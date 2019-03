Claudia les ganó el micrófono...

ALGUIEN cometió el deliberado error (muy difícil que en la logística de una visita presidencial se dé una falla como esa) de no hacer mención de la gobernadora Claudia Pavlovich al momento de hacer las presentaciones de las personalidades en el presídium del acto político del presidente López Obrador, en Hermosillo. Es decir, uno de esos cerebros encargados de humillar a los gobernadores de oposición a MORENA pretendía ignorar a la anfitriona en Sonora y, de paso, abuchearla, como ha sucedido con todos los demás mandatarios. Lo vivió Javier Corral, en Chihuahua, horas antes. Pero el plan operativo del equipo cercano al presidente López Obrador encargado de esa estrategia, no tomó en cuenta que Claudia Pavlovich se les adelantaría, tomando un micrófono que pusieron en su mano y dando la bienvenida al invitado especial, preguntando primero a los miles de asistentes en el estacionamiento del gimnasio de la Universidad de Sonora: “¿Están contentos con la presencia del presidente? ¿Están contentos con los apoyos que anunciará para adultos mayores? Justo en ese momento colapsó la estrategia del abucheo contra la priísta sonorense, porque enseguida continuó hablando imponiéndole agenda al presidente: “Le encargo mucho el asunto de las tarifas eléctricas; le encargo mucho los apoyos para madres que no tienen dónde dejar a sus hijos; en Sonora se le quiere y se le respeta señor presidente. Bienvenido”. A esas alturas, se confundían las “porras” a la gobernadora con la frase “Sigue Claudia, sigue”, algunos gritos en contra de ella y el discurso laaaaargo del presidente López Obrador a quien no le quedó más remedio que responder a los puntos solicitados por la titular del Ejecutivo sonorense. Todavía, el presidente sintió que algo de abucheo funcionó en contra de Claudia cuando hizo mención de ella, pero terminó reconociéndola al señalar: “Aunque no les cuadre, las campañas han quedado atrás y la cuarta transformación también incluye la reconciliación; ahora hay un solo partido: México”. El presidente se comprometió a respetar el subsidio para las tarifas eléctricas que han sido consideradas tipo 1-F por las gestiones de la gobernadora y en todo el Estado en los últimos tres años y reiteró que la carretera de Cuatro Carriles de Estación Don a Nogales se terminaría para el mes de Mayo.

EL TEXTO de algunas columnas políticas en la Ciudad de México, siempre listas para contener el texto del abucheo contra el gobernador visitado por López Obrador en cada entidad, debió cambiarse en el caso de la mandataria sonorense… La gobernadora Pavlovich recibió reconocimientos de los analistas respecto a su participación ante el presidente y cómo se adelantó a la estrategia del abucheo con gente de MORENA acarreada en los actos públicos… La clásica “Templo Mayor” del diario Reforma, estuvo de acuerdo con la sorpresiva actitud de Claudia y reporteros y columnistas como Alberto Morales, de El Universal, Alejandro Lelo de Larrea y Zedryk Rasel, de Reforma, establecieron la precisión de la diferencia favorable con la que trató el presidente López Obrador a la titular del Poder Ejecutivo sonorense. EN ESTA gira presidencial en Hermosillo quedaron expuestos a las redes sociales varios aspectos, por la sencilla razón de que todos los que quisieron y pudieron tomar videos, lo hicieron y los subieron a las distintas plataformas… La intención de dejar atrás a la gobernadora se vivió desde los minutos posteriores a la llegada del presidente López Obrador al Aeropuerto Internacional “Ignacio Pesqueira” de la capital sonorense… Jamás se separaron del distinguido visitante dos personas que no permitieron a nadie acercarse al presidente… No fueron pocos los que dejaron testimonio del abandono de asistentes al acto en terrenos de la Universidad de Sonora, exactamente en los momentos en que el presidente de la República hacía uso de la palabra… Esto debió ser registrado por Alfonso Durazo Montaño, el sonorense más poderoso en el gabinete lópezobradorista, si sus pretensiones rumbo al 2021 han sido reforzadas… Tampoco se ocultó el rostro contrariado del delegado en Sonora para programas sociales de la Cuarta Transformación, Jorge Taddei Bringas… Quizá y eso haya influído para no volver a aparecer en esta gira… Ayer domingo por la mañana, un nutrido grupo de amigos y simpatizantes acudieron a despedir al presidente López al aeropuerto, ya que continuó con su gira a Baja California… Taddei ya no apareció.