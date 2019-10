Cuarto Informe; logros, retos… ¿destape?

El día de mañana la gobernadora Claudia Pavlovich, entregará su Cuarto Informe de Gobierno, que resume los logros, pero también retos y problemas a enfrentar para el 2020, tan es así que el viernes presentó en el Salón Gobernadores de Palacio, el documento técnico con el que legisladores deben hacer equipo para lograr un mejor Presupuesto para Sonora.

De entre los logros, pues en Educación, la prueba Planea, más becas para estudiantes de los diferentes niveles, transporte escolar a municipios y comunidades, así niños no tendrán que caminar largos trechos para llegar a su escuela.

En salud, pues el avance del Hospital de Especialidades, que creo será una de las grandes obras de ese sexenio, por la trascendencia y beneficio que traerá.

En lo Social, diferentes programas que se han llevado a comunidades y zonas vulnerables, el programa, ‘Soy Pilar’ apoyos a mujeres jefas de familia que tienen que trabajar, es u ejemplo de un programa de impacto, el Albergue para hijos de trabajadores del campo en el poblado Miguel Alemán, entre otros.

En lo Económico, la llegada de Parques Fotovoltaicos, para el caso del sur, Cajeme inició construcción de cartonera Constellation, dos nueva empresas de industria aeroespacial, ZIP e IDMN, que darán servicios a aviones y helicópteros de la FAM.

En el tema de la Megarregión, que maneja Natalia Rivera, jefa de Oficina del Poder Ejecutivo, pues ya arrancó la planta de Lukid Motors y hay un corredor seguro para turistas que visitan Puerto Peñasco.

Vienen más desarrollos habitacionales y de negocios verticales en la capital, hay un nuevo mall, buenas señales ante un panorama adverso y de incertidumbre que se viene por la guerra comercial entre China y EUA, más las políticas y leyes que implementa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En cuanto al transporte urbano, pues el manotazo que dio la gobernadora y requiso el servicio, hay un nuevo concesionario y está mejorando la movilidad en la capital, a ver cuándo le toca al sur.

El reto, al ser el Gobierno un motor de la economía, es conseguir definitivamente un mejor presupuesto, la ventanilla en la Cámara de Diputados para recibir proyectos está cerrada.

Deberán cerrar filas los legisladores federales por Sonora, sobre todo los de Morena, no se puede repetir lo del año pasado cuando la gobernadora presento 57 proyectos y no le aprobaron nada.

PROBLEMA… SEGURIDAD

El principal problema que hay en la entidad, el cual tiene contexto nacional son los embates de la delincuencia organizada, focalizada en estos momentos y de manera delicada en el sur.

Hace unos meses el secretario de Seguridad Alfonso Durazo, diseñó una estrategia, cambios de mandos de comisarios por mandos militares, la gobernadora apoyó, la alcaldesa de Hermosillo, Célida López, también, con reticencia de los alcaldes del sur, quienes finamente aceptaron la decisión de Durazo.

Bueno, pues hasta el momento, en el sur no ha servido el cambio, los resultados siguen igual a lo que sumamos las muertes de policías y la de también gente inocente, eso duele.

Y preocupa aún más, que una población se acostumbré a escuchar balazos y ver cuerpos tendidos en la calles, el que niños vean esto como normal y cotidiano, ahí si la vamos a perder como sociedad.

Mención aparte, los cientos de policías entre Hermosillo y el sur, quienes no pasaron los exámenes de control de confianza, esos están del otro lado, se tienen que ir, no puede haber coordinación y articulación como desea el secretario de Seguridad David Anaya, cuando hay malos elementos coludidos con el crimen.

Debe el secretario Durazo, apoyar con recursos para indemnizar a esos policías, a lo que cueste, como también una mejor equipo y capacitación, lo sucedido con el Policía en San Luis, quien disparó y abatió a una persona en defensa propia, echándose para atrás y lo que sucede en Guaymas, en cuanto a protocolos, dan idea como andan policías locales.

NORTH COLLECT

El día de mañana en punto de las 10 AM regidores, es de imaginar con Rafael Delgadillo, al frente en su calidad de presidente de la Comisión del Agua, acudirán a Oomapasc para solicitarle a directivos que rescindan el contrato a la empresa ‘fantasma’ North Collect, lo que seguramente negarán.

Y no lo harán por la sencilla razón de que están facturando a precitada empresa ¡900 mil pesos mensuales!, que después dispersan quien sabe para dónde.

Los argumentos que esgrimirá Patiño, son falsos, pero es lo de menos, poco les importa, no van a dejar ir ese filón, obvio, este dato de lo que están facturando ya es de conocimiento del fiscal Anticorrupción Odracir Espinoza.

Es increíble e inadmisible, aunque la empresa fuera legal, ante la difícil situación financiera del organismo operador, que lo sangren de esa manera, pero así es el hambre la trasformación de cuarta que hay en Cajeme y ni se diga en Navojoa, Guaymas, Empalme, un desastre de administraciones.

SARA… ERES TÚ

En camino a Obregón, en el tramo a Guaymas, vi un convoy de suburbans y tanquetas con ametralladora y dije ahí va Sara Valle, para la capital y no me equivoqué, lo que me sorprendió es lo que hizo ahí.

En lugar de darle la cara a los guaymenses y medios de comunicación ante la balacera que ocurrió afuera de su casa, pues no, fue dar explicaciones a la capital y los disparates que dijo.

Le echó la culpa a medio mundo de Guaymas, leyó un texto, no sé quién se lo haría, pésimo asesor, al señalar, ‘tú regidor, tú medio de comunicación, tú empresario que no quieres pagar, tú aquel, tú al otro’ bueno fue una de acusaciones a diestra y siniestra de quienes según ella estuvieron detrás del atentado ¡por favor! A tal gado la paranoia de la señora.

¿Qué va a pasar en Guaymas ahora? Va a querer a toda la corporación cuidándola a ella y familiares, ¿se irá nuevamente a la Zona Naval? ¿Qué va a pasar con la gobernabilidad en el Puerto? La alcaldesa se va a encerrar en la Casa de Piedra y solo irá a eventos controlados, no se avizora nada bueno para el Puerto, no se quisiera, pero ante la falta de capacidad y oficio de la alcaldesa y peleada con todo mundo, lamentable.

UNIÓN… O DESUNIÓN GANADERA

Esta semana en el Congreso el diputado Raúl Castelo, presentó un exhorto solicitando opinión de la titular del Poder Ejecutivo y del dirigente de la UGRS, porque rancheros quieren formar la Unión Ganadera del Sur de Sonora.

Creo que la señora gobernadora y Héctor Platt, no contestarán, dicen rancheros que no hay problema, que ellos seguirán con el trámite ante la Sader que tienen firmas de apoyo de ganaderos, alcaldes y que intervendrá el senador Arturo Bours.

Ayer salude a Daniel Baranzini, quien fuera candidato a dirigir la UGRS, proceso muy controversial, que al final resultó reelecto, Platt, aunque Daniel, impugnó y le dieron la razón y en esas andan.

Le pregunté cómo veía esto y me contestó que no es por ahí, eso genera más división y dispersión, que él también podría ir a México y solicitar una nueva unión, tengo más de 35% de firmas y apoyos de AGL, me dijo, pero esa no es la solución.

El problema y coincido con él, es la falta de representatividad y desde hace años, de rancheros del sur en puestos directivos de la UGRS, todos son de la capital y ellos se reparten todo, así me lo comentó otro ganadero y ya basta, señalaron.

También me comentó Baranzini, que para fines de mes la UGRS, debe lanzar convocatoria para nueva elección, dudo que lo haga, Platt, seguramente con sus abogados defenderá su reelección y pues a ver la reacción de la autoridad federal, se pondrá buena la cosa.

Por cierto, vaya yerro de Platt, en el reciente encuentro de empresarios de sectores con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se vieron proyectos de infraestructura para la entidad.

Al hacer uso de la voz, le solicitó al presidente ¡6 millones de pesos para comprar ‘aretes’ para el ganado! Algunos de los presentes no hallaban donde meterse, no era el lugar, ni el momento para tal solicitud, es obvio que lo político no se le da a Héctor, fuera de lugar lo que hizo.

RUSSO

Ayer sábado ante una palapa del DDRY llena de productores e invitados especiales el diputado, Jorge Russo, dio su primer informe de actividades, donde ponderó lo principal que ha hecho… apoyar a productores agrícolas, a un sector muy importante de la economía, lo que no han hecho los dos diputados federales de Morena; Javier Lamarque por Cajeme e Hildelisa González por el Mayo.

Fueron varios legisladores de otras entidades quienes asistieron del CEN del Partido Movimiento Ciudadano, el presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, Heraclio Rodríguez, quien es de… ¡Morena! y apoya a los sonorenses y los del aquí para nada.

El diputado Russo, ha estado de lado de los productores en su lucha por lograr un buen Ingreso Objetivo, ha acompañado al dirigente de Aoass, Baltasar Peral y a los dirigentes de los Distritos de Riego, Miguel Anzaldo y César Granich, en todas sus gestiones.

El PEF 2020 para el campo viene mal, recorte por todos lados, sobre todo en política comercial, que si no cambia, pegará duro, a ver que pueden logar en las negociaciones de un paquete que ya entregó el presidente.

Por lo pronto, para el buen ‘Pecos’ lo que le puedo decir es que quien hace buena siembra, buena cosecha levanta y eso creo que es lo que le depara para el futuro rumbo al 2021 a este buen legislador sonorense, va estar en la pizcas y no precisamente de legumbres.

¿DESTAPE?

Vaya detalle que no pasó desapercibido ayer en la palapa del DDRY cuando el secretario del CEN del MC, Jorge Álvarez Máynez, hizo mención especial a u invitado que estaba ahí, el empresario, Ricardo Bours, quien va por la gubernatura por la vía independiente.

Baste recordar que hace un par de semanas sostuvo reunión con el dirigente nacional, Dante Delgado, anda tejiendo alianzas, Ricardo y los resultados no se hacen esperar y pues las expresiones, lo señalado por Álvarez Máynez, sobre la persona y trayectoria de Bours, ahí quedaron, fueron testigos todos los presentes, si esto no fue un destape, pues denle la interpretación que quieran.

Por cierto, esta semana Bours, sostuvo reunión con columnitas en la capital y como siempre, habló de todo, claro, directo, sin tapujos y hubo reacciones, es normal dada su posición de que busca la gubernatura, y esto va a subir de tono el año que entra cuando se perfilen candidaturas, empezarán a fijar posiciones.

Viene un proceso muy competitivo, una guerra al interior de los partidos y una guerra sucia también, muy caldeada se pondrán las cosas rumbo al 2021, al tiempo.

Sostuvo reunión Bours, también con tuiteros y otra muy interesante y de lectura, con una estructura, que es o era de tricolor, como operador que es el cajemense sabe de la importancia de la operación tierra.

Y para los próximo días Ricardo, irá a municipios del Río y de la Sierra y ojo, hace algunos días regidores y alcaldes tricolores de esas zonas estuvieron con el dirigente del PRI, Ernesto de Lucas, y no precisamente para saludar, sino para quejarse y por esos rumbos andará Bours, así que ya sabrán.