Debemos entenderlo: la Fiscalía no será la solución automática de la inseguridad

HE LEÍDO CON GRAN INTERÉS algunos de los textos que se han escrito en torno a los aspirantes que se han registrado con miras y llegar a la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de Sonora.

Son más de treinta.

Algunos, conocidos. Otros, vagamente conocidos. Y otros más, unos perfectos desconocidos.

Quiero suponer que a todos los anima un anhelo genuino de coadyuvar a alcanzar la paz en el Estado.

Aplacar a los que han causado tanto daño a la sociedad con sus matanzas sin límites.

Repito: coadyuvar a alcanzar la paz. Que no significa que solo porque habrá un nuevo fiscal la paz será una realidad.

La paz deben buscarla todos los involucrados. La Fiscalía General, la Policía Estatal, las municipales, el Ejército, la Marina, la Policía Federal.

Todos.

He reconocido algunos nombres del pasado. Como el de AMBROSIO ESCALANTE, con experiencia en la procuración de justicia. El de HÉCTOR CONTRERAS, de quien se dicen cosas feas. El de RAFAEL ACUÑA GRIEGO, respetado jurisconsulto, a quien recuerdo de varios sexenios atrás.

De él, pienso que la edad es el principal obstáculo. Pero es un hombre que conoce de leyes y tiene fama de honesto.

Claro, el de ABEL MURRIETA GUTIÉRREZ, que fue p0rocurador de Justicia casi todo el sexenio de EDUARDO BOURS y más de dos años en el GUILLERMO PADRÉS ELÍAS. Hay episodios que le acreditan capacidad y temple.

Entre los aspirantes se encuentra RAÚL RAMÍREZ RAMÍREZ, expresidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

¿Cómo lo veo?

Buena persona pero sin las agallas que se requieren para el cargo en estos momentos.

Y lo mismo vale para JOSÉ ISASI SIQUEIROS, que aspiró a la presidencia de la CEDH sin éxito.

Se dice que habrá un trabajo de descarte. Al final, quedarán solo cinco. De ahí saldrá el nuevo fiscal general de Justicia de Sonora.

Quien resulte seleccionado, tendrá que trabajar de común acuerdo con el nuevo secretario de Seguridad Pública Estatal.

De otra manera, no se logrará nada.

Decía yo que leí con interés algunos comentarios que se han publicado sobre muchos de los aspirantes.

La verdad sea dicha, solo unos cuantos tienen una trayectoria que despierte interés y reconocimiento. En algunos casos, se habla de méritos académicos, lo que en sí mismo es bueno. Pero insuficiente para el caso que nos ocupa.

Faltan otros perfiles que no se mencionan en los expedientes profesionales.

Usted me entiende.

Total, falta poco para que este episodio quede definido. Cuando esto ocurra, será apenas el principio de un azaroso camino en la lucha por lograr la paz.

Y deben apurarse. De lo contrario, el sicariato se les adelantará. Y lo que encontrarán es la paz… la paz de los muertos.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡EUREKA! EL EMPRESARIO JULIÁN RUIZ, cajemense de buena cepa, está disfrutando de los placeres que a los adultos mayores nos proporciona la vida…

Es decir, viajar —cuando nos sea permitido—; participar de nuestras tradiciones, visitar y conocer nuestros pueblos mágicos, y chatear con los amigos desde donde se encuentre el paseante…

Julián se ha reportado con el columnista desde distintos pueblos del sur de México, casi siempre acompañado de alguno de sus hijos… Creo que hasta desde algunos lugares fuera del país se ha comunicado, vía whatsapp, enviándome fotografías…

Su más reciente viaje fue a la Ciudad de México. Allá se confundió entre la muchedumbre, en las fiestas de muertos, que recién se celebraron…

Julián Ruiz aprovechó para darse una vuelta por San Lázaro donde platicó con su amigo el diputado federal y presidente de la Comisión de Presupuesto, ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR, que fue el fundador de la organización en defensa de los usuarios en cuenta vencida, en la crisis derivada del ‘error de diciembre’…

O sea, que fue el creador de ‘El Barzón’, que en Sonora tuvo aguerridos dirigentes…

Bien por el obregonense…

Ah, casi lo olvido: Julián y Alfonso Ramírez Cuellar son amigos desde sus tiempos en la universidad, allá por 1979…

DÉJEME DECIRLO: JAVIER VALDEZ CÁRDENAS, periodista excepcional, audaz hasta la temeridad, muerto a balazos por el crimen organizado y merecedor de varios premios internacionales de periodismo, escribió varios libros, todos sobre el narco…

He leído algunos pero uno, en particular, me caló hondo. Se titula, ‘Los huérfanos del narco’…

Contiene diversas historias, cada una referente a un huérfano de un narcotraficante asesinado…

Son historias que conmueven al fin y al cabo los niños no nacen siendo criminales, se van formando en la obligatoriedad de una escuela que empieza en el hogar y continúa en las calles, y de ahí se dan de alta como sicarios en los grupos del crimen organizado...

Por desgracia, es el destino de la mayoría de estos infantes…

Javier Valdez tenía un estilo muy peculiar en sus relatos. No se parecía a nadie y ciertamente muchos querían parecerse a él…

Sus artículos, siempre hacían referencia a la historia de alguien que aspiraba a pertenecer al narco o que ya era parte de él…

No siempre el final tenía qué ver con la muerte del personaje central; a veces salvaba la vida y se retiraba de la actividad…

Era de esos escritores que desde las primeras palabras atrapaba a los lectores…

Para mí, leer sus artículos en Río Doce era lectura obligada, no por el contenido en sí mismo sino por su estilo para la narrativa…

MIENTRAS TANTO, EN EL IMSS DE Ciudad Obregón, fue intervenido quirúrgicamente el alcalde de Cajeme SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, y según declaraciones de ASCENCIÓN LÓPEZ DURÁN, secretario del Ayuntamiento, la operación fue un éxito y muy pronto estará de nuevo atendiendo sus responsabilidades oficiales…

¡Larga vida para ti, estimado Sergio Pablo!...

¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! Me comentaba un devoto de San Judas Tadeo, que hasta este popular santo ha sido afectado por la violencia en Cajeme…

Me explicaba que la capilla que lleva su nombre, este año no lució como en fechas anteriores, porque la mayoría de los vendedores de comida y otros apetitosos antojitos, no pusieron sus negocios en las afueras del templo…

Y apenas hicieron bien, diría yo…

Como sea, de todos modos no faltó la banda sinaloense que año con año lleva hasta la iglesia una señora muy popular y muy devota de San Judas Tadeo…

Ni hablar: contra nuestras costumbres y tradiciones, simplemente no hay nada que hacer…

POR CIERTO, UN COLEGA MÍO de Guaymas me platicaba por teléfono que en esa región que comprende al bello Puerto y a la exrielera Empalme, la violencia ha trastocado la vía de algunos comerciantes en mariscos…

No han sido pocos los clientes que han muerto ejecutados mientras paladeaban un rico platillo de camarones, dada su reconocida inclinación por los productos del mar…

De hecho, en la edición de ayer del diario hermano LA VOZ DEL PUERTO, aparece una nota con este sugestivo encabezado: ‘Un muerto es encontrado en un puesto de mariscos’…

Esto fue a la entrada de Empalme, un lugar tradiciones que usted y yo hemos visto cuando pasamos por Empalme camino a Guaymas…

No, si le digo…

Es todo.

Le abrazo.

