Convocan a burócratas a trabajar hasta los domingos; se les puso el cuero de gallina

En el aire; la designación del alcalde de Bácum y el diputado presidente de la Comisión Permanente

Independientemente de que ya hay algunos frentes abiertos por parte del Gobierno Federal y la Cuarta Transformación, con fecha de ayer se acaba de abrir otro más, con la diferencia de que, el tal frente en cuestión, parafraseando al desaparecido canta autor Facundo Cabral, es tan grande, pero tan grande, que hasta eligen al presidente de la República, aunque, para ser francos, el cantante de ‘No soy de aquí, ni soy de allá’, se refería al enorme frente de pen… dencieros naylon prontas que nunca faltan.

En este caso, el tabasqueño se refiere al enorme frente compuesto por los miles y miles de burócratas de los tres niveles de Gobierno a los que les habrá caído como frío balde de agua la noticia que dio ayer en su mañanera el presidente y que tiene que ver con que ahora sí tendrán la oportunidad de devengar el sueldo como Dios manda.

Ocurre que, de acuerdo a la Nueva Ley de Austeridad Republicana que se avecina y que ya está en discusión, se plantean una serie de medidas que les ha puesto los pelos de punta a más de cuatro amantes de la hueva y distinguidos miembros de la aviación, de esos que cobran sin trabajar.

De inicio, se propone acabar con la serie de abusos y prácticas con los que el erario se estará ahorrando, de entrada, cerca de más de cuatro mil millones de pesos al año, por lo que se acaba con las pólizas de seguro privado para estos y sus aquellitas, pagos de telefonía, viáticos de ida y vuelta y por supuesto, vales de gasolina a diestra y siniestra y lo “pior”:

Ahora tendrán que trabajar hasta los sábados y en un descuido, hasta los domingos, según propone el hombre que a propuesta suya, se acaba de poner fin, también, a otro de los grandes abusos, saqueos oficiales y con licencia, para acabar pronto, como era la llamada “partida secreta” del presidente de la República, de la que el inquilino sexenal de Los Pinos, había venido operando a su antojo y sin tener que darle cuentas a nadie.

Entrevistado al respecto, López Obrador les advirtió ayer que, para empezar, es un privilegio participar en la Cuarta Transformación por lo que los instó a trabajar, “si se puede hasta los domingos” ya que no existe un trabajo más satisfactorio, les dijo, que servir al prójimo, aunque se gane poco y se trabaje mucho.

Ya encarrerado, el orgullo de Macuspana nos recordó a los mexicanos cómo eran las cosas hasta finales de noviembre pasado:

Un gran despilfarro en donde se utilizaban los aviones hasta para traer mercancía de contrabando --remember el caso del entonces senador, Ricardo Gamboa Pascoe, yerno de Fidel Velázquez, quien después de regresar de un viaje al extranjero fue captado con un fuerte cargamento de contrabando, viajando ni más ni menos que en el avión presidencial, avalado y cobijado, por supuesto, por el mismísimo presidente de la República de por esos años, Miguel de la Madrid--.

Viajes como ese, de tours y de vacaciones, fueron constantes por legisladores y funcionarios federales, costeados en todo momento con el dinero de los mexicanos, sin contar que encima de ello, se violaba la ley abiertamente porque los impuestos que pagaba usted, era lo que pagaban nuestros ilustres legisladores y funcionarios de primer nivel o del círculo cercano al Tlatoani en turno.

En los tiempos de Peña Nieto, para no ir muy lejos, fueron las hijas de este y de la ‘Gaviota’ las que más disfrutaban de los aviones presidenciales, el último de los casos, ampliamente difundida por los medios, fue el caso de que se hizo traer, a bordo del avión presidencial, ese mismo que ya ha sido puesto en venta, ni más ni menos que a un especialista en tatuajes de corte internacional para las hijas fifí de la pareja presidencial.

Otra espécimen que habrá de acabarse también, son las bandadas de asesores con los que contaban tanto los funcionarios públicos como la casa presidencial en la que había de todo; en comunicación, en asuntos administrativos y contables, asuntos hacendarios y aunque parezca broma, hasta manicuristas y peinadoras.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… En todo un caso para la araña se ha convertido el llevado y traído asunto de la Alcaldía de Bácum. Ahora resulta que la tal “ratificación” que acaba de ocurrir en el caso del alcalde substituto Villanueva Gaxiola, está más chueca que un cigüeñal por lo que se tendrá que reponer el acto en el que los ediles le dieron el visto bueno a quien fuera el secretario del Ayuntamiento.

Y es que, de acuerdo a los que le entienden a este entuerto en que se ha convertido el caso, el cabildo, los regidores, pues, no actuaron conforme a derecho en un acto que, para empezar, no tenía por qué estar presente un notario público, sino más bien, un representante del Congreso del Estado, para que diera fe si el procedimiento que se estaba realizando en domingo y en donde no estaba la mayoría de los regidores era o no legal.

El caso es que ya los diputados, con todo y que andan ocupados en su gresca, determinaron que así no se hacen las cosas por lo que se tendrá que reponer el proceso.

Como quien dice, para atrás los filders.

Otra pregunta que está en el aire:

¿Qué va a pasar en el caso del diputado Luis Mario Rivera quien supuestamente, de hecho, ya fue electo como presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado?

Por lo pronto, él ya dijo que no está dispuesto a renunciar, por más que, de derecho, según los diputados morenistas, este no ha rendido protesta como tal al haberse declarado un receso por la todavía presidenta del Congreso del mes de abril, María Dolores del Río quien según sus propias palabras de suspendió la sesión del pasado jueves, por tiempo indefinido lo que se entiende que la elección de Rivera queda en el aire.

Que conteste la ciencia.

