Corre fuerte la versión de que para el 2021 en Sonora, Morena postularía a Alfonso Durazo

EN UNOS DE SUS COMENTARIOS DE 60 SEGUNDOS, JORGE MORALES BORBÓN relató que hace algún tiempo pensaba que el presidente AMLO no permitiría que su mano derecha en el área de la seguridad en el país, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, dejara esa responsabilidad para venirse a Sonora a buscar la gubernatura en el 2021.

Así pensaba el comunicador de los 60 segundos.

Pero en el decurso de este tiempo, alguien ‘ensanchó’ su visión de las cosas y ahora las ve de otra manera.

Es decir, hoy piensa diferente: Durazo sí se vendrá a Sonora a buscar la gubernatura en el 2021. Y explica por qué: AMLO no puede desatender Estados como Sonora en su esfuerzo por darle sentido y fortaleza a su proyecto transformador. Ya comprendió que la Cuarta Transformación solo será posible si cuenta con colaboradores en los Estados, que piensan como él, que estén comprometidos con el proyecto como él lo está.

En otras palabras: un Alfonso Durazo en cada entidad.

En este contexto las cosas se pondrán más difíciles si para dentro de año y medio, el presidente AMLO sigue conservando los actuales niveles de aprobación.

¡Ojo chícharo!

Como bien se sabe, en 2021 estarán en juego 15 gubernaturas. Si mis datos son correctos, de las 12 gubernaturas en poder del PRI, 8 estarán en disputa, cuatro del PAN, una independiente (Nuevo León) y la de Sinaloa, repartida entre el PRI y el Verde Ecologista.

En el caso de Sinaloa se da una cuestión muy curiosa. Ahí el PRI no es el partido fuerte, sino el Verde, con QUIRINO ORDAZ COPPEL.

¡Qué cosa, ¿no?!

A AMLO le urge derrotar a la oposición en todas las entidades en las que habrá elecciones en 2021.

Pero también necesita de los congresos locales para contar con el apoyo legislativo en las entidades a la hora de impulsar una iniciativa local.

Y por supuesto, requiere de refrendar la mayoría en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con la opinión de un amigo mío, analista muy reconocido, Durazo no tendría más opción que venirse a Sonora a buscar la gubernatura en las urnas.

Cuestionado por el columnista, mi cuate me explicó que la razón principal de que sea Durazo el que se venga a Sonora, se debe, fundamentalmente, a que es el único que puede derrotar al que le ponga la oposición.

Tal es la opinión de mi amigo.

Le pregunté por las posibilidades de los otros morenistas que se han mencionado.

“¿Ana Gabriela Guevara?, no la veo triunfando en el 2021. Carece de carisma, no tiene empatía con la gente, con el pueblo”, afirma.

--¿Y CÉLIDA LÓPEZ?

--No, para nada. En México están convencidos de que la expadrecistas no tiene posibilidades.

Pregunté, con cierta timidez, por las posibilidades de JAVIER LAMARQUE CANO.

La respuesta fue categórica: “Menos”.

Mire usted: presuponiendo que Morales tuviese razón, ¿qué tendrían que hacer los principales partidos de oposición en Sonora?

En mi opinión muy particular, en una circunstancia de esta naturaleza, más que nunca se haría necesaria una alianza entre partidos. Yo no veo otra posibilidad real de ganar la elección del 2021 en Sonora, que no sea con alianza en la que impere la honestidad personal de los aspirantes opositores y mucha humildad para saber ceder espacio a quien esté arriba en las encuestas.

¿Será posible que prive la humildad, la honestidad personal y el deseo sincero de echar abajo un proyecto populista al que cada vez le llueven más críticas en el extranjero y al interior de nuestro país?

Yo no me atrevería a hacer un pronóstico. Y es que, la verdad sea dicha, todo dependerá de cómo se conduzca la nave de la Cuarta Transformación en los próximos 18 o 20 meses.

Si ‘hace agua’, la derrota de Morena estaría asegurada. Si se mantiene a flote con cierto donaire, difícilmente podría ser humillada en las urnas.

La moneda está en el aire.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: AYER NOS REUNIMOS en la cafetería Gamma de Ciudad Obregón, cuatro viejos amigos… Nada en especial, como no sea el gusto de sabernos vivos más allá de los setentas y uno de ellos, el más jovenzuelo, de ‘apenas’ 62 años…

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ PINEDA, de 73 años y yo, (de 74), nos volvimos a ver después de mucho tiempo de no coincidir personalmente en ninguna parte. Tuvo que suceder un encuentro de excompañeros de la Administración Municipal de Bácum 1988—1991, para que mi amigo y compadre y yo nos tomáramos el cafecito en compañía de dos cuates contemporáneos: JULIÁN LUZANILLA y FRANCISCO GARCÍA CINCO…

Hernández Pineda fue alcalde de Bácum hace treinta años. Fue un magnífico presidente municipal y formó parte de una muy afamada tríada de munícipes que fueron reconocidos no solo en el Sur del Estado sino a nivel de Sonora, durante el Gobierno de RODOLFO FÉLIX VALDES…

En broma, se les acreditaba constituir el “Triángulo Dorado”, Álamos (ENRIQUE IBARRA ÁLVAREZ); Etchojoa (PELAGIO FÉLIX ESPINOZA) y Bácum (JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ PINEDA)…

En realidad, fue el ‘booms’ de los buenos alcaldes en el sur del Estado. Dígame si no: a los tres mencionados, súmele a HELIODORO SOTO RODRÍGUEZ, de Huatabampo; a ANTONIO URBINA SÁNCHEZ, de Navojoa; a JESÚS FÉLIX HOLGUÍN —la primera vez— de Cajeme; FLORENTINO LÓPEZ TAPIA, de Guaymas, y JOSÉ MARÍA MEDINA CRUZ, mejor conocido como ‘El Camarón Medina’, de Empalme…

Esta riada de buenos cuadros políticos y administrativos, surgió con el impulso del ingeniero Félix Valdés, al que, a destiempo, tengo que reconocer que fue un excelente gobernador…

Pues bien: Hernández Pineda, en cuya gestión se consiguió la aprobación para crear una secundaria en el ejido ‘Javier Mina’, que derivó posteriormente en la construcción de un Cecytes en tiempos de MANLIO FABIO BELTRONES, sacó adelante el proyecto de construir un boulevard en la cabecera municipal y la ampliación de la carretera que conecta a la calle Base con la Internacional…

Pues resulta que este domingo anterior, JLHP convocó a su casa de Bácum a la mayoría de quienes fueron sus leales colaboradores en su Administración. Nombres al desgaire: MANUEL GONZÁLEZ (El Barbitas); TITO HUGO LUNA PERALTA, ALFREDO RAMÍREZ LEYVA, MANOLO ALCÁNTAR PALOMARES, JAVIER GALINDO, VÍCTOR OLIVAS VALLES, CASTILLO VALLES, LORENZO H. RAMÍREZ, ROBERTO MARTÍNEZ LEYVA, JOSÉ MENDOZA ENCINAS y ALBERTO HERRERA…

Igualmente, MARTHA PERALTA, CARLOS SERRANO BRINGAS, ANA LEYVA GARCÍA, MARIO VEGA HERNÁNDEZ, FRANCISCO ESCALANTE, BENIGNO VEGA, JAVIER TORRES VALENZUELA, MARISA VILLEGAS VERDUGO, y los que faltaron…

JULIÁN LUZANILLA asistió en calidad de invitado especial y como un gran gestor para el municipio en sus tiempos de dirigente estatal de la entonces influyente CNC estatal en Sonora…

Caray, cómo se pasa la vida tan callando, que diría el poeta…

Es todo.

Le abrazo.

