De fracturas a documentos extraviados

Cuando el entonces presidente Vicente Fox se negó a votar en el Consejo de Seguridad de la ONU para no comprometerse con Estados Unidos, se inventó una caída de su caballo y una lesión en la cintura que lo ‘inmovilizó’, cancelando su salida del país.

La idea no era tan novedosa. Años antes, en una elección interna del PRI, Roberto Madrazo no quiso dar la mano a su oponente y apareció en público con una fractura en su brazo. Así evitó sellar un ‘pacto de paz’.

El pasado 19 de marzo de este 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó en una de sus ‘mañaneras’, un documento donde se comprometía a no perpetuarse en el poder.

En nuestros días, ante una solicitud específica, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ordenó a la Presidencia de la República atender dicha petición otorgando una copia certificada de aquel documento firmado en marzo donde AMLO decía ‘no’ a la reelección.

Pues trascendió ahora que la oficina del presidente ha comunicado que el documento en mención ‘se ha extraviado’.

Si esta irresponsabilidad (extraviar el documento) fuese cierta, el presidente ordenaría el cese fulminante del jefe de la oficina y la persona que directamente protagonizó tal descuido.

Sin embargo, no habrá tal sanción, Pudiera suceder lo contrario y los funcionarios encargados de ‘extraviar’ aquella carta-compromiso, pudieran hoy ser merecedores no solo de una felicitación, sino de un bono en la próxima quincena.

Algo más deberá hacer el Gobierno de Sonora para reducir el índice de feminicidios que se ha disparado en la entidad en los primeros seis meses de este 2019, de tal manera que ya se encuentra dentro de las cinco entidades con mayor presencia de ese delito… No es secreto alguno que la gobernadora Claudia Pavlovich ha hecho lo posible por adecuar el marco jurídico que busca no solo inhibir los ataques contra mujeres por el solo hecho de serlo, sino que también ha buscado la protección de las féminas utilizando además, la tecnología… Pero no ha sido suficiente… Después de Veracruz donde el 1.78 por ciento de cada cien mil mujeres ha sufrido un ataque, le sigue Sonora con el 1.29 por ciento… El ‘disparo’ sobre la media nacional es innegable.

Por cierto, la calificadora internacional ‘Moody`s’ dio a conocer ayer que algunos Estados y municipios en la República, ocultan información acerca de sus deudas públicas… Por la tarde, hasta el diario ‘Reforma’ de la Ciudad de México, llegó una precisión de parte de alguna oficina de Palacio de Gobierno en la capital de Sonora que trató de dejar en claro que esa información era errónea, haciendo la precisión de que la referencia debía haber sido a Hermosillo, pero no al Estado de Sonora.

El periodista magdalenense Maclovio Osorio publicó ayer en redes sociales que el exgobernador Guillermo Padrés Elías llevó a cabo una visita y sostuvo reunión con panistas distinguidos de Magdalena, entre ellos los expresidentes municipales Norberto Fernández y Rodolfo Martínez… Padrés apareció con su barba más recortada y haciéndose acompañar de Agustín Rodríguez… Lo trascendente de este encuentro es que Padrés está interesado en reaparecer en la vida pública de la entidad, a pesar de que está obligado a atender un juicio que mantiene en su contra la Fiscalía General de la República… En Rodríguez también pesa una orden de aprehensión por el caso Gisela Peraza, pero el Gobierno de Sonora, por alguna poderosa razón, no la cumplimenta…

Las felicitaciones al presidente López Obrador, pues ha logrado controlar el organismo más importante en este país para medir la pobreza: el Consejo Nacional de Evaluación del Desarrollo Social (Coneval) y su –ahora- extitular, que se había mantenido durante catorce años en el cargo, ya está fuera, luego de denunciar públicamente que ese organismo, con los recortes presupuestales aplicados por la Cuarta Transformación, no funcionaría en los próximos meses… AMLO designó como nuevo secretario ejecutivo a un incondicional, José Nabor Cruz Marcelo, con lo que las mediciones de la pobreza están ‘aseguradas’ de acuerdo a los ‘otros datos’ que tiene en sus manos el titular del Poder Ejecutivo Federal… Ni hablar.