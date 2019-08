Seguramente en algunas ocasiones hemos sido invitados a una fiesta, a muchas fiestas. Convivimos con diferentes personas y pasamos un buen rato. ¡Eso es lo importante! Jesús nos ha dicho que su Padre nos invita a la fiesta que tiene preparada para cada uno de nosotros.

Le complace que la gente vaya a su amplia mansión para ser atendida con gran generosidad. De hecho, se deleita en tomar a la persona que está sentada en el último rincón y acomodarla a la cabecera de la mesa.

Jesús contó parábolas que describen cuánto le gusta a nuestro Padre Dios celebrar reuniones sociales. Se complace en ver cómo se siente el invitado humilde cuando se le ensalza y la cara de asombro que ponen los demás invitados.

Pero, ¿cómo nos sentiríamos si no se nos invitara, y tuviéramos que quedarnos afuera, en la oscuridad, mirando por las ventanas la diversión y la alegría de quienes están adentro?

Hoy necesitamos descubrir quiénes son los invitados del Señor. Es cierto que algunas personas son tan orgullosas y arrogantes que intentarían entrar a la fuerza sin haber sido invitadas. Pero no es menos cierto que hay multitudes de personas que se quedan atrás, indecisas, sin atreverse a imaginar que haya una invitación para ellas o si se consideran incluidas, se preguntan cómo podrían conseguir la vestimenta apropiada para asistir.

Jesús dijo acerca de este tema: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él, no perezca, sino que tenga vida eterna". Este pasaje nos enseña, con toda claridad, que todo el mundo ha sido invitado a la fiesta. ‘Todo el que crea’ es cualquier persona que acepta la invitación. ¡Todos estamos invitados! Quizás pensemos: ‘¡Pero yo no he hecho nada que merezca tal invitación!’. Eso es cierto en el caso de todos nosotros, porque no hay en el mundo nadie que pueda merecer una invitación a la fiesta de Dios. Se nos invita solo por misericordia.

Por lo tanto aprendemos que cuando Dios hace una fiesta abre sus puertas a todos. Así que, no nos preocupemos pensando si nos invitan o no. Dios nos ha extendido su invitación, aun cuando somos pecadores y podamos sentir mucha vergüenza por lo que hemos hecho en nuestra vida.

El problema no es la invitación, puesto que ya la tenemos. Lo difícil es conseguir el traje apropiado.

¡No podemos ir a una fiesta en fachas! Necesitamos ropa nueva. Pero el Señor conoce nuestro problema y ya ha provisto lo necesario ¡su amor es incomparable! Ya tiene nuevas vestiduras en todas las tallas y nos las ofrece sin costo alguno. Dios nos viste con el nuevo traje confeccionado especialmente para cada uno de nosotros. No es que lo merezcamos... es siempre un don de la gracia divina.

En la Sagrada Escritura encontramos los magníficos logros de Cristo en nuestro favor sin que falte uno. La suma de ellos es una preciosa invitación a la fiesta de Dios.

A la cabeza de esta lista se halla la siguiente declaración: "Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que en su Hijo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos". Estas palabras nos revelan que el Padre de nuestro Señor Jesucristo es también nuestro Padre. ¿Querrá esto decir que ahora hemos llegado a ser parte de su familia, no por haber hecho algo bueno, sino porque el Padre de tal manera amó al mundo, que dio a Jesús para que llegara a ser nuestro hermano mayor? Eso nos transforma en familiares. ¡Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo!

Cuando estamos organizando una fiesta, escogemos con anticipación a nuestros invitados. Dios, en su infinita presencia, nos miró mucho antes de que naciéramos; hizo planes para que existiéramos.

Él nos predestinó para ser sus hijos adoptados por Jesucristo. Esto también sucedió antes de que naciéramos. En otras palabras: cuando nacimos, Dios ya se proponía que fuéramos a su encuentro. Si nos salimos del camino... eso ya es por influencia del enemigo.

Por lo que a Él respecta, la invitación está perfectamente segura. Nuestros nombres están colocados en un lugar de su mesa de banquetes. Pero esta vida entera es el período cuando debemos elegir si realmente queremos aceptar su invitación, de ser ‘adoptados’ como miembros de su familia. Porque realmente ¡somos miembros de su familia! Y tal como si fuéramos el hijo de un millonario con derecho a una parte considerable de la fortuna familiar, en Cristo somos herederos de las fortunas del universo mismo.

Si somos personas con salud y aficionadas a las reuniones divertidas que la gente moderna se complace en practicar... pues habría que detenernos un momento y pensar que todo terminará aburriéndonos por no tener a Cristo en eso que hacemos. El único y verdadero placer que conoceremos en las actividades que ejerzamos será el compartir el afecto de la voluntad del Padre. Acompañar a Jesús en sus visitas a los enfermos hospitalizados, los presos solitarios, los ancianos aislados, las víctimas de la pobreza, los adolescentes desorientados. Esa si sería realmente una vestidura apropiada para asistir a la fiesta del Señor.

Como miembro de la raza humana, esta es nuestra herencia. Cuando el Salvador murió, lo hizo por todos. Nos compró con su sacrificio. Ahora, dejemos que tome posesión de lo que compró.

Él nos ha extendido una invitación personal sabiendo que no merecemos nada. Pero lo importante es que estamos invitados. Podremos sentarnos en un puesto aún más elevado que el de cualquier ángel, porque Dios nos tiene destinados los mejores puestos en su mesa. Es ahí donde realmente hay alegría y desearemos que nunca termine.

Como a cualquiera que le gusten las fiestas. Esta es la mejor a la que podemos asistir, porque los anfitriones son de la mejor categoría y nos invitan a celebrar en grande. Si aún no tenemos la vestimenta apropiada; tenemos que adquirirla, tiene que ser a la medida y digna de cada uno. La invitación ya nos fue entregada.

¡Confirmemos la asistencia!