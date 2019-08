Con argucias legaloides, Fox deja de pagar al fisco 9 mdp+ La elección interna en el PRI fue como poner a un enfermo de terapia intensiva en la caminadora; Ramírez Marín

Vergüenza debería de darle a Vicente Fox ahora que un Tribunal Federal lo acaba de exonerar del pago de 9 millones 476 mil 303.58 pesos que debe –no debía, debe– al fisco por Impuestos Sobre la Renta, IVA y recargos y multas del ejercicio fiscal de 2015.

Los motivos que expone el Tribunal es que el SAT no podía formular el requerimiento en los términos en que los hizo de modo que al hacerlo se excedió en sus facultades legales.

En consecuencia, dice la resolución, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó dejar sin efecto el adeudo que el SAT tenía contra Fox.

Va con manzanitas:

En octubre del año pasado el SAT le notificó al orate exmandatario que de acuerdo a sus números, este tenía un adeudo con el fisco por más de nueve millones de pesos, por los conceptos arriba anotados.

El panista que el año pasado le jugó las contras a su partido y le apostó con todo al fallido candidato del PRI, José Antonio Meade quien también se halla en el ojo del huracán por aquello de la ‘Estafa Maestra’, se inconformó con dicha resolución y sus abogados encontraron la forma para escamotear esos nueve millones y plantarle un violín al erario de la nación.

Los abogados alegaron que los documentos con los que el SAT realizó el cálculo del adeudo fueron obtenidos de manera ilícita, ‘puesto que no está facultado para requerir tal información’.

Es decir, los nueve millones de pesos si se le deben al fisco, pero gracias a la chapuza y las marrullerías del ‘patriota’ expresidente estos se hicieron polvo y ahora resulta que ya no se deben nada.

Según el Tribunal que prácticamente le condonó el adeudo al de las botas dijo que los documentos con los que el SAT realizó el cálculo del adeudo fueron obtenidos de manera ilícita, puesto que no está facultado para requerir tal información, es decir, lo dispuesto por los artículos 42 fracción II Y 48 fracciones III y IV del Código Fiscal de la Federación, no se desprende que se faculte a la autoridad para requerir que los informes y documentos de la contabilidad del contribuyente sean exhibidos como se especifica en la orden de revisión de mérito.

Lo anterior, en virtud de que, ‘en la orden de revisión de gabinete de referencia, la autoridad fiscal requirió documentos a manera de papeles de trabajo con integraciones y análisis especiales’.

Total, 9 millones de pesos escamoteados al erario, gracias a las componendas y las argucias legaloides de quien se la lleva pregonando la legalidad y el combate a la corrupción.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Y cuando todavía están frescos los señalamientos que a nivel nacional han venido esparciendo a lo largo de la República los que compitieron contra Alejandro Moreno ‘Alito’, para los amigos, viene el balde de agua fría que deja caer sobre este y todo el priísmo nacional el senador por Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín al sostener que la elección interna que ganó Moreno, “fue como poner a un enfermo de terapia intensiva en una caminadora”.

¡¡Recontramadres!

De ahí que el también exdiputado haya abierto la posibilidad de que el exinvencible pueda cambiar de nombre y de colores.

¿Por qué no?, se preguntó el experimentado político y paisano de Ivonne Ortega la candidata perdedora.

En su opinión el PRI tiene que hacerse esas preguntas y enseguida criticó que la elección interna de la dirigencia nacional se hizo en un momento en que el partido no tiene dinero, con un padrón en revisión, un partido conflictuado en los Estados, Estados dijo, en los que casi desaparecieron.

Por lo que a la renuncia de su paisana, Ramírez Marín coincide con el columnista y con todos aquellos que veíamos venir una cargada de todos los gobernadores –con muy contadas excepciones, por cierto–, alcaldes y legisladores a favor de ‘Alito’.

Y con toda sinceridad ataja que en lo que respecta a esta pasada elección en la que resulta triunfador el gobernador de Campeche con licencia, “todos los candidatos a presidentes del partido sabían cuáles eran las condiciones de la elección; nadie puede llamarse sorprendido ni robado”.

Y por si quedara alguna duda de lo que se esperaba, precisa que, “la contienda se hizo con un padrón inconsistente y en un momento en el que el partido lo que buscaba era más consensos, que disensos”.

"No puedo juzgar las razones de ella (Ivonne Ortega), las respeto, creo que no, no debilita al PRI. En estos momentos que va a vivir el empuje de una dirigencia que, como sea, es con muchísimos errores que se advirtieron desde que se lanzó la convocatoria, los riesgos en el padrón, como se estaba manejando el padrón en algunos Estados y todo eso estuvo en la mesa igual para todos", dijo el colmilludo político.