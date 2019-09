Coalición conyugal entre Morena y PAN en Baja California; Marina del Pilar Ávila, alcaldesa electa de Mexicali, casa con el exdiputado panista Carlos Torres + Por un marco regulatorio al ejercicio periodístico

En días pasados tuvo lugar en Mexicali, Baja California una boda que, de no ser por los nombres de los contrayentes, hubiera sido una más de las miles que se celebran en el país y no estuviera levantando el polvaredón y los mil y un comentarios que se seguirán escuchando de aquí a noviembre que esté tomando posesión el ahora gobernador electo de esa entidad, el empresario Jaime Bonilla a quien por cierto no se le vió entre los invitados.

Y qué tiene qué ver Bonilla en este bodorrio que sin duda, es la boda del año en Baja California, ¿se estará preguntando el abusado lector?

Bueno, tu no estás para saberlo, pero hay quien asegura que la novia del cuento podría ser quien releve en el cargo a Bonilla una vez que este deje el cargo apenas iniciado su periodo para irse al gabinete de López Obrador.

--Ah, chin…, sigo sin entender, se dirá el intrigado lector que sigue sin saber los nombres de los felices desposados.

Bueno, descórrese el velo:

Ella es la alcaldesa electa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmedo, quien llega al cargo bajo las siglas de Morena y el afortunado no es otro que el exdiputado local, por el PAN, quien participó en el cochupo en el que se reformó la ley, al cuarto para las doce, para que Bonilla gobierne por cinco y no dos años, como había sido lo acordado antes de las elecciones a efecto, se sigue diciendo, de empatar las elecciones de la entidad con las elecciones federales del próximo 2021; Carlos Torres Torres.

Pero no paran aquí las sorpresas:

Ocurre que según las versiones que se escuchan en tierras cachanias, la referida unión conyugal está más arreglada que las peleas del Canelo y sus contrincantes o aquellas que armaba aquí en Cajeme el profe Navarro en donde nada más ganaban tres; el púgil que ‘perdía’ el match, el manager de este y naturalmente el empresario boxistico, en este caso, el profe Navarro.

Para los que apuntan, Carlos Torres va por su segundo matrimonio. La primera vez lo hizo el 20 de julio de 2009, esto es, apenas ocho años atrás, sarao que tuvo lugar en en el hotel Coral de Ensenada, con Vanessa Morrisón y su padrino fue nada menos que el comandante ‘Borolas’, Felipe Calderón, siendo jefe del ejecutivo federal.

Para el año siguiente, con todo el apoyo de ‘Borolas’ y el Gobierno Federal, Carlos Torres buscó la alcaldía de Tijuana, pero hizo tan pésima campaña que perdió ante el empresario priísta Carlos Bustamante Anchondo, dueño, para más señas de Las Torres, Grand Hotel de la otrora coqueta Tijuana.

Ella, por su parte ya fue diputada federal y es madre de una niña que por estas fechas andará en los cinco años de edad.

Volviendo con don Carlos Torres, no se quedará con su cargo en automático de primer damo, sino que, según lo anunciado en semanas anteriores, será el encargado de remodelar el centro de la ciudad capital con importantes inversiones que en forma bipartita estarán haciendo el Estado y el municipio.

Por lo pronto y en calidad de mientras, ¡¡qué vivan los novios!!

FIERRITOS EN LA LUMBRE…

Este jueves 19 de septiembre acudí a una invitación que hiciera a todos los medios de comunicación la senadora Lilly Téllez, con la cual platicamos largo y tendido y, como colega que es al fin, hubo algunos momentos que dejamos libretas y micrófonos de lado para platicar con la colega y amiga. En uno de esos espacios, y en ocasión de que se mencionó el tema de que en los tiempos actuales, dada la era digital y el internet, cualquiera que le da por hacer comentarios a través del ‘feis’ o teniendo un celular a su alcance, se dice periodista, yo aproveché la oportunidad para insistir en lo que he pedido siempre; que en aras de dignificar tan noble profesión se establezca un marco regulatorio al igual que ocurre con la mayoría de las profesiones (colegios de médicos, de abogados, de arquitectos, de ingenieros, civiles y agrónomos, contadores públicos y hasta de chamanes), con el único fin de saber quién es quién.

Quién sí cumple, quién si llena los requisitos, tanto en capacidad, experiencia y nivel académico.

Ojo, no para regular la libertad de expresión, derecho inalienable y fundamental del ser humano, mal aprovechada precisamente por aquellos advenedizos, la mayoría de las veces, que confunden la libertad con el libertinaje y medran, no trabajan, ni viven del periodismo.