Cuando la perra es brava; manda Muñoz Ledo a sus colegas diputados a chiflar a su máuser + Se invierten los tiempos; antes mandaban, ahora los mandan por la ruta más corta, derechito a…

En el recinto legislativo de la Cámara de Diputados, además de ser reconocida como la ‘Casa del Pueblo’ en donde se supone, estamos representados todos los mexicanos, nos guste o no la política, al menos en el papel, así es y así ha sido como era en un principio, se ha vivido toda suerte de acontecimientos, desde maratónicos informes con horas y horas de larguísimos ‘mensajes’ diputados que se disfrazan de ‘cochis’, sin que les cueste mucho el esfuerzo, insultos y hasta pervertidas señales en las que claramente se advierte que el diputado en cuestión acababa de pasar al pueblo por las armas.

Esta última, por cierto, hasta nuestros días, se conoce como la ‘roqueseñal’, porque precisamente la obsena seña es autoría del diputado Humberto Roque Villanueva que por esos días cobraba como dirigente del PRI nacional y como diputado federal.

Tú no estás para saberlo, inocente lector, pero la rapaz muestra que exhibió al diputado como un tipo carente de educación y de respeto al pueblo de México, se dio en ocasión de que por esos días, el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari nos había ‘obsequiado’ un aumento del IVA que del 10 pasó al 15 por ciento.

Traducida que fue la ‘roqueseñal’, por algunos discutidos miembros de la Cosa Nostra y el arrabal nacional, lo que Roque Villanueva quiso decir en esos momentos es que el Gobierno Federal hizo gala de su virilidad para, sin aceite y sin remordimiento alguno, hacerlo pasar a uno por tan avieso trance en el que apenas hubo tiempo para tragar saliva.

Y lo mismo ocurre en los congresos estatales en donde, como es el caso en ambas cámaras del país (la de diputados y senadores), también existe la rancia costumbre en donde uno, o dos, no más, son y han sido de siempre los que palomean a quien sí y quien no, irán como candidatos ya sea como diputados, locales o federales y a las diversas senadurías y alcaldías que forman parte de este nuestro sistema republicano y hasta democrático, faltaba más.

A Vicente Fox, por cierto, le ha tocado escenificar y vivir dos hechos por demás ridículos que lo muestran, primero, como un tipo vulgar, sin respeto a la institución que representa el recinto legislativo y después, --el carma es c… cuando se decide a cobrar venganza-- como uno de los presidentes más ninguneados por el pleno del Congreso de la Unión.

En el primero de los casos, se dio en los momentos en que Carlos Salinas de Gortari rendía su Primer Informe de Gobierno y el diputado Fox se paró de su curul para interpelarlo, pero portando unas orejas de burro.

Años después vendría la ocasión para que el pueblo, a través de sus diputados, le cobrara cara la afrenta que le hizo pasar a Salinas y de reprobar su pésimo paso por Los Pinos.

Para decirlo suscintamente y sin más préambulos, una comisión de diputados se plantó en la puerta principal del Palacio de San Lázaro, donde tenía lugar la sesión solemne del Congreso de la Unión, pero no para darle una grata bienvenida y pasarlo al interior del mismo a efecto de que hiciera lo que por largos años se había venido haciendo y dicta la Constitución en su Artículo 69: entregar un informe en donde se explique la situación que guarda la nación, es decir ante la máxima tribuna de la República, como es sabido, lo hicieron todos y cada uno de sus antecesores.

Pero, oh, desilusión, lo que la comisión de diputados hizo fue darle una sopa de su propio chocolate, es decir, hacerle a Fox lo que este hiciera con Salinas nada más que en esta ocasión no se trató de una simple interpelación, sino el más caro de los desprecios y la más dura de las afrentas que pueda sufrir en carne propia un presidente de la República.

A Fox se le permitió únicamente llegar hasta el vestíbulo del edificio parlamentario y ante los diputados que le impidieron llegar hasta la ‘tribuna rindió’ lo que se conoce como el ‘informe’ más corto en toda la historia política de México con un discurso de tan solo 65 palabras.

Esto fue lo que le permitieron decir, rodeado de los legisladores y miembros del Estado Mayor que lo escoltaban:

“Secretarios, senadores y diputados: en cumplimiento a lo señalado por el Artículo 69 de la Constitución, he asistido a este Congreso de la Unión y hago entrega del informe correspondiente al último año de mi gestión. Ante la actitud de un grupo de legisladores que hace imposible la lectura del mensaje que he preparado para esta ocasión me retiro de este recinto”.

Y se fue con la cola entre las botas.

Antes que Fox, hubo otros dos diputados que habrían de pasar a la historia como los primeros en poner en práctica las interpelaciones, --interpeladeces, dirían los priístas de aquellos tiempos--, siendo estos, Marcos Rascón y Porfirio Muñoz Ledo, perredistas los dos.

En ambos casos, lo harían ante Miguel de la Madrid, el primero sería Porfirio y después Rascón sorprendería al cubrirse el rostro con una máscara de cerdo, lo que, desde luego, provocó la ira de los legisladores priístas y buena parte de la sociedad a los que no les gustó ni tantito la interpeladez –aquí si, de plano– del diputado Rascón el mismo que fue duramente abucheado adentro y fuera del Congreso.

Lo que sí, nunca había ocurrido es lo que acabamos de ver en la sesión legislativa del miércoles anterior en la que, como cosa nunca antes vista, no es que los legisladores se hayan sublevado en contra de nadie ni de nada.

Sencillamente es que el karma sobrevino de un mismo integrante de la actual legislatura federal, pero no en contra de funcionario alguno, sino en contra de los mismísimos diputados.

En un hecho por demás inédito, Muñoz Ledo, que no se dio cuenta de que su micrófono aún seguía abierto, mandó mucho a bailar a Chihuahua ni más ni menos que a sus mismos seguidores con esta frase, --se transcribe cual es-- al final de su mensaje, con el micrófono aún abierto:

--Chi… a su ma… qué manera de legislar.

Y todo mundo contento porque por otro lado, celebraban los diputados el hecho de que Muñoz Ledo, entregaba por fin la presidencia de la Cámara de Diputados.

