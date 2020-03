Célida López se trepa en la bandera de la lucha contra la pandemia que ya llegó a Sonora

CÉLIDA LÓPEZ, LA CONTROVERTIDA alcaldesa de Hermosillo, ha convencido a muchos de que no es una política improvisada. Y en esto, creo que tiene razón.

Es cierto que ella no es de la izquierda. Es verdad que viene del equipo de GUILLERMO PADRÉS ELÍAS. Pero también es cierto que eso no la hace ser una mujer cuestionable pues sus antecedentes la muestran como alguien que no tiene pelos en la lengua y que dice las cosas como son.

O como ella las entiende.

Sin exagerar, esta singular alcaldesa, les lleva una ventaja formidable a sus correligionarias de Navojoa, ROSARIO QUINTERO y de Guaymas, SARA VALLE DESSENS.

Estas, se han mantenido en su condición de mediocridad como gobernantes. A Sara, no pasa día sin que regidores y medios locales, le sumen una nueva falla a la ristra de malas acciones que le persigue.

Tengo, para mí, que ni Sara ni María del Rosario, levantarán cabeza en lo que les resta del trienio.

Año y medio para ser exactos, en términos del periodo constitucional, pero muchos menos en términos de tiempos electorales y presupuestos recortados que limitan la capacidad de hacer obra a los gobernantes.

Célida se cocina aparte.

Es audaz, echada para adelante, es inteligente y sabe de lo importante de conocer los tiempos y las oportunidades.

Un botón de muestra: ella ha estado presente en la televisión a propósito del problema de la pandemia que a todos nos ha traído por la calle de la amargura.

De pronto la vemos a cuadro hablando sobre lo que se está haciendo para prevenir el contagio. ¿Y sabe qué?

Célida, como presidenta municipal, no tiene nada qué hacer en este asunto. Pero ella asume su papel de gobernante del más importante municipio de Sonora.

Por eso, digo: conoce el valor de la oportunidad.

¿Y en Cajeme?

Según veo yo las cosas, al alcalde SERGIO PABLO MARISCAL, se le ha ido el tiempo en acciones irrelevantes. Lo más comentado de él, son sus pleitos con regidores y sus exabruptos inaceptables en alguien que gobierna —o que debería gobernar— una comunidad del tamaño de Cajeme.

Desgraciadamente, se ha desperdiciado 18 meses en cosas improductivas y no se ve un futuro prometedor para el municipio.

Ni usted ni yo diríamos que Mariscal perdió el contacto con el pueblo porque como candidato tampoco se le vio algún acercamiento con la ciudadanía.

De hecho, resultó ser uno de los muchos beneficiarios de la ola lopezobradorista. A Mariscal lo llevaron al triunfo los que votaron con los ojos cerrados.

Esta situación pudo haber sido aceptada y bien vista si hubiese resultado ser un buen gobernante. No lo ha sido y con ello queda claro que no fue un hombre agradecido con el destino, que fue el que determinó ese giro en la fortuna del hoy presidente municipal de Cajeme.

¿Qué fue lo que le pasó a Sergio Pablo?

Me han dicho personas cercanas a la docencia, que es un buen académico. Que es talentoso. Luego entonces, pudo haber sido un buen alcalde. Incluso, hasta brillante.

Pero en lugar de aprovechar lo que la buena suerte le dio, sabedor de que carecía de mérito político para ganar la elección, se asumió merecedor del triunfo y se montó en su propia fantasía.

Por eso, destaca más, en el universo de Morena, Célida López. Tal vez no tanga las prendas académicas de Sergio Pablo, pero tiene más tablas políticas y más experiencia.

Y sobre todo, tiene más sentido común y congruencia.

Tal vez por esto, es que se rumora que la alcaldesa de Hermosillo, ha avanzado notablemente en sus aspiraciones políticas. En este contexto, cada vez son más los que le apuestan a que ella podría ser la candidata de Morena al Gobierno de Sonora.

Habrá que esperar. Conocer el proyecto político que ALFONSO DURAZO esté madurando con miras a los tiempos por venir.

En todo caso, el tiempo lo dirá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME CONTARLE: MI AMIGO Y colega AGUSTÍN RODRÍGUEZ LÓPEZ, me mandó un mensaje hace unos días en el que me pide que le expliqué el origen de una de las frases con las que inicia el celebrado discurso que LUIS DONALDO COLOSIO pronunció ante el 6 de marzo de 1994, siendo candidato a la presidencia de la República…

Va, pues: En la mañanera del 6 de octubre de 2019, el presidente AMLO dijo lo siguiente: “Hoy por todo el camino, de Juxtahueca a Huajuapan, nos paró la gente para entregarnos sus peticiones y saludarnos. Son muchos los problemas porque, como decía Madero, aplicando unas frases bíblicas, el ‘EL PUEBLO TIENE HAMBRE Y SED DE JUSTICIA’”…

Servido estimado Agustín…

¡OH, LA LÁ! DOÑA CUQUITA AMADO DE ARAIZA, es una observadora extraordinaria de textos. No se le pasa ningún gazapo y vaya que si alguien ha sentido ese rigor literario de mi fiel lectora, he sido precisamente yo…

Ahora ha sido un muy apreciado amigo mío el que experimentó la crítica literaria y constructiva de doña Cuquita…

¡Bienvenido al club, dilecto colega!...

Y AQUÍ, LO PROMETIDO: por primera vez en 34 años, y cuando falta un mes para el aniversario luctuoso del exgobernador de Sonora, FAUSTINO FÉLIX SERNA, quienes organizan este evento, se encuentran ante la cierta posibilidad de que se cancele el acto del 17 de abril del presente año…

Priístas que han sido amigos y fieles asistentes a estos eventos, me comentaron que todo estaba listo para la ceremonia de abril. Incluso, el orador principal sería ERNESTO GÁNDARA CAMOU, cuyo padre, don CÉSAR GÁNDARA LABORÍN, fue muy amigo de don Faustino…

Es decir, existe una relación histórica entre la familia Gándara Laborín y Camou, con las familias Félix Serna y Félix Escalante y Félix Chávez…

Seguramente no se podrá llevar a cabo por la cercanía de la fecha y por el momento crítico que enfrenta el mundo entero, incluyendo, ya confirmado, nuestra Entidad…

Mire usted: este humilde pergeñador de cuartilla, inició sus primeras colaboraciones en octubre de 1987, o sea, casi 33 años… Al siguiente año, el inolvidable FRANCISCO (Cuasi) BURGOS, que fuera hombre de confianza de don FAUSTINO FÉLIX SERNA, me pidió que le ayudara en algunos detalles del evento luctuoso del exgobernador…

No fue mucho lo que me tocó hacer pero así empecé a participar en estos homenajes hasta estos días…

¿Existe alguna posibilidad de que el 17 de abril se realice la ceremonia?...

Honestamente, yo diría que no. Sobre todo porque la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, está impulsando un programa muy interesante que tiene como fin concientizar a los ciudadanos a cuidar su propia seguridad y su salud… Se llama “Quédate en casa”, y esto implica, precisamente, no asistir a eventos o reuniones con más de diez personas…

Ciertamente Claudia está empujando fuerte este exhorto y creo que todos estamos obligados a sumarnos a este esfuerzo…

En Sonora se están tomando muy en serio las precauciones, y en mi entorno familiar lo estoy viendo: mi amada nieta SARAHÍ, pospuso su enlace eclesiástico, que sería el 28 de marzo, atendiendo las indicaciones de las autoridades….

De cualquier forma, estaré pendiente con lo del 17 de abril…

Es todo.

Le abrazo.

