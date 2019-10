Caso del arrogante maestro del CBTIS 188 de Cajeme: ¿fuego amigo al interior de Morena?

AHORA YA PUEDO DECIRLO sin caer en remordimientos. La historia de la periodista del portal Sin Embargo.com no me hubiese llamado la atención de no ser porque el personaje central de su relato es un joven cajemense, maestro de inglés y perteneciente a una familia de por acá, tal vez de Pueblo Yaqui.

Normalmente esas historias no las traigo a colación en estos Rumbos. Me parecen asuntos delicados que, de equivocarse en el tratamiento que se les dé pueden arruinarle la vida a una persona inocente.

Y así se lo hice saber a un amigo.

“En esas cosas no me meto”, le advertí.

Luego le expliqué que la periodista fue demasiado cruel con el joven paisano, militantes de Morena, a quien mencionan como exvicepresidente de Morena en el Comité Municipal obregonense.

No hablaría de esa cuestión, concluí.

Pero al día siguiente empezó a ser mencionado el caso en los medios electrónicos de la capital del país. Primero fue en Milenio Televisión. Después en Telefórmula. Posteriormente en Televisa.

Y ayer, en prácticamente todos los periódicos de la Ciudad de México y del interior del país.

La foto del cónsul en Las Vegas estaba en las redes sociales, en los periódicos, en la tele.

Y su nombre se hizo conocido de inmediato.

Su expediente, que por cierto no aparecía en ningún juzgado, desempolvó un asunto que ocurrió hace varios años. Él tenía 24 años y la chica 14. Era su maestro de inglés.

Fue inculpado no propiamente de haberla violado sino de haber sostenido relaciones sexuales con una menor de edad. Fue un acto consensuado. El delito está clasificado como estupro.

Según la autora del reportaje, en su momento el inculpado pagó una fianza y obtuvo la libertad.

La chica habría declarado estar enamorada del muchacho y, bueno, con el tiempo se olvidó este caso.

Hasta que en Relaciones Exteriores se le confirió la responsabilidad de representar a México en la llamada ‘ciudad del pecado’, Las Vegas, Nevada.

Penoso asunto.

Pero no por ello debe dársele un tratamiento partidista. Suceden estas cosas, sean los protagonistas del partido que fuera.

El ahora excónsul, ya tiene su pesadilla. ¿Para qué el linchamiento?

Claro que el equipo de MARCELO EBRARD y el propio canciller, debieron tener más cuidado en la investigación de quienes son nombrados representantes de nuestro país en el extranjero. Es lo menos que debe de hacerse cuando se trata de una representación diplomática.

Mire usted: más allá de lo escandaloso que pueda ser este caso, es evidente que mediáticamente se le está utilizando para el golpeteo político al interior de Morena y, tal vez, más allá de sus fronteras partidistas.

Uno no puede menos que entrar en sospechas cuando periodistas como SALVADOR GARCÍA SOTO, repite constantemente el nombre del sonorense ALFONSO DURAZO MONTAÑO como el que recomendó al hoy defenestrado diplomático para el nombramiento en Relaciones Exteriores.

¿Es fuego amigo? Eso parece. Pero parece algo más que eso.

¿ENTIENDE USTED, CARO LECTOR, por qué me resistía a ocuparme de este asunto que huele mal?

Aquí en Cajeme, no fue difícil encontrar el entorno en el que, como maestro se desenvolvió por algunos años VÍCTOR ALBERTO BARRERAS CASTRO.

Laboraba en el Cbtis 188, enclavado en la colonia ‘Óscar Russo’ de Ciudad Obregón. Algunos padres de familia le recuerdan como un joven maestro muy sobrado de vanidad que solía llegar al plantel escupiendo por un colmillo. Le recuerdan conduciendo un auto bonito y caro. De carácter muy presuntuoso.

Algunos exalumnos de esa preparatoria, me comentaron que se decían cosas de él.

Que en clases, siempre hablaba de Morena, de que el país cambiaría cuando AMLO llegara a la presidencia.

Ahí en esa escuela, dos nietos míos —hombre y mujer— estudiaron la prepa.

Pero lo que de él se decía, era lo que comúnmente se dice de muchos maestros y que difícilmente se van a comprobar.

Son chismes que se escuchan y se olvidan.

En su caso, desgraciadamente, todo indica que resultó ser cierto.

Así las cosas, pues.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: PASADA LA turbulencia que dejó la gira del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR a Sonora y concretamente a las comunidades indígenas, vale la pena hacer un breve recuento sobre el resultado de esa relación armoniosa que evidentemente existe entre el presidente y la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO…

A nadie se le puede escapar que la mandataria ha logrado un acercamiento envidiable con AMLO; ahora en la gira de Sonora, ella le entregó el Proyecto Sonora en el que están representados alcaldes de todos los partidos, incluyendo a los de Morena, y de diputados igualmente de todos los partidos…

Obtuvo de AMLO el compromiso de una inversión federal de 600 millones de pesos para la presa ‘Los Pilares’… La promesa ya está ahí, solo falta que la cumpla…

Desde luego, sabemos que el horno no está para bollos, que el dinero federal está escaso porque se ha canalizado en forma ‘líquida’ hacia el asistencialismo social, así, literalmente a ‘puños’, como en los tiempos de EVITA PERÓN, en Argentina, con sus ‘descamisados’…

Ojalá que lo de la inversión de 600 millones en ‘Los Pilares’ vaya en serio pues si esto se cumple, muchas familias y la región guarijía en lo particular se verán beneficiados…

Y naturalmente, el municipio de Álamos, con música para VÍCTOR MANUEL BALDERRAMA, el cariacontecido alcalde de ese municipio…

Por cierto, uno de los pocos priístas que se salvó de la ‘quema’ en las elecciones del 1 de julio de 2018…

HABLANDO DE OTRAS COSAS, en mi breve estadía el pasado fin de semana en Guaymas, en algún momento, en charla con algunos maestros priístas, se trajo a la mesa el nombre del profesor ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, que tiene en su haber cargos de elección popular como el de diputado local, alcalde de Navojoa y diputado federal…

Onésimo ha sido un buen político, sin arrogancias, sin fatuidades, siempre el mismo, modesto, sencillo en su trato, muy amigo de sus amigos…

Como a usted consta, el tiempo pasa rápido y de pronto ya estamos en el 2021…

¿Qué le depara el destino a un buen político y a un excelente ser humano como él, en la política?...

Vienen tiempos complicados, pero no tanto como los del 2018. Esta vez, se dice, los partidos estarán mejor preparados porque ya saben —en 2018 no lo sabían— de que lado masca el chicharrón este gigante llamado Morena…

En todo caso, el tiempo lo dirá…

Y POR ÚLTIMO, DÉJEME CONTARLE que hoy la Fundación Colosio Sonora tendrá como invitado de honor al compositor MARTÍN URIETA, mientras que mañana, a eso de las 10 horas, se le tributará un homenaje póstumo a RUBÉN DUARTE CORRAL, en un acto organizado por la CNC estatal y su presidente RODOLFO JORDÁN, en la residencia familiar del ‘Patón’ Duarte… Urieta es secretario de Cultura de la CNC nacional…

Ah, casi lo olvido: por allá estarán GINES VALENZUELA, líder priísta en Guaymas, el agricultor MARCO ANTONIO LLANO ZARAGOZA, JULIÁN LUZANILLA, cenecista de pura cepa, y ALFONSO AYALA FONSECA

Es todo.

Le abrazo.

