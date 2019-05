Consejo Político del PRI… Ricardo mintió

El día de ayer se efectuó sesión solo para cumplir el protocolo, para integrar el “nuevo” Consejo Político del PRI, los preámbulos del mismo sucedieron en la semana, en lo que para mí alguien que conozco y aprecio me mintió al igual que a un grupo compacto de periodistas y ese fue el empresario Ricardo Mazón.

Hace unos meses Ricardo, sostuvo reunión con un grupo compacto de periodistas y ahí les señaló y les fue muy claro, que ya no tenía injerencia en el Gobierno ni en el partido y que veía como más viable a Ernesto Gándara, para ser el candidato del PRI para el 2021, entre otras cosas.

Hace un par de meses, escribí un artículo sobre la Planta Tratadora de Aguas de Cajeme, y sobre la concesión que se dio a una empresa, Solaqua, que la ha manejado por más de 20 años, que ha recibido más de 2 mil millones y en la que Mazón, aparecía como socio de esa empresa.

Ricardo, me habló y me señaló que efectivamente lo era, pero que se había desincorporado hace años, de hecho tuvo derecho de réplica en este medio y yo también lo hice en la siguiente columna.

El detalle es que cuando hablamos me dijo que estaba alejado del partido, del Gobierno y que tenía desarrollos aquí en Sonora y en otras entidades, en pocas palabras, muy ocupado en sus negocios, había entendido el mensaje de las urnas, pero al parecer no.

El pasado martes Mazón, estuvo en una reunión en las instalaciones del PRI, que no fue ni tan privada por lo visto y no fue de cortesía política, ahí se vieron lo de las lista de consejeros y el viernes se dio otro encuentro, este más social en conocido restaurante, como punto final a lo acorado en la semana.

Así pues y reiterando lo de ayer fue solo un acto protocolario, para cumplir con estatutos y ante el INE, en lo personal yo solo lamento que Ricardo, a quien aprecio, me haya mentido y si el PRI no entiende, que no entiende por lo visto, que no se puede repetir el escenario del 2018 para el 2021, pues allá ellos.

La militancia, que no las cúpulas, ya no quiere saber nada de injerencias de Mazón, ni de su compadre Manlio Fabio Beltrones, en decisiones políticas que involucren al PRI, también la sociedad ya dijo ¡basta! ¿Qué no pueden entender? Será la debacle en el 2021 y esto no lo puede permitir el dirigente Ernesto de Lucas, quien quiere un partido más “revolucionario”, que institucional, pero con viejas prácticas, pues no.

Y no olvidar está de por medio y viene un proceso muy competitivo, muy sucio de gran impacto en redes sociales, con un Gobierno Federal que irá por las 13 gubernaturas y que está de por medio el séptimo año de la gobernadora Claudia Pavlovich, quien sigue en el top de entre los mejores gobernantes, pero si se toman malas decisiones, de nada servirá la buena imagen de ella y esto no creo que ella lo permita, será cuidadosa en su salida, tanto en actos de Gobierno, como en el partido que la llevo al poder.

‘PATO’ EN EL SUR

Vino a Ciudad Obregón, en la semana previo a la asamblea de ayer en la capital, el dirigente Ernesto de Lucas, a sostener reunión con priístas, que de entrada al ver las fotos en redes sociales, vi a pocos y las mismas caras de siempre y se entiende, no hay ánimos... ni afiliación.

Y el detalle, por contactos y leyendo la crónica de mi buen amigo Mario Rivas, las cosas no pudieron estar peor, estuvo desangelada la vista con discursos del ‘Pato’ y de Andrés Rico, el de este último para preocupar, de hecho creo se debe de ir, su ciclo ya terminó y fue un desastre; y lo peor, señalado por el propio dirigente estatal, que en otro comité del sur, no los quisieron recibir, así de mal andan las cosas.

Lo dicho pues, ante lo sucedido en la capital esta semana previo a la asamblea de ayer, deben entender en el PRI que la militancia y sociedad quieren ver nuevos rostros, no más reciclajes, impulsar nuevos liderazgos, en fin veremos hasta donde da la “revolución” del ‘Pato’, que de entrada aquí en Cajeme, debe romper con el esquema de grupos que tanto daño han hecho.

PROTOCOLO

Esta semana el regidor Rodrigo Bours, anduvo por la capital, visitó la FAS, ¿motivo? Dar seguimiento a denuncias que interpuso, de las cuales no obtuvo respuesta ¡qué nuevas!, el detalle lo que hizo más ruido fue el protocolo para entrar a las oficinas, algo que yo viví y obvio mediáticamente lo golpearon por instrucciones de adentro.

Para entrar a la FAS te quitan el celular en la entrada y todo lo que puedan y luego antes de pasar a la oficina de algún MP que te vaya atender, te pegan una “cacheada”, te piden levantes brazos, abras piernas, como si fueras un delincuente, eso se me hace exagerado para un ciudadano. ¿Por qué?

Y digo que yo lo viví, porque eso que le hicieron a Rodrigo, me lo hicieron a mi cuando fui a dar seguimiento al caso del Home Port, que pedí que investigaran, del cual por cierto a las semanas me confirmaron que fue cierto la salida de más de 50 millones de pesos de la Comisión de Turismo que encabezaba Javier Tapia, en la última semana de la administración de Guillermo Padrés, para dárselos a una compañía que no había ganado la licitación de una obra que hoy está… tirada.

Pero me dijeron que como eran recursos federales tenía que interponer denuncia en la PGR. ¿Y yo por qué?, les dije, hubiera sido una pérdida de tiempo y no era mi función, aunado a que el denunciado tiene amigos y socos de peso, sobre todo en Puerto Peñasco, la FAS no es autónoma ¿O miento?

El detalle es que al ‘Pipigo’ fue por invitación pública del fiscal Odracir Espinoza y lo recibió un MP que no le dijo nada, no tuvo acceso al expediente y pues lo dejó en palmo de narices y ahora el regidor ha tomado la decisión de interponer un juicio de amparo para que la autoridad, en este caso la FAS, ya no nomás le conteste, sino resuelva ¿qué necesidad hay de esto?

¿Qué no la FAS es una institución para dar cauce a denuncias y resolución de actos de corrupción? Por lo visto no y ahí están los resultados, ¿Quién está en la cárcel? Nadie. ¿Órdenes de aprehensión? No salen ¡ah! Los amparos, la clásica y pues ya ven, hasta boda hubo en conocida hacienda que se hizo con recursos de los sonorenses, estaba asegurada y la devolvieron… una burla, no pasa nada.

Ahí tenemos para no habar de denuncias añejas que no avanzan, el caso del “Valegate” en el Ayuntamiento de Navojoa, se interpone denuncia ante la FAS, van hasta los del ISAF y hasta la fecha… ¡Nada! Igual que cientos de casos.

Vino a Ciudad Obregón y Navojoa, la presidenta de la Comisión Anticorrupción, Dolores del Río, esta semana a reuniones, para señalar que hay que crear instancias municipales para investigar. ¿Para qué?, ya hay organismos de control interno, lo que no hay es voluntad política para entrarle a la corrupción y transparencia

PACTO E IMPUNIDAD

Y a propósito de pactos e impunidad, este viernes en salón de Comisiones del Congreso, al margen de las explicaciones técnicas de Guillermo Patiño, funcionario de Oomapasc, se aprobó que el organismo se endeude aún más, hasta por 33 millones, para diferentes obras, que se necesitan, es obvio que hay problemas que hay que resolver, el problemas es a opacidad de la dependencia que viene de años, utilizada más para fines políticos, que del vital líquido.

Al aprobarse esto quedó demostrado el pacto de legisladores y regidores del PRI con el alcalde Sergio Pablo Mariscal, quienes precisamente sostuvieron reunión con el edil, los legisladores locales de Morena y PT; Ernestina Castro, Raúl Castelo y Orlando Salido, ya no están en la agenda del alcalde, es obvio que se ha fincado una nueva relación, el enlace será el diputado Luis Armando Alcalá, quien ya hizo “click” con el titular de obras Juan Carlos ‘Dagnino’ Galindo y al final todos contentos ($$$) y si alguien le entiende a esto es el Roger.

¿Cuál va a ser la reacción de Morena ante esta nueva realidad?, ya lo veremos, no creo que Ernestina Castro, ni el súper delegado Jorge Taddei, se queden de brazos cruzados, veremos que depara en los próximos meses.

Lo que es un hecho, Mariscal necesita recursos y el diputado Rogelio Díaz Brown, quieren que lo dejen tranquilo con investigaciones, veremos también la reacción a esto de los regidores Bours, Graciela Armenta y Rosendo Arrayales.

SEGURIDAD

Hace una semana y dónde menos me pudiera imaginar, tuve la oportunidad de platicar en corto unos minutos, a gusto y tranquilo con la gobernadora Claudia Pavlovich, tocamos varios temas y obvio, tiene una radiografía muy clara de lo que acontece a nivel local, regional y nacional.

Obvio le toqué el tema de seguridad en el sur y sabe perfectamente lo que pasa, y que se actuaría en consecuencia, en lo que a ella le corresponde a nivel estatal, pero importante también el papel que debe tener el Gobierno Federal.

Y cumplió, esta semana sostuvo reunión en Guaymas, municipio con serios problemas, que se suman los políticos ante la falta de capacidad y oficio de la alcaldesa Sara Valle, metida en un sinnúmero de problemas, pero ya recibió 345 millones de pesos en recursos ¿dónde están?

Bueno el detalle es que ante la presencia de mandos militares, marinos, federales, estatales, el titular de Seguridad Pública David Anaya y la fiscal Claudia Indira Contreras, se anunció la creación de una unidad para dar seguimiento a delitos patrimoniales de productores del sur de Sonora, ante nulos resultados de M.

Como ya lo hemos comentado en el Valle del Yaqui, ya están hartos de tanto robo, extorsión, ya empezaron con cobros de piso en Ciudad Obregón, y pues se trata de poner ya un freno a eso.

Celebro la buena voluntad de la gobernadora para que se dé esto y de ahí mismo, ella dio la orden al titular de Seguridad David Anaya, se trasladará aquí para sostener reuniones con productores y dirigentes empresariales y se vio incluso lo de Bácum, que les afecta.

Veremos también en las próximas semanas la llegada de los elementos de la Guardia Nacional y el aporte que haga su titular Alfonso Durazo, para paliar este problema de confrontar a la delincuencia organizada y por cierto muy claro el secretario de Gobierno Miguel Pompa, los recursos deben salir de la Federación, es asunto Federal.

Por cierto también, deberán estar atentas las autoridades a lo acontecido hace unos días, se encontró un arsenal de armas y más de 1 millón de dólares en bodega de conocida tienda de conveniencia.

¿Cómo llegó ahí? Eso compete a las autoridades, la empresa en la mejor disposición y colaborando, el detalle es que el “dueño” de eso, no debe estar contento el haber perdido eso y de seguro habrá reacciones, alguien o algunos pagarán los platos rotos. ¿Dónde? ¿A qué hora? Y es ahí donde entra el riesgo para sociedad civil, inocente, que nada tiene que ver con grupos delincuenciales y sus cosas.

SAN JUAN

El próximo mes se celebrarán, se deben de como cada año las tradicionales Fiestas de “San Juan” en Cócorit, una comunidad que se está convirtiendo en nuestro Álamos, San Miguel Allende, y a donde ya familias se están yendo a vivir incluso, y ha surgido un problema, más bien, alguien que quiere romper con esa tradición y eso no se puede permitir.

Pues con la novedad de que mí estimado Jesús Rodolfo Bours Muñoz, quiere que se cancele, porque hay mucha venta de bebida, bailes, y que hace uno que otro sus necesidades fisiológicas en la calle, entre otras etc…

Nomás imagínense por ejemplo cancelar las Fiestas del Pitic, en Hermosillo, un éxito este fin de semana, Expo de Obregón, la Fiesta a “San Judas Tadeo” la Expogan de Hermosillo o la “Pamplonada” en España, o lo que usted guste, porque a algún influyente se le antoje, incluso a la autoridad.

Las Fiestas Tradicionales, sino del pueblo y para el pueblo, así que está muy equivocado Bours Muñoz, si cree que puede cancelar eso, espero que alguien lo haga entrar en razón y por ningún motivo el alcalde Sergio Pablo Mariscal, debe permitir que se cancele o que se limiten actividades, para eso está la autoridad para que la fiesta se lleve en paz y tranquilidad.

VAN POR TIERRA Y AGUA

Lo he comentado y se los he advertido a productores, la “4T” el presidente Andrés Manuel López Obrador, va por un cambio en el régimen de tenencia de la tierra y por el control del agua.

Esta semana estuve en una rueda de prensa de Petras Santos, la delegada, representante, o como se vaya llamar de Sedatu, ahora que se supone ya no hay delegados y ahí dio a conocer algo que debe poner en alerta a productores, ganaderos.

Señaló Santos, aunque no dio nombres que supuestamente hay terrenos nacionales en propiedad de privados y que hubo corrupción, que hay expedientes y miles de hectáreas en situación irregular, y es obvio que quieren ir por ellas.

Que hay una situación irregular, es algo que deberán mostrar y probar, yo le comenté y pregunté sobre lo sucedido hace unas semanas en Sinaloa, donde quisieron invadir predios y fueren sacados.

Le comenté sobre lo sucedido en el 76 en el Valle del Yaqui, y el activismo que se traen Bernabé Arana, Alfonso Valenzuela, Fausto León Uriarte, en andar alborotando gente y lejos de cuestionar eso, respondió que ella como activista que era, estuvo en el Yaqui, en esos aciagos tiempos, en pocas palabras, como que defiende la cauda.

Por otro lado la Cámara de Diputados, organizó ya foros en ciudades de entidades del país, en Sonora será en Hermosillo, el 2 de agosto, con el foro denominado “Construcción de una nueva Ley de Aguas Nacionales”.

¿Saben qué es esto?, es solo cuerpear y dar forma a lo que se viene, van por los distritos de Agua, que es como el dinero, el que lo controla, lo tiene todo; y después se vendrá lo del cambio de régimen en tenencia de la tierra… al tiempo.