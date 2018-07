Cuando regresen los funcionarios de sus vacaciones, muchas cosas por arreglar

NO CABE DUDA: LOS QUE SE DEDICAN a matar personas, no tienen vacaciones. A ellos les da lo mismo asesinar seres humanos en días festivos, en días santos y en vacaciones, que en lugares tan sagrados como un templo de oración.

No se toman ni un minuto de respiro.

Puede no parecer del agrado de algunos que lo diga de este modo pero a fin de cuentas es la realidad: los funcionarios públicos andan de vacaciones, las actividades de AMLO ya no interesan mucho a la gente y por tanto, no hay nota ni muchos temas para atraer la atención de los lectores.

De hecho, de no ser por la violencia, los ejecutados y los errores policiacos, las columnas periodísticas no tendrían de qué ocuparse.

Claro: siempre habrá alguna efeméride de qué ocuparse.

Como por ejemplo, cuál ha sido en los últimos 50 años el sexenio más trágico que usted recuerde.

Estoy seguro que la memoria le diría que el de VICENTE FOX QUESADA porque su entonces secretario de Seguridad Pública, RAMÓN MARTÍN HUERTA, se mató en un accidente de helicóptero.

Pero, no.

En realidad, el más trágico fue el de FELIPE CALDERÓN, curiosamente, ambos panistas. Dos secretarios de Gobernación de Calderón, JUAN CAMILO MOURIÑO y FRANCISCO BLAKE, murieron en distintas fechas y distintos accidentes de aviación.

Los dos, cuando se desplazaban en aeronaves.

Más trágico todavía fue el de Calderón, pues además de lo antes dicho, otro colaborador muy cercano en sus afectos, ALONSO LUJAMBIO, murió de cáncer.

Buscándole por ahí, uno también podría encontrar algo interesante como lo que escribió el periodista de la revista Impacto, JUAN BUSTILLOS, en el sentido de que la ministra de la Corte y futura secretaria de Gobernación, OLGA SÁNCHEZ CORDERO, se refirió al político sonorense MANLIO FABIO BELTRONES, de la siguiente manera:

“Me consta que Manlio Fabio es un gran ser humano y un auténtico y extraordinario amigo”.

Conocí a Juan Bustillos hace 24 años, durante la campaña de LUIS DONALDO COLOSIO como candidato a la Presidencia de la República.

En esos quehaceres siempre es muy fácil coincidir con las figuras consagradas del periodismo en una mesa de restaurante. No hay diferencias de estatus cuando se trata de comer a la carrera.

Llegó a mi mesa acompañado del político sinaloense HERIBERTO GALINDO. Me saludaron y tomaron asiento. Platicaron como si yo no existiera.

Así se dan las cosas en una campaña.

Buen tipo Bustillos, abierto, dicharachero y lo mismo pasa con Galindo, nativo de Guasave, si no recuerdo mal.

Pues sí: Bustillos le dedicó su artículo más reciente a Manlio Fabio Beltrones. Y citó las palabras de Olga Sánchez, tal vez la colaboradora más prestigiada de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

A esto, yo agregaría: que esta mujer excepcional diga palabras como estas de otro político, no es cosa menor.

Tiene todo el significado que cada quien quiera imaginarse.

Pero como digo: estos son días de guardar, periodísticamente hablando. Y en esta sequía informativa, leo en TRIBUNA que el próximo alcalde de Cajeme, SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, declaró sentirse muy molesto por lo que está pasando con el asunto de la violencia.

Desde luego, quiero suponer que se refirió a los últimos acontecimientos que estremecieron a los cajemenses.

No le falta razón a Mariscal. Como no les falta razón para indignarse, a los que han protestado en la vía pública.

Particularmente, ayer me tocó en suerte escuchar una balacera no muy lejos de donde me encontraba. De hecho, se está haciendo costumbre que los ciudadanos comenten con sus vecinos que escucharan ruidos de disparos muy cerca de ellos.

Nogales, Hermosillo, Guaymas y Obregón, empiezan a parecerse a Nuevo Laredo, en sus peores años de violencia.

¿Dónde quedaron los ‘grillos’?

De esto, usted y yo ya hemos platicado. O se mantienen enclaustrados en sus casas o se fueron de vacaciones.

¿Qué otra cosa les queda, a los pobres?

Alguien me dijo que la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, estará de regreso hasta el día último de este mes.

O sea, el martes venidero.

Y quiero suponer que con ella regresan todos los funcionarios.

Un regreso que reavivará la confrontación entre priístas. Esto, ¡júrelo usted!

Especialmente, en el tema de las pluris locales, que en estricta justicia le corresponde a LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ.

Como bien se sabe, Alcalá quedó en el número 4 de la lista de las diputaciones locales plurinominales. Le alcanzaba para ocupar una curul en la próxima legislatura.

Pero según rumores partidistas, ROGELIO DÍAZ BROWN se he empecinado en mover a Alcalá de su lugar para que sea el Verde el que se quede con la diputación.

Esto ha generado un gran malestar entre priístas de Cajeme a quienes no les agrada pero ni siquiera así de tantito que el Roger meta su cuchara donde no le corresponde.

Así las cosas.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y A TODO ESTO, CARO LECTOR, ¿se dio cuenta que en el segmento de arriba escribí sobre las tragedias en los sexenio de Fox y de Calderón?...

Tres políticos murieron en otros tantos accidentes aéreos…

No han sido los únicos: hace muchos años, en 1969, falleció al estrellarse el vuelo que lo llevaría a la Ciudad de México, el político tabasqueño CARLOS A. MADRAZO…

El avión había despegado de Monterrey y se estrelló a pocos kilómetros del aeropuerto…

Estaba por realizarse el ‘destape’ de LUIS ECHEVERRÍA como candidato a la Presidencia de la República…

Eran los años del autoritarismo de GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, y estaba fresca en la memoria de los mexicanos la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968…

Madrazo había sido gobernador de Tabasco y líder nacional del PRI, pero entró en confrontación con el presidente Díaz Ordaz y con varios gobernadores…

Se oían rumores de que estaba organizando la fundación de un nuevo partido político para lanzarse como candidato presidencial…

Y que el Gobierno le ‘tumbó’ el avión para sacarlo del camino…

En ese avionazo perdió también la vida RAFAEL ‘El Pelón’ OSUNA, el más famoso tenista mexicano de la época…

CARLOS ALBERTO MADRAZO era papá de ROBERTO MADRAZO PINTADO, que años después sería también gobernador de Tabasco, también presidente del PRI, y él su pudo alcanzar la candidatura presidencial…

Lamentablemente para sus sueños reivindicadores del orgullo familiar, quedó en tercer lugar en la elección presidencial…

Es todo.

Le abrazo.

