Comparece fiscal… Notaría… Gira Ricardo y Ernesto

Esta semana compareció ante el Congreso la fiscal Claudia Indira Contreras, para dar un informe del estado que guarda su dependencia, lo cual para balancear, comentaré lo que creo es lo bueno, lo malo y lo peor que viene en materia de Procuración de Justicia.

LO BUENO

Considero que la creación a partir de enero del Laboratorio de Inteligencia Científica Forense, equipado con tecnología de punta, es de los mejores logros que se han dado.

Hay más presuntos delincuentes sujetos a proceso, hay más detenciones legales, una mejor Procuración de Justicia con perspectiva de género, se hace más con todo y falta de ministerios públicos, no hay recursos, entre otras cosas y ponderó la fiscal, los buenos lugares que guarda la entidad en varios rubros, segundo lugar en esto, tercero en aquello etc.

LO MALO

Reconoció la fiscal Contreras, el alto impacto que hay en la sociedad los homicidios dolosos y que son irreversibles y aquí es donde entra el detalle, todo la numeralia positiva a ojos y escrutinio de la gente, se cae ante tantos crímenes; ajustes de cuentas, muerte de inocentes y hasta muerte de policías, van 19 de diferentes corporaciones.

Vean nomás lo sucedido esta semana, ya van dos emboscadas a policías estatales, muertos, heridos y lo de San Carlos, aparte un duro golpe al turismo, es de imaginar que gente abandonó el balneario y posibilidad de cancelaciones.

En Cajeme, siguen las ejecuciones, en fin, no cede la violencia y el riesgo de que gente inocente siga cayendo en fuegos cruzados, porque la delincuencia organizada ha roto con códigos en cualquier lugar y hora atacan, no importando quien este.

LO BUENO

Lo sucedido en San Luis, donde un Policía Municipal abatió a una persona defendiéndose, ya que el agresor traía cuchillo, mostró la falta de capacitación, el Policía disparó todas las balas, retrocediendo, ahí está el video que se hizo viral.

LO PEOR

Y lo peor está en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año que entra, el PEF 2020, la visión sobre seguridad, el presupuesto centralista y asistencialista del presidente Andrés Manuel López Obrador, meterá en problemas a todas las entidades del país, a sus gobiernos estatales y municipales.

Para que se den una idea, vienen menos recursos para el Fortaseg, de donde sale el dinero para equipamiento y capacitación de policías, si no modifican esto en comisiones previo a la aprobación del presupuesto, grave problema.

La iniciativa de ley del presidente, de dar ‘permiso’ para delinquir por cuestiones de pobreza, hasta por 51 mil pesos es inadmisible, pondrá en riesgo a toda la población y sectores y ya ni decir de la Ley de Extinción de dominio que se aprobó ‘te quito, y después averiguamos’ es un atentado a la libertad y derechos de ciudadanos, empresarios, que no coadyuva, desalienta, menos inversión, menos empleos y por ende, más inseguridad.

El ‘fuchi y guacala’ que señaló el presidente no se puede expresar así un jefe de Estado, no puede decir y señalar que no son anarquistas quienes hagan destrozos ¿qué le pasa?, está dando vía libre a quienes por algún ideal, hagan desmanes, lo que aprovecharan los delincuentes.

Los ataques a policía estatales en estos días las señales que emanan pueden tener varias aristas. 1) está funcionando la inteligencia, el ataque a la delincuencia. 2) se han roto pactos con la delincuencia ante la llegada de mandos militares. 3) traiciones al interior de corporaciones por parte de malos policías al servicio del crimen.

Sea cual fuere el hecho es que esto va a continuar, veremos cómo afrontan esto la fiscal Claudia Indira Contreras, el secretario de Seguridad David Anaya y comisarios.

¿Más recursos para el 2020? Quien sabe, veremos que pude hacer la gobernadora Claudia Pavlovich, con los 7 diputados federales de Morena, poco o nada se podrá hacer por seguir los ideales de su líder máximo, si no hay cambios, mal panorama para Sonora y demás entidades del país… al tiempo.

NOTARÍAS

El día de mañana se hará el primer examen en esta administración para otorgar patente de Notaría, la 112 de nueva creación, los postulantes son Bertha Valenzuela, hija de notario Gilberto Valenzuela y Cuauhtémoc Benavides, un suplente de Notaría de Guaymas, quien ya ha realizado exámenes aprobados, pero se le ha hecho por cuestiones políticas, ni a él, ni a nadie y aquí está el punto.

La administración de Guillermo Padrés, otorgó patentes a sus amigos, a sus leales, ahí tenemos el caso del hoy magistrado del Tribunal Estatal Electoral, Ernesto Muñoz Quintal ¡reprobó!, el examen y de todos modos le otorgaron Notaría y así la obtuvieron otros y ni modo que diga que miento quien fuera exsubsecretario de Gobierno Francisco ‘Palillo’ Villanueva, quien por órdenes del entonces secretario particular Agustín Rodríguez y del exsecretario de Gobierno Roberto Romero se encargaba de sentar a postulantes.

La actual administración de la gobernadora Claudia Pavlovich, ha otorgado patentes en sustitución, pasa la Notaría del padre al hijo, está en la norma, ley, tienen sus derechos, pero esto ha generado polémica, controversia y obvio desalienta a abogados.

De 115 solicitudes que solo se acerquen dos, da la idea de esto y pues a ver las reacciones ante la decisión que tomen los notarios, el nombre de la persona que la gobernadora le otorgará la patente.

Por un lado, la hija de un notario que no se duda de su capacidad y por otro, un postulante, así que interesante el resultado y mensaje sobre la decisión que se tome.

¿Deben cambiar las reglas del juego? Eso está en manos del Poder Ejecutivo, congresos.

GIRA ASPIRANTES

Interesantes las últimas giras del empresario Ricardo Bours y de Ernesto Gándara, que como todos ya sabemos, van por la gubernatura en el 2021, Ricardo por la vía independiente y Ernesto, por el PRI, si es que no quieren meter otra zancadilla, lo que sería un grave error, no tienen otra opción los tricolores, lo necesitan, no él a ellos.

RICARDO

Pero vámonos primeramente con Ricardo Bours, que de nueva cuenta hizo gira por el norte; Nogales, Cananea, Agua Prieta, Nacozari, entre otros municipios y vaya con los mensajes y posiciones que fijó ante un eventual Gobierno que encabece.

No más cortes de listones, inauguraciones de obras, que incluso quedan incompletas en algunos de los casos, señaló, al gobernante no se le debe pedir, se le debe exigir.

En cuanto al tema del agua, lo que ha dividido a dos regiones, el Yaqui y Hermosillo, señaló Ricardo, que está trabajando con especialistas sobre el tema y obvio llegado el momento, presentará el proyecto.

Para el empresario cajemense, hay solución, para ambos municipios y sector productivo, como es lo agrícola, pueden salir adelante con sus propias cuencas, interesante esto y vaya reto para futuros candidatos, como le entrarán al tema, sobre todo porque los votos de Hermosillo y Cajeme, definirán quien será el próximo gobernador.

Por lo pronto Ricardo, seguirá con sus giras, trae hándicap a favor, va por la libre en posición de criticar fue alcalde, colaboró con Eduardo, su hermano cuando fue gobernador, conoce al PRI y al sistema y en las reuniones que ha tenido y las que vengan, la gente está escuchando de él que quiere oír y Bours, no tiene empacho en decir lo que piensa, lo que hay y lo que quiere cambiar y seguramente irá subiendo de tono a como pase el tiempo y coyuntura política por venir.

ERNESTO

Ernesto Gándara anduvo de gira la semana pasada también por municipios del norte, reuniones con clase política y empresarial, creo que lo importante de esa gira se dio en Puerto Peñasco.

Ahí el ‘Borrego’ logró juntar a 4 exalcaldes, siempre han estado divididos los priístas por allá y sostuvo reunión con mujeres, sin partido, lo que da idea de lo importante es que candidatos vayan por gente sin partido, ahí está la veta importante.

Ese es el gran reto para Ernesto, porque la marca no ayuda y en sí los partidos, hay un hartazgo todavía de la sociedad y población, desafortunadamente llegó al poder un personaje que él cree es la solución, volvimos al Estado como rector de todo y a una bola de improvisados de Morena que llegaron al poder y vean lo que está sucediendo en municipios, gobiernos estatales, congresos.

Tendrá que trabajar Gándara y tejer alianzas con grupos de la sociedad civil, ahí está una de las claves, como también contener la cargada que se le viene de quienes se quieren subir al carro… y de quienes no se quieren bajar.

Este fin de semana anduvo por Arizpe, tuvo cena en el rancho de Alfonso Elías Serrano, excandidato a la gubernatura, exsenador y exfuncionario federal, obvio esto tiene su lectura y varios los invitados por ahí.

TOÑO

Antonio Astiazarán, el buen ‘Toño’ sigue con su trabajo en una plataforma muy importante y que es el futuro para Sonora y el país, el uso de Energías Limpias.

En coordinación con una conocida tienda de conveniencia trae un programa de redondeo para seguir beneficiando a familias en el pago de sus recibos de la CFE, sin lugar a dudas, un buen tiro de precisión.

Y vaya información que subió a su cuenta de red social, Toño cuenta con automóvil eléctrico y dio a conocer que cada 100 kilómetros recorridos y de acuerdo a tarifas eléctricas el costo es de ¡25! pesos o sea, ir de Hermosillo a Cajeme, cuesta 75 o 80 pesos, ida y vuelta no llega a 200 pesos. ¿No es el futuro esto?

Obvio, recibió críticas, porque un auto eléctrico hoy es caro, el uso de una nueva tecnología así lo es, al principio, como todo, pero irán bajando de precio, aunado al ahorro del bolsillo, esto ya no lo para nadie, ni AMLO; que está aferrado con plantas de carbón; con, sin él o a pesar del presidente, el uso de energía limpia ya llegó para automóviles y transporte público. ¿Nos vamos a retrasar?

Sumo para su causa a dos diputados locales del PAN, Alejandra López Noriega y Gildardo Real y seguramente se irán abriendo a favor de él más panistas que ven en él la mejor opción.

El problema para Toño, se llama la mafia en el PAN que controla Guillermo Padrés, es el titiritero y van por la candidatura para el alcalde de Peñasco, Ernesto Munro, hijo de quien supuestamente dirige el PAN, craso y grave error si hacen esto. ¿Se dejarán los panistas?

PUNTO

En qué punto y parte de este recorrido que tienen Ricardo Bours, Ernesto Gándara y Antonio Astiazarán, van a converger y ver la posibilidad de construir pactos, acuerdos, solo ellos los sabrán.

El gran reto para el 2021, es que van contra la maquinaria asistencialista del presidente que solo para el año que entra destinará 500 mil millones de pesos. ¿Qué hacer ante eso?, más las restricciones presupuestales a los 13 Estados que tendrán elecciones ese año.

Por lo pronto, ellos tres seguirán en lo suyo, trabajando y tejiendo alianzas, veremos que dice el 2020, el crecimiento que tengan, mediciones, evaluaciones y a ver que decisiones toman por el bien de Sonora, la dispersión del voto entre ellos, de asumir candidaturas, no coadyuva, pero así es la democracia, veremos cómo afrontan esto.

¿OTRA ALCALDESA?

Quien al parecer se aventó otra de las suyas fue la alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero, al entregar como terminada una obra… inconclusa, que utilizó recursos federales etiquetados por un monto de 1 millón 600 mil pesos.

Fueron conexiones de agua y drenaje para 56 casas de una comunidad, pero resulta que solo fueron conectadas 16, así que si hacemos cuentas y dividimos, pues no sale, hay malestar en la comunidad, pero alegría para bolsillos de funcionarios involucrados, así que aclaran esto o ahí va otro expediente y carpeta para la FGR.

Reitero, alcaldes de Morena, sobre todo del sur, llegaron con hambre y las consecuencias serán para la población y esperemos para ellos también, para la sociedad no quedará de otra que esperar el 2021 y con la credencial para votar, corregir el rumbo.