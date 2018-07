De Primera Mano

QUIEN SERÁ la Secretaria de Gobernación a partir del próximo 1 de Diciembre –la exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero-, aseguró que el neoliberalismo se ha impuesto en México en los últimos 30 años, pero que eso desaparecerá “porque Andrés Manuel encabezará un gobierno de izquierda-progresista”.

En un encuentro con notarios públicos y a nombre del próximo Presidente de la República, anunció que los notarios ya no serán agentes económicos, sino que auxiliarán a la población informando sobre posibles operaciones con lavado de dinero y sus aranceles se verán reducidos para dar accesibilidad a los pobres.

Sánchez Cordero aprovechó este encuentro para anunciar que en el gobierno que encabezará “Andrés Manuel”, se enviará una iniciativa al Congreso de la Unión para que el presupuesto federal, año con año, se distribuya de manera equitativa para cada entidad federativa y no haya necesidad de que los gobernadores cabildeen buscando recursos para echar a andar sus proyectos de obra.

En el caso del poder judicial, la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que se buscará reformar la Ley para que la inamovilidad de jueces sea toda una realidad y “no tenga qué tolerarse la voluntad de gobernantes que destituyen funcionarios judiciales porque sus sentencias no estuvieron acordes a los intereses políticos que manejan”.

Quien será la jefa del gabinete del Presidente López Obrador, expuso ante las o los notarios, que apenas un día antes había sostenido un encuentro con “Andrés Manuel” (así le llamó siempre) y que les había encargado mucho el mensaje en el sentido de que se encabezará un gobierno “de izquierda-progresista” que dejará al neoliberalismo atrás, para pasar a la defensa de una economía en beneficio de la población más necesitada.

Estos anuncios de quien se encargará de la política interior del país, se unen a los de Carlos Urzúa, Esteban Moctezuma, Alfonso Durazo y Javier Jiménez Spriú (entre otros), designados como próximos titulares en Hacienda, Educación, Seguridad y Comunicaciones y Transportes, quienes establecieron adelantos de lo que será la política del gobernó que encabezará AMLO.

Las redes sociales han documentado dichos anuncios, precisando que al contrario de las promesas de campaña y por lo anunciado por estos funcionarios, los “gasolinazos” continuarán, no desaparecerá la reforma educativa, no habrá “amnistía” para los violentos y en un mes decidirán quién construirá el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México, entre otros temas que han contrariado a la opinión pública.

Tal parece que estos “voceros”, preparan a una opinión pública a asimilar la nueva realidad mexicana: No se cambiará de la noche a la mañana.

Lo que sí podemos exponer como una primera conclusión en este arranque de semana, es que López Obrador, a más de cuatro meses de asumir el cargo, ha empezado a co-gobernar el país, con todo el apoyo del aún Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto.

LILLY Téllez recibió ayer de manos de la titular del INE en Sonora, Olga Alicia Castro, su constancia que la acredita como senadora electa por el Estado de Sonora… Su compañero de fórmula envió un representante a recibir ese documento… Alfonso Durazo Montaño consideró más prioritario estar al lado de AMLO en México, que viajar a Hermosillo, detalle que se aprovechó para presentar ante la opinión pública a su suplente, Arturo Bours Griffith, quien podría quedarse como titular de ese escaño, si logra reformarse la Ley, crearse la Secretaría de Seguridad Pública y Alfonso sea ratificado como titular… Porque, a lo que hemos visto, nadie tiene seguridad de asumir el cargo para el que fue anunciado en la campaña de López Obrador… Quien también envió un representante para recibir su constancia que la acredita como senadora por el Estado de Sonora por primera minoría, fue Sylvana Beltrones… En este caso no se informó del motivo de la ausencia.

DICE JUAN Pueblo en Ciudad Obregón que por vez primera no se conoce a quien será su presidente municipal, un señor de apellido Mariscal… No es caso único… MORENA ganó en 20 distritos electorales locales y es hora que no conocemos a los candidatos ganadores… Bueno a excepción del campeón Orlando “Siri” Salido, de Cajeme y Diana Platt, de Hermosillo… Del resto supimos que este fin de semana, en sus casas, les pidieron autógrafos y “selfies”.

¿SERÁ cierto que la presidenta municipal electa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, le pidió a David Figueroa Ortega aceptar la Secretaría del Ayuntamiento, durante su administración que arranca el próximo 16 de septiembre?