Claudia, el Cuarto Informe, cuentas claras, lo que pudo lograrse, lo que falta por hacer

UNA DE LAS PRIMERAS FELICITACIONES fue la de ERNESTO GÁNDARA CAMOU, El Borrego. Textual: “Felicito a mi amiga Gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH por su informe de Trabajo y por su esfuerzo a favor de nuestro Estado, así como por su voluntad para atacar los temas pendientes que afectan a nuestra sociedad”.

Y no anda mal Ernesto.

Claudia llegó a este punto del camino sexenal bajo augurios que algunos llegaron a pronosticar como sombríos. Sin embargo, para sorpresa de pintos y colorados los nubarrones se disiparon y la entrega del documento en el Congreso del Estado, transcurrió en sana paz.

Ni marchas ni descalificaciones.

De hecho, llegó precedida de algunas encuestas que la confirmaban entre las mejores calificadas del país, con solo seis puntos porcentuales de diferencia del primer lugar en la lista.

Mejor preludio no pudo haberse presentado.

Ciertamente no todos los problemas de la Entidad se han resuelto. Y no porque ella no quiera que se resuelvan.

Como bien se sabe, hay temas pendientes en la cuatro carriles en cuyas obras el Gobierno Federal ha fallado. No ENRIQUE PEÑA NIETO. No ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

El Gobierno Federal, así, a secas.

La cuatro carriles debería de haber quedado terminada en este mes de octubre, de acuerdo con la promesa de López Obrador.

Bueno, pues no alcanzó el presupuesto y las obras se suspendieron. Mejor dicho, los trabajos de las obras.

¿Qué culpa tiene Claudia?

La Gobernadora resintió en días pasados un intento de cargarle a ella las culpas de otros. Ciertamente, ella fue quien gestionó recursos federales para satisfacer demandas añejas en los pueblos indígenas del mayo.

Lo logró. Se hicieron obras de infraestructura carretera, en vivienda y en drenaje y agua potable.

Como a usted le consta, yo recorrí esas comunidades y lo compartí con usted.

Fue al inicio del Gobierno de Claudia.

A partir de entonces, se dedicó a recorrer el Estado. Pueblo por pueblo. Cumplía así, promesas de campaña.

Hace un par de meses—o antes—recorrió los dos últimos municipios que le faltaban para acompletar los 72 que tiene Sonora.

No hay duda, señor mío, que nos corren tiempos difíciles. El Gobierno de la Cuarta Transformación asfixia económicamente a los Gobiernos Estatales. Les ha quitado sus márgenes de operación económica y los ha dejado en una precaria condición de cobradores mal pagados de la Federación.

A qué más que la verdad.

En este contexto, de la información que se ha difundido hasta hoy sobre lo que se pudo hacer y lo que no, el saldo es bueno. Más de lo esperado. Más de lo que hubiera podido pensarse.

Es incuestionable que este gobierno le ha puesto muchas ganas al rubro de la educación. Yo le he percibido y pulsado a través del Sub-Secretario de Educación Media Superior y Superior, ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO.

No porque el Profesor navojoense lo ande presumiendo por ahí, sino por mi amistad con él que me da la oportunidad de platicar eventualmente a su paso por Cajeme.

Y por la buena comunicación en el equipo del titular de la SEC, VÍCTOR GUERRERO.

En lo político, sin duda El Potrillo MIGUEL POMPA CORELLA hizo un buen trabajo de operación política. Desactivó intentos de grupos que amenazaban con estropearle a la mandataria su informe de trabajo.

A final de cuentas, todo marcha como miel sobre hojuelas.

¿La violencia?

Un hueso duro de roer.

Hasta ahora, la tan anunciada coordinación entre los niveles de Gobierno, no ha dado resultados. La policía estatal, la más confiable de todas, trabaja, con frecuencia, solitariamente. Es la que más se expone. La que ha resentido más golpes armados del crimen organizado, junto con las municipales.

Guaymas y Cajeme, han sido los principales escenarios.

Aquí falta mucho por hacer. Pero corresponde al Gobierno Federal encabezar este proyecto. No bastan las palabras. Los hechos son los que cuentan.

Claudia Pavlovich ha sido muy institucional. Muy respetuosa con el Gobierno de López Obrador. Pero ya va siendo hora que ponga los puntos sobre las íes. Tiene que hablarse con la verdad. Que el presidente entienda que un gobernador o gobernadora no podría por si solo llevar a cabo una proeza de tales dimensiones.

¿Qué conclusiones arroja el Cuarto Informe de Gobierno?

Obra Pública, por supuesto. Transparencia. Cuentas claras. Claridad en las palabras. Humildad para reconocer lo que no se ha podido lograr.

El reconocimiento que muestran las encuestas, avalan este trabajo. Con logros y sus retos no resueltos.

Así veo yo las cosas.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: ASISTÍ ayer, invitado por SALVADOR MEZA ESPINOZA, a la reunión en el Quality Inn de Ciudad Obregón, organizada por productores de trigo lo mismo del sector particular que social…

Lo confieso: pocas veces he visto un acto de tan fraternal convivencia entre agricultores privados y ejidatarios, como el de ayer…

Vino a encabezar este encuentro, el líder nacional de la CNC, ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, duranguense, exgobernador de su Estado y evidentemente un hombre muy comprometido con el tema del calentamiento global y los problemas ecológicos que enfrenta el planeta…

De hecho, Hernández Deras abrió su discurso,—improvisado, por cierto—con esta frase lapidaria: “El cambio climático llegó para quedarse”…

¡Gulp!...

Buen discurso del dirigente, aunque demasiado alejado de la raza cenecista…

Por su parte, el Secretario de Agricultura de Sonora y representante de CLAUDIA PAVLOVICH, JORGE GUZMÁN NIEVES, fue más coloquial, más llegador en cuanto a idiosincrancia campesina…

Evocó anécdotas con JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS. En aquella época el bacumense era Diputado Federal y estaba en la Comisión de Agricultura, desde cuya posición solía llamar a Jorge Guzmán para solicitare información detallada de las demandas y carencias en el Valle del Yaqui y también del Mayo, para afinar el presupuesto que se tenía que aprobar…

Esta anécdota la compararía Guzmán con lo que está ocurriendo hoy, cuando el único legislador que ha estado pendiente de estos reclamos del campo sonorense ha sido JORGE RUSSO SALIDO, Diputado Federal por Movimiento Ciudadano…

Ni hablar: al César, lo que es del César…

¿Chava Meza?...

Bien, bien. Ismael Hernández le tomó la protesta a él y a quienes le van a acompañar en esta nueva encomienda, herencia del entrañable y recordable RUBEN DUARTE CORRAL, “El Patón”… Buen discurso de Chava, salpicado también de anécdotas y ciertamente muy desenvuelto…

Estar allí me llevó a saludar a algunos viejos amigos míos, a los que mencionaré en otra columna, pues por hoy, me doy cuenta que el espacio se me ha agotado…

Y es que cuando se escribe sobre temas que nos son agradables, el tiempo “vuela”, no lo sentimos y de pronto el final ya está aquí…

Es todo.

Le abrazo.

