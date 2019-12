De indultos a amnistías

A propósito de la llevada y traída amnistía que habrá de aplicarse en México a partir del año entrante, lo mismo que algunos indultos que serán concedidos por el presidente de la República y que tanta polvareda han levantado entre aquellos que ven en esta medida la excarcelación de peligrosos delincuentes y otros reos de grave peligrosidad, ignoro si ya la autoridad correspondiente lo hizo, pero es conveniente dejar en claro, dos cosas:

Primero, no es lo mismo Chana que Juana.

El indulto, como es sabido, es una facultad que el Artículo 89 de la Constitución le concede al Ejecutivo Federal, --“Conceder, conforme a las leyes, indulto a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales; Indulto; del latín indultus (concesión, permisividad), nombre de efecto o resultado a partir del supino indultum del verbo indulgere (ser indulgente o benevolente, hacer una concesión, tener largueza).

Y es diferente a la amnistía debido a que el indulto no se aplica a todos los que cumplan una condición que va a perdonarse de ser considerada delito, sino individualmente a personas ya juzgadas a efecto de que sean liberadas, directamente por orden presidencial, y en varias ocasiones se ha concedido a personas consideradas presas políticas.

En este sentido, será la primera ocasión que López Obrador esté echando mano de esta figura que le permite la Constitución y según dijo, habrá de aplicarse en beneficio de gente mayor, enfermos, mujeres, indígenas y el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva quien continuará llevando el proceso en su domicilio, debido precisamente a su enfermedad.

Para los que apuntan, Mario Villanueva fue detenido en el 2001 y desde entonces, purga una condena en una prisión de alta seguridad en México acusado de haber brindado protección al Cártel de Juárez, manejado en aquellos años por el llamado Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes.

La amnistía que propone López Obrador, según sus propias palabras, no tiene que ver con el proceso de paz, sino más bien con gente detenida que desee reincorporarse a la vida pública.

Es decir, dejar en libertad a los que están detenidos de manera injusta, indígenas, mujeres, aquellos que no tuvieron una atención adecuada y los delitos por los que son acusados no son graves, no son de sangre o violencia y se sigue viendo el proceso.

En lo que hace al indulto, los últimos tres antecesores de López Obrador han echado mano de esta facultad, liberando sobre todo a militares, como fue el caso de Vicente Fox el que además de indultar, conmutó la pena de muerte que pendía sobre sus cabezas a 20 años de prisión.

Calderón, por su parte, concedió cuatro indultos a personas acusadas de robo calificado, insubordinación en el Ejército, malversación y violación, como fue el caso de Antonio Ortega Gallardo el que tras haber estado cuatro años en prisión acusado de violar a dos adolescentes en la Ciudad de México, Calderón le concedió el indulto luego de comprobarse quién había sido realmente el violador de estos y otros varios casos.

Para los que ponen el grito en el cielo con la anunciada amnistía de López Obrador por aquello de que según estosn se estará liberando a secuestradores y asesinos, aquí va un dato en el que ya se puso en libertad a gente acusada de estos delitos y no ha pasado nada.

A estos los liberó el hombre que desde que se anunció que las antenas del Unidad de Inteligencia Financiera le andaban siguiendo el rastro a sus hijos putativos, ha guardado un laaaaargo silencio y dejando atrás su intenso activismo en contra de todo lo que huela a la Cuarta Transformación; Vicente Fox, para más señas.

El deschavetado de las botas les concedió el beneficio del indulto a los pescadores michoacanos Leocadio Ascencio Amaya y Aurelio Guzmán Mateo los que ya llevaban un año presos, sentenciados a 20 años de prisión acusados de privación ilegal de la libertad de funcionarios de Medio Ambiente, en hechos ocurridos en Pátzcuaro, Michoacán.

Cuando apenas tenía un año en el Gobierno, Fox indultó, por igual a un miembro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, asunto que, aquí entre nos, prometió en campaña que habría de solucionar en 15 minutos y ya han pasado diez años sin que haya cumplido su promesa.

En ese caso se trató de Arturo Pérez Velázquez acusado de portación de armas a quien Fox liberó luego de haber sido detenido en los tiempos de su antecesor Felipe Calderón.

De acuerdo a los que apuntan, la figura del indulto no se había puesto en práctica desde los años sesenta que se aplicó al muralista David Alfaro Siqueiros acusado de ‘disolución social’ y enviado al entonces llamado Palacio Negro de Lecumberri, recibiendo el indulto en 1964 tras un decreto que reconocía su obra pictórica implicaba, ‘importantes servicios a la nación’.

