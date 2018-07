De facto, algunos funcionarios están realizando funciones en forma adelantada

ADELANTÉ UNOS CUANTOS trazos de lo que BULMARO PACHECO MORENO escribiría en su colaboración de esta semana en TRIBUNA, usted se acordará.

Pero seguramente usted no se imaginó lo interesante de la crónica y análisis que hizo sobre los candidatos que compitieron por dos, tres, cuatro y hasta en cinco ocasiones, por una presidencia municipal.

Acucioso como es, investigador natural, con el rigor debido de un escritor, rescata las biografías político-electorales de varios sonorenses, algunos del PAN y otros del PRI.

Sin mencionarlo como cacique, se refirió a ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA, el ‘hombre fuerte’ de San Luis Río Colorado, como el gran perdedor en la elección municipal del pasado 1 de julio.

Reina ya había sido alcalde de SLRC en dos ocasiones, diputado local y federal.

Pacheco asume que estos aspirantes a caciques, se sentían indispensables y que solo ellos podían gobernar con éxito sus municipios.

Todos fueron apaleados, humillados.

Afirma que las derrotas del primero de julio, sirvieron “para enviar señales a realidades concretas, donde la participación política se había empantanado y la movilidad social se había frenado”.

Entre los casos citados, resalta —y así lo comenté con usted en Rumbos anteriores— el de VICENTE TERÁN, en Agua Prieta.

De hecho, Terán, apodado ‘El Mijito’ por su inveterada costumbre de llamarle así a quien se le pone enfrente, aunque no lo conozca, iba por quinta ocasión en busca de la Presidencia Municipal. Ya había ganado con las siglas del PRI, con las del Partido Social Demócrata y después perdió dos veces ante candidatos del PAN.

O sea, que iba por un tercer periodo de Gobierno de nuevo por el PRI.

En su crónica, incluye el caso de Naco donde un sempiterno aspirante a la alcaldía, vio cómo sus sueños de grandeza se derrumbaron.

Y habló del deterioro que muestra ese poblado y, en general, el municipio.

El autor dice que los vecinos le platicaron que Naco está peor que en 1974, cuando el entonces presidente LUIS ECHEVERRÍA, que se encontraba en Nogales, tomó la decisión de trasladarse en plena madrugada a Naco, conmovido por las lágrimas del alcalde JESÚS ANTONIO ROMO MITRE.

A Echeverría le acompañaron el gobernador CARLOS ARMADNO BIÉBRICH y algunos miembros de su gabinete.

Ahí, en la madrugada, sostuvo LEA una reunión de trabajo y se construyeron varias obras para impulsar el desarrollo de Naco.

Fue un detonante efímero y según describe Pacheco, aún se ven por ahí algunas de aquellas obras en franco deterioro.

BPM pregunta: ¿qué pasó en Sonora que de 18 alcaldes que buscaron la reelección, solo 9 lo lograron?

Es un tema que da para mucho, no cabe duda.

Por cierto, Bulmaro busca no lastimar susceptibilidades. En el caso de GUADALUPE BUJANDA, se muestra sutil, cauteloso. Piensa que algo personal lo pudo haber llevado a pronunciarse en el último momento a favor del candidato de Morena a la presidencia municipal.

Pero en Tesopaco muchos lugareños tienen respuestas más reveladoras.

El pueblo no es tonto. Se guarda sus sospechas pero las utiliza en el momento oportuno.

Y le dio la lección.

Pacheco Moreno tituló su artículo de la siguiente manera: ‘Consecuencias de la elección: lo que ha cambiado’.

Recuerdo haber platicado con usted sobre los acontecimientos que se van a precipitar antes de que se dé el cambio constitucional de Gobierno.

Es posible que antes de diciembre, algunos de los que van a ocupar cargos claves en el Gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, se incorporen a la estructura de Gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO.

Este tipo de cosas no son inéditas. Ya se dio en los últimos meses del Gobierno de GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, cuando Echeverría le solicitó que uno de sus hombres se hiciera cargo de la Secretaría de Hacienda para evitar turbulencias en la transición.

Y años después, volvería a ocurrir.

Pero eran presidentes de un mismo partido (el PRI). Lo de hoy es diferente. Y no hay antecedentes en ese tenor.

Algunos futuros secretarios de Estado, ya están apareciendo en las pantallas de televisión haciendo declaraciones como si ya fueran los amos de la escena.

Ahí está el caso del futuro secretario de Agricultura. Declara un día y otro también.

Y no es que esté mal. De hecho, sus declaraciones resultan necesarias porque hay temas que tienen en duda a mucha gente. Verbigracia, el del cambio de la SAGARPA a Ciudad Obregón.

Otras hablan del aeropuerto de Texcoco. Y algunos más, de temas relacionados con el combate a la corrupción, el ordenamiento en el trabajo de los notarios públicos, entre otras cosas.

Lo extraordinario, es que todo esto que en otros tiempos hubiera levantado ampolla, hoy se está dando con absoluta naturalidad.

¿Ya se percató usted que algunos —por no decir que todos— comunicadores nacionales se le están entregando a AMLO? Uno en particular, que no dejaba pasar la oportunidad para llenarlo de adjetivos (EDUARDO RUIZ HEALY), hoy es uno de sus más encendidos panegiristas.

¿Y sabe a qué le tienen miedo?

Según veo yo las cosas, esos que fueron feroces detractores de AMLO, deben tener muy presente aquella frase del Peje sobre “La mafia del poder”.

Y en México hay varias mafias de poder, no solo la de los políticos y del poder, sino también de empresario de grandes medios.

Ya comprendieron que muchas cosas van a cambiar. No sé si para bien o para mal, pero van a cambiar.

Por eso, caro lector, si no leyó el artículo de BULMARO PACHECO le recomiendo que lo haga.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y NO ES POR NADA PERO EN primera instancia sorprendió que MANLIO FABIO BELTRONES le tomara la protesta a CLAUDIA RUIZ MASSIEU, como presidenta Nacional del PRI…

Pero alguien me dijo que siendo el nombramiento por riguroso movimiento estatutario, Beltrones sí podía ser quien le tomara la protesta, cuenta habida de que él inició el periodo al frente del partido que culmina, si no recuerdo mal, en agosto de 2019…

A propósito, a la salida de esta ceremonia, ante preguntas de los reporteros, Beltrones dijo que él no le dio instrucciones a su abogado de que solicitara ningún amparo y por tanto no hay tal documento…

Y tan tan…

Y A TODO ESTO, ¿CUÁNTOS EJECUTADOS se han contabilizado en lo que va del mes de julio?...

¿Ya son 22?...

Digo, porque la experiencia nos ha enseñado que lamentablemente cuando hay ‘levantados’ difícilmente aparecen con vida…

En todo caso, ya se verá…

VOLVIENDO CON BULMARO, seguramente hoy será muy felicitado con motivo de su cumpleaños número 61, aunque ayer me comentaba que se festejará hasta la próxima semana…

Lo cierto es que la bohemia de Pacheco es auténtica: canciones y lira, poesía y vino generoso y, principalmente, la ronda con los amigos de siempre…

Para eso es la amistad, caro lector… Para eso…

Es todo.

Le abrazo.

[email protected]