muy graves a su compañero.

Lo que parece quedar claro, es que ninguno de los dos se dedicaba al periodismo, entendido en su definición correcta.

Se oyen rumores.

Y bien se sabe que los rumores suelen enredar más las cosas.

Escuchaba yo a la periodista mencionar la “confusión” entre la Fiscalía y la PGR.

Y se volvió a citar la supuesta presencia de un pariente de una de las víctimas que presuntamente se dedica a cuestiones no muy claras.

Y esto, justamente, la confusión, es lo que genera más daño.

Y es que han creado un ambiente de sospechosismo sin que se tengan datos precisos sobre los motivos del doble crimen.

Pues sí: es el signo de los tiempos.

¿Qué se le va a hacer?

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡EUREKA! REGRESÓ LA FRATERNIDAD de los Ruckys Riders de su travesía por las dos Baja California y prácticamente todo el territorio sonorense…

Forman un grupo de 20 motociclistas integrado por personas dedicadas a diferentes actividades; todos hombres de bien…

Cuando realizan un largo viaje, es común que se les incorpore uno o dos motociclistas de otro grupo, en este caso, del Club Flamas…

Créame que es admirable el espíritu de compañerismo que reina en estos grupos… Se apoyan unos a otros, si alguno de ellos se extravía, el resto se regresa para auxiliarlo…

La travesía en cuestión, se prolongó por 10 días, que no es como decir enchílame otra gorda ni mucho menos…

Estos ‘chicos’ cuyas edades fluctúan entre los cincuenta y los sesenta y tantos, iniciaron su largo viaje en Ciudad Obregón…

Llegaron al puerto de Topolobampo, en Sinaloa, y ahí abordaron el ferry, con destino a La Paz, Baja California Sur…

De La Paz devoraron la distancia hasta Guadalupe, en la merita Ruta del Vino, de la que ARTURO OLIVARES me ha hablado tantas veces…

Llegaron a Constitución, luego a Loreto, enseguida a Santa Rosalía, brincaron a San Ignacio, hasta donde por cierto llega clarísima la señal de TRIBUNA RADIO, para felicidad de su gerente LEÓN FELIPE GARCÍA…

De la Costa del Golfo de California, se desplazaron a las costas del Pacífico hasta llegar a Guerrero Negro, cuyo principal atractivo para los turistas son los avistamientos de las ballenas que en esta temporada viajan miles de kilómetros para venir a partir sus crías en este santuario en el que pueden juguetear con sus cachorros sin peligro de ser atacadas por sus depredadores, que, por increíble que parezca, si los tienen…

Después visitaron las enormes salinas, consideradas las más grandes de Baja California…

El siguiente destino, fue San Quintín y de ahí pasaron a Ensenada hasta llegar al Valle de Guadalupe…

En este punto es el quiebre para el regreso, ya en la franja continental propiamente dicha…

O sea, rodeando por Tecate, Mexicali, entrando Sonora por lo litorales del Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco y Puerto Libertad…

En el tramo hacia Hermosillo, hicieron escala en el Poblado Miguel Alemán, en la Costa hermosillense y se siguieron hasta su punto de partida, su casa paterna, Ciudad Obregón…

Habían recorrido tres mil 300 kilómetros en diez días…

¿Quiénes son algunos de estos audaces viajeros sobre ruedas?...

Aquí van nombres: RAÚL ACOSTA TAPIA, ROBERTO MONDACA, NACHO MIRANDA, GOYO CRUZ CEBALLOS, CHUCO ALDECO, MARTÍN ZAZUETA, HUGO WALDEZ, MARTÍN SAMANIEGO, ROBERTO AGUILAR, AARÓN VALLES y JAVIER SALAZAR…

Algunos dicen que Raúl Acosta dejó a su entrañable caballo ‘El Machaco’ por una moto… ¿Será?...

Es todo.

Le abrazo.

