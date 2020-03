Coronavirus… Cierra North Collect, pero llegan ¡3!… Destape

Creo imposible estar ajeno y no comentar lo que inminentemente llegará a Sonora, el coronavirus que ya está creando psicosis en el mundo, donde gobiernos, empresas, están tomando medidas y aquí el Gobierno Federal, el presidente con mucha laxitud y lo peor que el mandatario hace referencia a “conservadores y liberales” en este tema, y no sé qué va a pasar cuando entre de lleno, no hay medicinas en hospitales, ni para niños con cáncer etc… panorama muy difícil se viene para nuestro país y AMLO no le está dando la lectura correspondiente.

Aquí en Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich, junto al secretario de Salud Enrique Claussen, reuniones diarias, monitoreando y tomando las medidas necesarias para intentar paliar, contener el problema que se viene; por lo pronto se van a canalizar recursos estatales extraordinarios, acciones y medidas en aeropuertos, centrales de autobuses, puertos, frontera norte, sur de la entidad y seguramente se hará lo necesario.

Y pues nosotros, la ciudadanía a tomar medidas preventivas y hacer caso a las indicaciones de autoridades de salud; mucha higiene personal, lavado de manos continuos, reforzar sistema inmunológico con vitaminas, cítricos, lo que sea necesario, y tomar calma.

Lo que viene, que ocupa y preocupa es la fase 2, el ejemplo ya lo puso el Tec de Monterrey, se han cancelado las clases presenciales y se llevarán en “línea”. ¿Qué harán las empresas cuando entre esto? ¿Un empleado de una línea de producción donde laboren cientos que se infecte? ¿Demás universidades? ¿Qué pasará con eventos masivos? Veremos qué acciones y decisiones toman organismos empresariales y la misma gobernadora Pavlovich, en las próximas semanas.

¡OTRAS EMPRESAS!

Es increíble e inadmisible en diciembre Oomapasc cancela el contrato a la empresa “fantasma” North Collect, por no cumplir los objetivos, recuperar la cartera, pero si le metieron facturas de comisiones millonarias, hace unas semanas lanzaron un programa para que la gente se acercara a pagar y se pusiera al corriente, o sea vuelta a la normalidad y trabajar con el personal asignado a la dependencia.

Pero ahora resulta que se puso peor la cosa, sin decir agua viene, y en un acto de simulación el director Guillermo Patiño, anunció la llegada de no una, sino de ¡3 empresas!, para lo mismo y dizque para cortes del servicio.

Estas son las empresas que ahora les adjudicaron contratos; Goo Bussines (Puebla), SRC Soluciones para Control de Recursos (Monterrey), la tierra de la mano que mece la cuna, José Carlos Galindo y Startimex Sapi (Ciudad de México) y espérense, para que se den una idea de cómo arman sus trapacerías, ya hay asignado un presupuesto de ¡24! Millones para pagarles, hagan o hagan la chamba o simulen, el descaro total.

Guillermo Patiño, mintió, argumentó que se hizo la licitación respectiva y que se publicó en un medio… y regidores, todo el Cabildo ni enterados y que se publicó en estrados del Ayuntamiento… pero ya estaba asignado ¿cómo se enteraron las empresas? ¿Cuántos días se publicó? ¿Por qué en uno solo? Era nacional o de pérdida en demás medios estatales, una vil simulación pues, otro engaño, fallas en el procedimiento de nuevo, obvio esto lo hice llegar ya a la FAS y al fiscal Odracir Espinoza.

PAN TOMA EL CASO NORTH COLLECT

Para seguir con el tema, esta semana sostuve reunión con el diputado Gildardo Real y abogados del grupo parlamentario, quienes a partir de hoy toman el caso North Collect y harán la solicitud expedientes a la FAS, toda vez que dictamine para que el legislador presente el caso ante las comisiones correspondientes; Anticorrupción y Gobernación y que siga el procedimiento conducente, que para quien esto escribe es de juicio político y revocación de mandato para el alcalde Sergio Pablo Mariscal.

Con esto doy por concluido mi proceder como ciudadano, ahora pasa a la cancha del Congreso y si en lo personal cuando en el futuro se den reuniones en comisiones, es necesaria mi presencia y ratificaciones, mi abogado y quien me acompañará en este proceso será el licenciado Abel Murrieta.

JUICIO POLÍTICO

Esta semana en Sesión de Comisión de Gobernación en el Congreso que preside el diputado Jesús Alonso Montes Piña, regidores de Navojoa, ratificaron denuncia contra la alcaldesa Rosario Quintero, que tendrá 10 días hábiles para presentar su defensa, puede ir ella o mandar un representante legal, obvio creo debe ser ella misma de lo contrario estaría mandando una mala señal.

Y tiene que ser abogado externo, no puede ser el jurídico del Ayuntamiento, aquí el punto y relevante es que Montes Piña, pertenece al mismo partido, PES que llevó a Quintero a la alcaldía y él ya señaló hace unos meses, es mi amiga, pero no seré tapadera, si están comprobado los desvíos, actuará en consecuencia.

Quien se vio patético en esa sesión fue el diputado por Cajeme, Raúl ‘Pollo’ Castelo, argumentando en defensa de la alcaldesa, que lo importante es la “Reconciliación política”. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso con supuestos actos de corrupción y desvío de recurso?

Y quien lo vino a decir, un personaje que en el sexenio de Guillermo Padrés, bajo recursos millonarios a “fondo perdido” para una supuesta asociación ganadera que presidía, llegó a Morena y se purificó como muchos.

SARA VALLE Y SUS CUENTAS

Hubo un alcalde de La Colorada, Mario Moreno, en la época de Samuel Ocaña, como gobernador, el día de su informe en septiembre, simplemente dijo; “les informo que todo lo que entró, salió” y dio por terminado el acto y agarraron la fiesta todo el día y no hubo ni grito esa noche.

Sacó a colación esto porque esta semana la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle, informó lo mismo en relación a las Fiestas del Carnaval, nomás le faltó decir que tuvo que poner de su bolsa.

Vi las fotos del acto donde dio a conocer cifras y las de los funcionarios que la acompañaron, sus caras lo decían todo, un especialista en lenguaje corporal hubiera dado cuenta de que estaba mintiendo, lo más factible, las cuentas no cuadran, pero en fin así ha sido el sello de ella y de quien le opera todo desde la capital, Santiago García.

Y para terminar de tener una pésima semana, 5 regidores de Morena, le dieron la espalda y que bueno, al “negocio” que se traía de concesionar a 15 años el alumbrado público, un contrato de 180 millones, que hubiera sido una dura carga de deuda para el Ayuntamiento, pero ‘pingüe’ ganancia para ella por la respectiva ‘mochada’ que todo para indicar se le fue y reaccionó airada al cancelar el lugar para un evento del diputado, Heriberto Aguilar, cual si fuera el culpable.

Los regidores de Morena, no se mandan solos, obvio recibieron instrucción de Hermosillo, o la Ciudad de México, el proyecto 2021 se está desfondando en el sur con el pésimo ejercicio de gobierno de ella, Mariscal y Quintero.

DESTAPE

Esta semana en el Salón Colosio del PRI, el director del Isssteson, Pedro Ángel Contreras, dio una charla, conferencia sobre la situación de la dependencia, régimen de pensiones y de su labor de estabilizar la situación financiera, es su especialidad, a pesar de cómo la administración de Guillermo Padrés, técnicamente la dejó en quiebra.

Pero todo pasó a segundo plano cuando a pregunta expresa de un periodista “anunció” llegado el momento que buscará la candidatura del PRI al gobierno, candidatura que virtualmente se supone, tiene en la bolsa Ernesto Gándara Camou, el más posicionado de todos y con amplia ventaja.

Obviamente ante tal anuncio contacte al dirigente del PRI, Ernesto de Lucas y le pregunté “¿de qué se trata esto?”, y me respondió “las puertas del partido están abiertas para todos”, dicho en otras palabras, él y el CDE nada tienen que ver con lo que dijo Contreras, y otro que salga.

Ante esto, porque obviamente para este caso y este tipo de declaraciones, Contreras, no se manda solo, ¿quién o quienes detrás de esto? Cuando el tricolor ya tiene lista su mejor carta.

Es obvio ante este destape que Ernesto Gándara, sabe bien el fondo de esto y lo que intentarán hacerle, el detalle es que el ‘Borrego’, ya lo señaló hace tiempo… con el PRI, sin el PRI, o a pesar del PRI él será candidato a la gubernatura, es su última oportunidad, está posicionado y no la dejará ir.

Con respecto al anuncio de Pedro Ángel, de ya anunciar formalmente su aspiración por ética y equidad política, deberá de separase del cargo en las próximas semanas, ya hizo anuncio, nada de que si se dan las condiciones, entonces a partir de ahora estará usando su puesto, indirectamente, para intentar posicionarse, como plataforma.

Señaló Pedro Ángel, que le cargó la maleta a Luis Donaldo Colosio, que fue discípulo de él y que es amigo de Ernesto Gándara, entonces por esto mismo y por equidad deberá renunciar, formar equipo y recorrer municipios en las mismas condiciones del ‘Borrego’.

La gobernadora Claudia Pavlovich, quien se ha mantenido al margen y sabe lo que es esto y lo que viene, lo ha reiterado en entrevistas, funcionario de mi gobierno que anuncie aspiraciones, debe separarse del cargo y esto fue lo que sucedió en el salón Colosio, un destape.

RICARDO, TOÑO

Y mientras a Ernesto Gándara, le quieren hacer bolas el engrudo, esta semana el virtual candidato del MC, Ricardo Bours, tuvo otra semana productiva que sostuvo en Hermosillo, reunión con 90 mujeres, quienes fueron convocadas por Celina Russo.

Por cierto, este acto en una semana que tuvo que ver con festejos y protestas en el Día Internacional de la Mujer, fue motivo para que la “chairiza” cuestionaran el encuentro y de que como era posible que Bours, hablara de cómo debe ser la mujer sonorense.

Primeramente, fue un evento organizado por Celina, evento privado, no público y fue una buena dinámica e interacción la que hubo entre las damas presentes y Bours Castelo y no precisamente de cómo deben ser, pero desvirtúan las cosas, intentan golpear, buena señal para Ricardo, porque denota que avanza y les cala.

Y mi buen Toño Astiazarán, anduvo por aquí con su plataforma Energía Limpia, sumando a más familias y demostrando en recibos de CFE y gente dando constancia de ahorros.

Sostuvo reuniones con panistas, el comité que preside, Carlos ‘Kala’ Castro y un detalle que no puede pasar desapercibido, está siendo acompañado a todos los eventos cuando viene a Cajeme, por René Arturo Rodríguez, no lo pierdan de vista.

Previo a su visita a Ciudad Obregón, Toño, sostuvo reunión con estudiantes de la Unison, hablando sobre el impacto ambiental y lo que se viene en el futuro nomás para que se den una idea, para el 2030, lo que usted verá en la sala de exhibición de agencias de automóviles serán puros modelos eléctricos y AMLO, construyendo una refinería en Tabasco, que costará ¡12 mil millones de USD! Cuando bien puede refinar gasolinas en Texas o California, como lo hace Petrobras, la petrolera de Brasil y nosotros estamos en la frontera.

JALISCO Y SUFRAGIO

Esta semana subí un video y me contactaron un par de empresarios de la calle Jalisco, preocupados, molestos, enojados, por el estado en que quedó una obra que acabaría con problemas y solucionaría problemas para beneficio de los cajemenses, entre ellos, no más inundaciones en paso a desnivel del PO… pues nada de eso, las cosas seguirán igual o peor.

La obra que dejó tirada una constructora de Puebla, Esna cuyo propietario es Edgar Nava García, se la adjudicaron de manera directa, valor del contrato, 400 millones por las dos calles, la cual se supone tendría, aparte de carpeta de concreto; drenaje pluvial, todas las líneas, eléctricas, cable, telefonía, sería subterráneo, más rehabilitación, tubería, agua potable, drenaje y semaforización etc… y nada de eso.

Hoy la realidad es que no hay ni alumbrado, esquinas abiertas, salen los tubos, guarniciones, banquetas mal hechas, algunas a nivel de la calle, en riesgo que se inunden de agua negocios y lo más grave, por lo que pasó la pasada temporada de lluvias, lo del paso desnivel al PO sigue y seguirá igual, inundándose y eso lo tiene que hacer el municipio. ¿Ustedes creen que Galindo y Mariscal le entraran?

¿Cómo fue que se permitió esto? ¿Por qué no ha tenido problemas legales, denuncias la Constructora ESNA? Lo único que se sabe es que el director de carreteras del sexenio pasado, Óscar Callejo, quien de seguro fue el beneficiario de “moches” de esta obra y presionaba al entonces delegado en Sonora, Javier Hernández, para que le liberara recursos a pesar de no avanzar la obra, se fue a vivir a España. ¿Cuántas como estas se habrá aventado en entidades del país para irse a vivir al extranjero?

Como la mayor parte de los recursos se lo llevó la constructora poblana, quedó un remanente que se lo asignaron a la empresa Ingenieros Civiles de Adolfo Harispuru, que solo alcanzó para terminar retornos carreteros y unas pocas de banquetas salida sur… y hasta ahí.

CONTELLATION

Constellation en Mexicali, a consulta avalada por AMLO; próximo 21 y 22 de marzo, una obra a la que le han metido más de ¡mil 400 millones de USD!, y que tiene todos los permisos para dar cuenta la incertidumbre que genera este residente, una pésima señal para inversionistas, y habrá reacción de la empresa y el gobierno de Donald Trump.

¿Por qué?, porque el asunto está politizado y hace años, los mexicalenses votaran por el no, así que de gran valor lo que hizo el Gobierno de Claudia Pavlovich, Jorge Vidal, Baltasar Peral, Toño Fornés y todos los que se involucraron para apoyar, facilitar, las inversiones de Constellation en Cajeme y quizás se incremente si se cancela Mexicali.